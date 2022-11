Un Lexus imposible, imán para celebridades

La vinculación de Lexus con el mundo de la cultura, viene siendo un continuo desde hace una década. Y puesto que no solo se trata de vender un producto excelente desde el punto de vista tecnológico, sino de vincularlo con aquellas expresiones más elevadas del estilo de vida, Lexus apadrina desde concursos de arte urbano con sus automóviles como modelos en España, a espacios VIP diseñados bajo su supervisión en el aeropuerto de Bruselas, colecciones de moda con firmas prestigiosas, festivales de cine como el de Venecia o premios como los que se entregan anualmente en la semana del diseño de Milán.

Así que como “W” es desde 1972 un referente incontestable en el mundo de la moda, la fotografía y la vida social de estrellas de cualquier tipo expresión cultural, la implicación de Lexus debía de llegar a lo más alto: convertirse en el centro de atención del evento del 50 aniversario, celebrado en Nueva York a mediados del mes pasado.

Con ese objetivo en mente, había que buscar una propuesta disruptiva, llamativa y completamente de vanguardia. Relacionar de alguna forma el automóvil más moderno de su categoría, con una firma igual de avanzada, sin prejuicios de ninguna clase y alineado con la visión de futuro que ofrece la electrificación de Lexus. ¿Qué modelo y qué persona podría encajar? El nuevo Lexus RX, que ha abierto un nuevo camino en materia de diseño exterior e interior, y Harris Reed: el nuevo diseñador jefe de la casa Nina Ricci, tan brillante como excéntrico.

Por caminos poco transitados

Harris Reed, el diseñador más joven en la historia de una de las grandes firmas de moda en tomar el mando del equipo de diseño, es a sus 26 años un auténtico referente en el mundo del prêt-à-porter, se mire por donde se mire. Sus modos de reinterpretar las referencias clásicas desde un punto de vista “no binario” o “fluido”, como él mismo subraya, le valieron hace solo dos años dar la campanada en la semana de la moda de Londres, donde despuntó de forma rotunda. La simbiosis entre la ropa tradicional británica y los elementos románticos de la época victoriana, han sido el principal gancho para Nina Ricci, propiedad del grupo español Puig.

Con esas referencias no extraña que haya querido colocar al Lexus RX sobre una especie de zapatos sacados de un cuento como el Mago de Oz, inspirados a su vez en lo más redondo a lo que se puede recurrir en el mundo de la moda: la sombrerería. El cuento, interpretado de otra forma: discurrir por otro camino que no fuera el común, abandonar el camino de baldosas amarillas. El sombrero, sacado del contexto de una cabeza para convertirse en adorno industrial. ¿El resultado? Un onírico automóvil, cuyas llantas de aluminio parecen introducir con su movimiento hacia mundos de fantasía, reforzando la sensación con un acabado rojo rubí intenso en el que no se ha escatimado en purpurina brillante, o en sofisticación del remate central, a medio camino entre la tapa de un frasco de perfume y la tuerca de un auto de época. Un Lexus RX tan moderno como el que se ha presentado este año, pero que podría encajar en la ilustración de un viejo libro de cuentos que apareciera en el fondo de un baúl en el ático de una imponente mansión inglesa.

No podrás comprarlo, pero sí conocer su historia la próxima vez que lo veas en alguna de las fotografías que se hicieron celebrities de todo tipo, así como el sensacional talento de Harris Reed, del que escucharás hablar mucho en el futuro cercano. Tanto como de la movilidad responsable que abandera Lexus con su gama de vehículos 100% electrificada.