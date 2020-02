Legends of Runeterra, el juego de cartas de RiotGames

Legends of Runeterra es la nueva apuesta de RiotGames (creadores de League of Legends) en el mundo de los juegos de cartas online y del videojuego como servicio. Se trata de un juego free to play (gratuito) de cartas online parecido a otros que han salido en el mercado, como Hearthstone o Magic The Gathering Arena, pero con sus particularidades.

Legends of Runeterra recoge el mundo que ha creado RiotGames con League of Legends y lo encierra en las cartas, así es como podéis jugar con vuestros campeones favoritos del MOBA, además de con nuevas criaturas que salen directamente de unos diseños bien trabajados e inspirados siempre en los reinos que conforman el mundo y lore (historia) de LOL.

Como en todos los juegos de cartas, el jugador puede formar su propio mazo ideando estrategias con cartas que acompañen a otras, aunque solo podremos combinar cartas de dos reinos diferentes (por ejemplo: Freljord y Demacia). El objetivo final es romper el nexo enemigo para ganar la partida.

Aunque este título se encuentre en una fase de beta muy inicial, tiene bastante contenido para descubrir todo un mundo de habilidades, hechizos, campeones y monstruos. Para desbloquear las cartas no deberéis pagar con monedas reales, como en otros juegos, ya que ganando partidas y superando misiones podéis ganar experiencia con la que desbloquear muchas de las cartas necesarias para construir un buen mazo.

Además, este juego te deja escoger (después de superar el prólogo) qué reino quieres completar para conseguir sus cartas, así que si hay alguno que te guste más puedes empezar por ese e ir cambiando tu mazo, a la vez que aprendes a luchar contra otros mazos y a perfeccionar el juego con el tuyo.

Otro motivo que hace a este videojuego interesante es que contiene un modo competitivo desde su nacimiento, lo que va a igualarte a tus enemigos si empiezas hoy mismo, ya que el juego no tiene mucho tiempo y puedes adaptarte a su 'metajuego' fácilmente.

Legends of Runeterra ya supone un éxito en internet. Youtube está acogiéndolo con gusto y no es extraño, funciona tan bien que cuesta creer que acaba de nacer. Sus puntos fuertes son muchos ya que además de ofrecernos su propia perspectiva de la estrategia que se esconde en los juegos de cartas, nos ofrece un mundo entero que explorar, nuevas mecánicas con las que ganar la partida y un futuro prometedor con expansiones y más modos de juego, en los que se está trabajando día a día desde RiotGames para que la comunidad tenga suficiente contenido. Tiene también el beneficio de ser gratuito, así que lo puedes probar ahora mismo, ya que esta optimizado para que lo juegues desde cualquier PC y solo por sus animaciones, sus diseños de cartas y su música ya merece la pena.

El futuro de Legends of Runeterra es prometedor y marca una etapa en la que RiotGames entra en el mercado del juego como servicio para revolucionarlo con sus nuevos títulos y sus propuestas. Solo falta ver cómo se comportará una comunidad que de momento no ha hecho más que crecer y que si Riot sabe mantener, será fiel a la marca y disfrutará de las historias que esta empresa quiera contar.