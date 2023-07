Marcelo Criminal, autor de la canción sobre Pedro Sánchez junto con Nacho Vegas: “No esperaba este clima político ni remotamente”

El pasado viernes 7 de julio se dieron dos acontecimientos que, a priori, nadie relacionaría entre sí, pero que están vinculados: por un lado, comenzó de manera oficial la campaña electoral de las elecciones generales del 23J; y, por otro, el artista murciano Marcelo Criminal publicaba en sus redes sociales El día que murió Pedro Sánchez, el último adelanto –en colaboración con el cantautor Nacho Vegas– de lo que será su tercer álbum, que verá la luz a principios de otoño de este mismo año en el sello Sonido Muchacho.

Marcelo García –lo de Criminal vino luego– nació en Murcia en 1997, donde continúa residiendo a día de hoy tras graduarse en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia (UMU). El cantautor logró en 2017 cierta popularidad local con la canción Solán de Cabras y, posteriormente, con el tema Perdona (ahora sí que sí); aunque se dio a conocer en todo el país en 2018, cuando el grupo madrileño Carolina Durante y la ganadora de Operación Triunfo Amaia versionaron esta última canción.

Nos citamos con el artista en la terraza de un bar colindante a la Biblioteca Regional de Murcia, sobre la que escribió una canción el pasado año. Sentado en una de las mesas del fondo, y con el móvil entre las manos, hace él la primera pregunta: “¿Te importa si termino este nivel de Duolingo?”, una popular aplicación destinada al aprendizaje gratuito de idiomas, en esta ocasión, el portugués. Terminada la lección de la lengua romance, la primera pregunta, imperativa en estos días de campaña estival:

¿Cómo surgió la canción El día que murió Pedro Sánchez?

La idea me surgió cuando a raíz de la canción de Bob Dylan que se llama Murder Most Foul, un tema muy largo, como de 16 minutos, que relata el asesinato de Kennedy. Entonces a mí, que siempre me ha interesado mucho este político, se me ocurrió hacer una emulación de una canción narrativa en tercera persona, que es algo que hasta ese momento nunca había hecho, y crear una historia ficticia. No tenía ningún caso similar a Kennedy cercano, así que dejé volar la imaginación e intenté crear una historia.

La publicación de El día que murió Pedro Sánchez coincidió el pasado 7 de julio con el inicio de la campaña electoral, ¿ha sido intencionado?

Ha sido absolutamente casual porque la canción tiene más de tres años y la compuse justo cuando había terminado el anterior disco. Lo que pasa es que me ha llevado un tiempo sacarla; iba a salir en algún momento a mitad de año, pero no esperaba este clima político ni remotamente.

¿Cree que, tras publicar este tema, se le puede considerar un artista con posicionamiento político?

Para mí, la política es muy importante a nivel musical. Considero que muchas de mis canciones son bastante políticas, lo que pasa es que intento expresar cierta ambigüedad en ellas, es decir, huyo de la literalidad del discurso hablado. Si yo quisiera decir 'vota a Pedro Sánchez' o 'no votes a Pedro Sánchez' no haría una canción, lo diría y ya está, pero como quiero decir otras cosas más complejas o misteriosas, entiendo que no soy un tipo de cantante o artista explícito en ese sentido.

¿Qué opinión tiene de Pedro Sánchez?

Debe de ser una persona simpática, no me parece desagradable, pero no es mi candidato.

Si el presidente fuera Marcelo Criminal, ¿cuál sería su primera medida política?

Quizás sería asegurar la vivienda para la gente. Me parece un tema fundamental. Quiero decir: intentar que vivir dignamente sea accesible para todo el mundo.

En el año 2017 Valtonyc fue condenado a tres años de cárcel, se prohibió la venta del libro Fariña y se retiró una obra de Santiago Sierra en Arco por su contenido político. Cinco años después y con la llegada de la extrema derecha a la política institucional, asistimos a la censura de numerosas obras de teatro por su contenido reivindicativo y progresista, ¿tuvo en cuenta este clima político y social mientras escribía la canción o estos días durante su publicación?

La verdad es que, de cara a la escritura, en absoluto. Y quizá fue un poco ingenuo por mi parte, lo reconozco, porque para mí era una historia de ficción más o menos sugerente, pero jamás pensé que podría llegar a ser especialmente polémica. Igual me equivoqué, no lo sé. Ahora, con la salida de la canción, sí he reflexionado un poco más al respecto.

¿Ha contemplado la posibilidad de que su obra se pueda convertir en la protagonista de una de estas noticias?

Sinceramente, no lo creo, porque considero que mi repercusión no es tan alta. Además, creo que se entiende bastante bien que cuento una historia, no se trata de una reivindicación. Pero bueno, supongo que podría ocurrir, aunque no es un miedo que tenga.

Todos los adelantos de su último álbum están grabados en la ciudad de Murcia, ¿estas localizaciones son un intento de reivindicación de Murcia como escenario musical o simplemente es fruto del arraigo del autor por su tierra?

Ni arraigo ni reivindicación. Es que vivo en Murcia, entonces hago las cosas en Murcia. Compongo las canciones en Murcia, las grabo en Murcia, y los vídeos los grabo en Murcia también. No creo que sea una reivindicación. Una pregunta muy típica que me hacen en las entrevistas es la de por qué no estoy en Madrid y, simplemente, es que no tengo por qué estar en Madrid. Creo que si soy de aquí lo normal es que haga las cosas aquí, y creo que está bien que no haya por qué hacerlo en otro sitio. Sé que la migración a Madrid es lo más típico en estas cuestiones porque aporta facilidades en muchos sentidos, pero a mí nunca me ha interesado porque, tal y como yo lo veo, mi trabajo es hacer canciones que estén bien y, personalmente, no creo que estar en Madrid me ayudase de ninguna forma a ello.

Como artista, ¿qué es el éxito para usted?

El éxito para mí como artista es poder hacer canciones que lleguen a cierta gente y que signifiquen cosas para esa gente. Es algo supercursi, quizá, pero creo que eso es un éxito. Por supuesto, me gustaría que me diese algún dinero más, pero como tampoco estoy muy a favor de la de profesionalización, para mí el éxito es eso: seguir haciendo canciones y que siga habiendo gente dispuesta a escucharlas.

¿Colaboraría con alguna formación política regional en el caso de que se lo pidiera?

En principio no me siento muy cómodo con la idea. Tendría que pensarlo. Cualquiera que siga mis redes sociales, conoce mis posicionamientos acerca de muchas cuestiones políticas a nivel regional y local y, si bien es cierto, que quizá me costaría colaborar con un partido político, sí podría hacerlo con alguna causa o colectivo como la lucha contra las casas de apuestas o los desahucios, o también en apoyo a los centros sociales autogestionados o la gran causa del antifascismo.

¿Cuáles son sus líneas rojas como artista?

No sabría qué decirte. Muchas veces, estas líneas rojas tienen que presentarse para detectarlas. En general, como músico he podido rechazar algún concierto relacionado con aspectos que me parecieran más o menos antipáticos, intento desarrollar mi música de la forma más digna posible. Por supuesto, existen contradicciones de las que es muy difícil escapar, o de las que yo no he sido capaz de hacerlo, como por ejemplo los conciertos de ocio nocturno atravesados por la industria de las bebidas alcohólicas o multinacionales con las que no me identifico y con las que preferiría no tener que trabajar. Es muy difícil escapar de ahí, hay pasos que no he dado, mientras que otros sí, y lo respeto mucho. Solo intento llevar mi carrera de la forma más digna posible.