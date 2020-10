Sangre, vísceras y música experimental: 'Old habits die hard' se estrena en la filmoteca de Murcia

La Filmoteca Regional de Murcia acoge el próximo sábado 24 de octubre a las 22:00 horas el largometraje documental 'Old Habits Die Hard': una retrospectiva del artista de acción Emi Wilcox dirigida por el cineasta murciano Paco Portero, reciente ganador del Festival Sombra con 'Crashpad'.

'Old Habits Die Hard' refleja lo dificil que es abandonar o erradicar viejos hábitos: retrata la trayectoria de Wilcox desde que comenzó su carrera como performer en el año 2011, cuando realizó numerosas acciones a lo largo de Europa, hasta 2019 en Londres, donde, un poco apartado del mundo de la acción, siente la necesidad de desprenderse de todo para recomenzar.

"Cuando quieres dejar cualquier sustancia adictiva como el azúcar, la nicotina, el alcohol o el amor, muchas veces acabamos volviendo". La idea de volver y "coser" todos los fragmentos de una vida como performer en un mismo espacio -Murcia, la ciudad que lo vio nacer como artista- y conservarlos allí como un recuerdo es lo que motivó esta acción y este documental.

Entre las acciones condensadas en el documental, se encuentra 'Old habit die hard', o como mirar al pasado desde un presente brillante con destellos de futuro: una performance de 10 horas de duración que Wilcox llevó a cabo en Fail Studio (Murcia, C/ Victorio 25) el 16 de marzo de 2019.

En ella, el artista contemporaneo combinó materiales como la sangre de cerdo o la carne cruda con escenas de la vida cotidiana para crear un espectáculo "no apto para mentes sensibles".

La banda sonora, creada durante el confinamiento, es obra de la artista multidisciplinar Sofía Bertomeu Hojberg que se encarga de los temas más experimentales donde pueden apreciarse toques Ambient, IDM Glitch; y del director Paco Portero en las partes más rockeras.

El director del largometraje, Paco Portero (Bullas, 1978) es director de documentales, videoclips y cortometrajes.

La artista Sofía Bertomeu Hojberg (Benidorm, 1991) mantiene un diálogo en su obra entre las artes visuales sonoras mediante la experimentación. Su sonido ha podido apreciarse por todo el mundo, por participación en festivales (FILE festival São Paolo, 2018), sellos discográficos (DOKURO, THE SPIRITUAL TRIANGLES, etc.), conciertos (Transdisciplina #18 MAF FESTIVAL Museo Picasso Málaga, 2020; Re:flexions Augsburg, 2018; KAUNAS 2022, etc.) o exposiciones (CVU Batana, Rovinj, 2019). La mayoría de sus trabajos desarrollan conceptos como el paisaje, el retrato y la identidad, desde una perspectiva abierta e interdisciplinar.

Emi Wilcox (Emilio Ayala, Madrid, 1981), graduado en filosofía por la Universidad de Murcia, vive actualmente en Londres y cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas sobre sus espaldas, colaboraciones, participaciones y premios, entre las que destaca la Exposición individual 609 momentos fugaces (2013, Centro Párraga, Murcia) o Sinning with a Song I, Festival Fonlad, Montemor-o-velho, (2012, Portugal) entre muchas otras.

Casting: Emi Wilcox Sandra Rayos Dómix Garrido Javier García-Herrero Marín Guevara

Equipo: Paco Portero –dirección, producción, guión, música y dirección de fotografía–. Emi Wilcox – productor, guión y performer–. Sofía Bertomeu –música–