Lexus NX: el híbrido referencia, se convierte en enchufable

Llegar el primero a una nueva tecnología, suele conceder al protagonista el control total de la misma. Y ahora que Lexus acumula más de 15 años de conocimiento alrededor de la propulsión híbrida, da el salto a la tecnología enchufable, que redondea aún más la eficiencia del todocamino medio, particularmente en recorridos urbanos y periféricos. El nuevo NX es más rápido y potente, con un consumo muy bajo de gasolina.

Por fuera, el nuevo Lexus NX cambia por completo pero lo hace evolucionando sobre las proporciones que le han convertido en el modelo más vendido de la gama. Crece a lo largo, a lo alto y a lo ancho entre dos y cinco centímetros, tres de ellos en la distancia entre ejes, donde se ubica el paquete de baterías. De hecho, es el uso de la nueva nueva plataforma global del grupo Toyota para vehículos con batería, “GA-K”, lo que le permite diferenciarse de la competencia por un hecho muy concreto e importante: dispone de hueco holgado para diferentes tipos de acumuladores, justo debajo del piso del habitáculo. Este hecho, que rebaja el centro de gravedad respecto a un NX híbrido de primera generación, centra las masas y no interfiere en el volumen del maletero ni la posición de la banqueta trasera, coloca al nuevo Lexus NX en la referencia en cuanto a comportamiento dinámico.

Como de chasis va sobrado, la oferta mecánica se refuerza con la incorporación de motores eléctricos más potentes, que acompañan al conocido 2.5 litros de gasolina, cuatro cilindros atmosférico de ciclo Atkinson de 199 caballos, a cuya eficiencia se le suma una más que consolidada reputación de fiabilidad y bajo mantenimiento. Ya desde la versión de acceso NX 350h híbrida “convencional”, se pasa a disponer de 197 a 243 caballos con lo que la aceleración de 0 a 100 km/h baja de los nueve segundos, o lo que es lo mismo, a la altura de un UX 250h que pesa nada menos que 300 kilos menos. Por encima, el NX450h pulveriza los siete segundos en la misma maniobra, con sus holgados 306 caballos y una extraordinaria capacidad de tracción por la combinación de dos motores eléctricos (uno para cada eje), gestionados por el programa “E-Four” de Lexus, que mantiene la movilidad en condiciones extremas sin merma de eficiencia en el uso diario.

En condiciones normales de uso, utilizando la autonomía máxima de la batería (18 kWh, la más grande de su segmento, en el modelo NX450h), se pueden recorrer más de 100 kilómetros con un litro de combustible en recorridos de extrarradio, o hacerlo exclusivamente con la energía contenida en la batería.

Silencio a cualquier ritmo

Con la nueva capacidad de poder impulsarse bien por encima de los 130 km/h confiando solo en la propulsión eléctrica, el nuevo Lexus NX incrementa la sensación de confort y aislamiento acústico hasta rozar la de su hermano mayor RX450h, de un segmento superior y tope absoluto de lujo. Con respecto a su antecesor, el nuevo NX hereda escasamente el 5% de las piezas, por lo que tanto la rigidez de la carrocería, como el flujo de aire ha podido ser estudiado desde un papel en blanco, tal y como sucede con un su interior.

El frontal, vuelve a otorgar gran protagonismo a la calandra, que estrena trama y posición menos tendida y más perpendicular al morro. Aunque parezca increíble, mejora la penetración aerodinámica porque ahora el nuevo Lexus NX es más alto, ancho y con ruedas de hasta 20 pulgadas dentro de los pasos de rueda. El lateral también contribuye en este trabajo de direccionamiento del flujo de aire, con superficies más planas y líneas de tensión a la altura del pilar “C”, lo que interviene también en la zaga del coche. De aspecto más rotundo, mantiene la firma lumínica en forma de “L”, sin separación visual entre la parte de la óptica que se reparte entre el portón y la aleta, y añade un listón horizontal de lado a lado, como viene siendo moda en el segmento.

El interior cambia completamente y no hay forma de encontrar reminiscencias con el pasado, a excepción de la configuración de las salidas de aire. Incluso el clásico reloj analógico, ha pasado a mejor vida. Una nueva y poderosa asimetría de líneas, se ha adueñado de un tablero que ahora gira alrededor de una pantalla de 14 pulgadas en cuyos extremos inferiores se encajan las ruletas del climatizador de forma muy imaginativa y práctica: se palpan fácilmente, cualquiera entiende su mecanismo y en sus centros tienen incrustada una pequeña pantalla. Frente al conductor, las agujas desaparecen en favor de un tablero también digital, que se corona con indicaciones head up display sobre la luna delantera, ahora más ricas y en color. Y lo que no se pierde, es la calidad de fabricación, montaje y acabado, bajo la filosofía “L-finesse”. Una forma de combinar técnicas tradicionales por ejemplo con el trabajo “takumi” sobre la tapicería, propia de la cultura japonesa, como el protagonismo de la iluminación ambiental, que se puede ajustar en 64 tonos diferentes.

Equipamiento abundante

Un precio ligeramente superior, sobre una plataforma más grande y mejor capacidad dinámica, alcanza a cubrir un equipamiento de serie más rico que antes. Así, en cualquiera de los cinco acabados (Business, Business City, Executive, F Sport y Luxury), cuentan con

faros de LED (matriciales en opción), climatizador de dos zonas, cámara trasera de ayuda al estacionamiento, alarma o unos cristales laterales delanteros laminados de doble grosor y extraordinario aislamiento acústico. También el «Lexus Safety System», un paquete que incluye asistentes como el sistema de frenada de emergencia en ciudad con reconocimiento de peatones y ciclistas, intervención preventiva sobre la dirección en caso de peligro inminente, o un control de crucero activo que mantiene la distancia respecto al vehículo precedente guardando el centro del carril.

Imagen novedosa pero continuista, tecnología de propulsión de vanguardia y un equipamiento extenso orientado al lujo, definen al nuevo súper ventas de Lexus, que ya está disponible en los concesionarios desde 47.700€.