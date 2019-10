'Falco', entrenador murciano de League of Legends: "El compañerismo, la empatía y el juego en equipo predominan en los esports"

Jesús 'Falco' Pérez, nacido en Cartagena (Murcia), es, a sus 25 años, un veterano de League or Legends (LoL), uno de esos esport o 'deportes digitales' que inundan internet. Como jugador profesional, consiguió dos Superliga Orange, el campeonato nacional más importante, y una Iberian Cup, el torneo de la península ibérica. En su nueva etapa profesional ha decidido dar el salto a una posición más técnica, la de entrenador secundario de su equipo, MAD Lions. En esta entrevista nos explica los motivos de su cambio, cómo ve el panorama de los esport, y el futuro de su equipo.

Hay un cambio enorme de estar detrás de la pantalla a ser entrenador. ¿Cómo te has formado para esta nueva etapa? ¿Crees que tu posición como 'support' te ha hecho ver el LoL desde una perspectiva más táctica que pueda ayudarte a entrenar?

La verdad es que la formación específica que he tenido para este puesto no ha sido ninguna. He dado el salto a través de la experiencia que tengo como jugador y las ganas que siempre he tenido de entrenar. En MAD Lions cumplía algunas de las funciones de entrenador, por lo que este es un paso natural para mí.

Mi experiencia como 'support' me puede ayudar, pero no diría que es una ventaja, porque también se puede formar en otros campos como saber tratar con las personas o saber liderar a un equipo, que quizás es lo que más me falte.

Un quinto puesto de MAD Lions en la SuperLiga Orange no está nada mal, pero sabe a poco tras los buenos resultados en anteriores temporadas. ¿Qué crees que necesita el equipo para remontar resultados?

El resultado de la pasada temporada fue un poco decepcionante en comparación con otros años. Quizás fue porque tuvimos que hacer un cambio en el 'rolster' (formación del equipo) en el que jugábamos con 10 personas, que es algo a lo que la gente no está tan acostumbrada. Ahora lo que queremos es hacer cambios para estar en el top 3 y tenemos muy claro que resultados como el quinto puesto no se ajustan a nuestros objetivos.

Para lograr ese ascenso creo que debemos buscar un poco de talento joven junto a veteranos que les den la experiencia para poder formarse. La Iberian Cup es una prueba de fuego que tenemos nosotros para ver si los jugadores que tenemos ahora son los que queremos tener la temporada que viene para lograr esos puestos.

'Araneae' ha llevado al equipo a su máximo exponente. ¿Cómo es trabajar mano a mano con quién ha sido tu entrenador?

Para mí es muy sencillo trabajar con él porque llevo muchos años haciéndolo como jugador y a el le gusta cómo trabajo yo. Sabemos lo que queremos el uno del otro y por eso es tan fácil trabajar con el. Creo que 'Araneae' es uno de los referentes en España en los esports porque siempre ha sabido tener su toque, ya sea como jugador o como entrenador, y para mí es un ejemplo a seguir.

Llega la pretemporada y nuevos cambios en el meta y en campeones. ¿Cómo se adapta un equipo de League of Legends a cambiar su estilo de juego por cada parche que sale?

Jugando muchísimo. Cuando lo haces tienes una buena sensación de 'feeling' del meta que hay y es más sencillo ver por dónde van a ir los tiros. Es importante en cada parche adelantarse a lo que va a venir, por eso en la primera semana doblamos las horas de entrenamiento que hacemos normalmente.

La desarrolladora RiotGames, creadora del LoL, está innovando en IPes (marcas de juegos) y dando cancha a otros nuevos juegos ¿Crees que esto afectará a League of Legends?

Creo que todos los juegos que planea Riot van a hacer que se retroalimenten los unos con los otros porque siguen el sistema de Blizzard en el que hacen juegos que son todos del mismo 'universo'. Entonces habrá gente que se pase de LoL al shooter de Riot, o al juego de cartas de Riot y viceversa y esto hace que se equilibre de alguna manera.

Hay gente que cree que los videojuegos transmiten violencia y actitudes negativas, como la adicción. ¿Crees que un juego en equipo como League of Legends puede fomentar otros valores?

Creo que en mi experiencia de jugador lo que más he valorado es lo social que es la gente. El compañerismo, la empatía y el juego en equipo predominan tanto en los deportes físicos como en los electrónicos. Yo quiero transmitir a los jugadores con los que trabaje mi experiencia para tratar con ellos y que sepan que yo sé como es ser un jugador y sé lo que necesitan en cada momento.

No es fácil ver a jugadores murcianos en el competitivo. ¿Qué crees que necesita la Región para que sus jugadores lleguen al competitivo nacional e internacional?

Los jugadores necesitan ponerle ganas. Hay oportunidades, como becas para jugadores de esports, que son propuestas muy sanas para que se pueda compaginar ambas vidas. Muchas veces Murcia es una región que se ve como atrasada, pero creo que es puntera tecnológicamente y tiene potencial en el mundo de los esport.