Los SUV cupé ID.5 e ID.5 GTX engrosan la familia eléctrica de Volkswagen

La creciente familia eléctrica de la marca Volkswagen, conocida por las siglas ID., contará a lo largo de 2022 con un nuevo integrante, un SUV de elegante silueta cupé que se llamará ID.5 y tendrá una variante más deportiva, denominada GTX. De esta forma, la firma alemana entrará en un nuevo segmento de mercado, además de incorporar una versión 3.0 del software ID., que incluye mejoras en el rendimiento de la carga y el control por voz, entre otras características. Con el uso de datos de inteligencia de enjambre y sistemas de asistencia al conductor de última generación, Volkswagen da también el siguiente paso hacia la conducción autónoma.

Este lanzamiento se inscribe en el marco de la estrategia Accelerate, con la que la marca pretende transformarse en una compañía enteramente eléctrica. El plan contempla que para el año 2030 al menos el 70% de las ventas de VW en Europa correspondan a vehículos exclusivamente eléctricos, lo que equivale a más de un millón de unidades.

En Norteamérica y China, el objetivo es que los eléctricos representen al menos el 50% de las entregas. Para lograr estas metas, el fabricante de Wolfsburg está comercializando al menos un modelo nuevo cada año. Las emisiones de CO2 por vehículo se reducirán hasta en un 40% antes del 2030, de acuerdo con otro proceso -Way to Zero- por el que la marca tiene previsto ser neutral en emisiones de dióxido de carbono en 2050.

Los ID.5 e ID.5 GTX son los nuevos modelos tope de gama de la gama ID. Ambos están construidos sobre la plataforma MEB, específica para vehículos eléctricos, pero el primero dispone de un solo motor colocado en el eje trasero en tanto que el segundo cuenta con dos motores, uno en cada eje, y por tanto tracción a las cuatro ruedas.

Volkswagen no comunica todavía la capacidad de la batería ni la autonomía que esta proporcionará. Solo informa de que el alcance del coche se verá beneficiado por el bajo coeficiente de resistencia aerodinámica, de 0,26 en el ID.5 y 0,27 en el GTX, y por soluciones como el alerón integrado en el portón trasero y las salidas de aire de refrigeración eléctrica de la parte delantera, que se abren solamente cuando es necesario para garantizar un flujo de aire óptimo. El nuevo eléctrico soporta hasta 135 kW de potencia en una estación de recarga rápida, y en corriente alterna admite 11 kW utilizando el cable estándar Modo 3.

El ID.5 mide 4, 599 metros de longitud, por 4,582 m del GTX. De su gran espacio interior, impensable en otros tiempos cuando la silueta del coche presenta una línea de techo tan marcadamente descendente en su tramo final, es responsable la plataforma MEB. Esta permite unos voladizos muy cortos y deja libertad a los diseñadores para dibujar lo que su responsable dentro de Volkswagen, Jozef Kabaň, llama “el estilo de carrocería del futuro: aerodinámico, expresivo, deportivo”.

Pese a tratarse de un cupé, el coche tiene solo 12 mm menos de espacio para la cabeza en la parte trasera que el ID.4. La larga distancia entre ejes de 2,76 metros facilita unas condiciones espaciales interiores comparables a las de los SUV de categorías superiores, mientras que el volumen del maletero es de 549 litros.

Nueva generación de 'software'

La generación 3.0 del software embarcado en este SUV cupé permite realizar actualizaciones over-the-air y activar funcionalidades adicionales, con el fin de mantenerse siempre actualizado. Sistemas de asistencia innovadores como el Travel Assist, que integra inteligencia de enjambre, dan lugar a una experiencia de conducción más relajada y predictiva. En cuanto al nuevo Park Assist Plus, opcional, hace posible personalizar y memorizar los parámetros para el aparcamiento al gusto del conductor.

El digital cockpit presenta un aspecto ultramoderno y pantallas para el conductor y el sistema multimedia que ofrecen imágenes que destacan por su especial brillo. Un innovador head-up display con realidad aumentada (opcional) dentro del campo de visión del conductor suministra a este información adicional.

La versión 3.0 del software ID. comprende varias mejoras, como el control por voz natural que responde al comando Hola ID y dispone de capacidad de aprendizaje, además de permitir el acceso a la información en línea desde la nube. Para ambientar el interior, la función de iluminación ofrece una selección de hasta 30 colores. En cuanto a los servicios We Connect, ofrecen al conductor actualizaciones de mapas en línea, radio web e información de tráfico en línea en tiempo real, así como sobre puntos de carga.

Gracias al sistema de comunicación Car2X, los ID5 e ID.5 GTX dispensan un nivel de seguridad fuera de lo habitual. Concretamente, esta tecnología permite que los datos de los vehículos compatibles de la flota de Volkswagen y las señales de la infraestructura en un radio de hasta 800 metros se puedan interpretar localmente en una fracción de segundo, con lo que se puede alertar al conductor sobre zonas peligrosas, accidentes y tráfico detenido. Por último, el sistema ID. Light en el salpicadero proporciona avisos visuales sobre estas y otras circunstancias.