Quiero ser mamá

Hace unos días, la atleta española Ana Peleteiro (medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, en la modalidad de triple salto) comunicaba que estaba embarazada de tres meses y mandaba al mundo un aviso: “Volveré a competir en 2023”. Evidentemente no estará en el Mundial y en el Europeo de este año, pero no es algo que le preocupe porque está inmensamente feliz. La gallega tiene 26 años y sorprendió a muchos en 2019 afirmando que le gustaría ser madre a corto plazo. Digo que sorprendió porque significaba romper una tendencia dentro del mundo del deporte, ésa que dice que (ellas) tienen que esperar al tramo final de sus carreras o a su retirada para tener un hijo. El día que verbalizó sus deseos, además, añadió que su contrato con una marca de ropa deportiva tenía una cláusula que le permitía tener un bebé. Parece lo normal, pero no lo es. Allyson Felix, atleta americana, denunció junto con otras compañeras que Nike le había ofrecido renegociar su contrato con ellos a la baja, por elegir ser madre. Ganaron la batalla y la marca tuvo que retractarse.

Peleteiro muestra en sus redes sociales que sigue haciendo deporte estando embarazada. No puede realizar los ejercicios propios de una actividad tan exigente como el triple salto, pero sí continúa manteniéndose en forma. Los expertos consideran que los deportistas de élite cuanto menos tiempo estén totalmente inactivos, mejor. Sin embargo, cuándo vuelve a estar una mujer recuperada después de un parto depende de cada caso. También de si opta por la lactancia o no.

Nueva ley que las ampare

El Congreso de los Diputados está trabajando en una necesaria nueva Ley del Deporte que recoja cuestiones tan importantes como la maternidad o los derechos de las atletas. “En estos momentos nos encontramos en plena fase de enmienda. Estamos inmersos en la tramitación de la ley, negociando con todos los grupos políticos. Queremos que nadie se quede atrás y por ello vamos a incluir, de forma expresa, la eliminación de las cláusulas que existen en los contratos de las deportistas en los que se paralizan o se eliminan sus becas si se quedan embarazadas. La intención es que ellas sigan conservando los derechos que tenían en el momento en el que deciden ser madres”, afirma el diputado murciano Juan Luis Soto Buril, Portavoz de Deportes en el Congreso por el PSOE.

La conciliación también es otro punto imprescindible que tratar. Ona Carbonell, nadadora española y doble medallista olímpica (y coleccionista de metales en Campeonatos del Mundo y de Europa) ha grabado recientemente un documental sobre ello. Fue madre un año antes de los últimos Juegos y le fue imposible compaginar la cita de Tokio con la lactancia debido a los protocolos COVID del gobierno japonés, que impedían tener bebés en la Villa. “Algunas deportistas mujeres han tenido que elegir entre la conciliación, dar el pecho a su bebé o unos Juegos Olímpicos. Ahora y antes, no es cuestión solamente de la pandemia. Es una pena. No puede ser que estas cosas sigan pasando hoy en día. El deporte ha avanzado en muchos aspectos, pero poco o nada en lo referente a la maternidad, la lactancia o la conciliación. Concretamente, la maternidad y el deporte de élite no van muy de la mano y hay que hablar de ello. Yo reivindico esto, pero sabiendo que soy una privilegiada, que tengo una estabilidad económica, que mi entrenadora y mis compañeras me han apoyado. En cambio, muchas mujeres en ámbitos que no son el deporte tienen imposible intentar ser lactantes”, afirma. Este verano Ona Carbonell volverá a ser madre, a dos años de los Juegos de París 2024, y tiene claro, como Ana Peleteiro, que quiere aprovechar y disfrutar de su baja de maternidad.

Es una realidad que las deportistas tienen que hacer frente a una serie de factores que sus homólogos no experimentan por el mero hecho de ser hombres. El género sí influye. Más allá de las diferencias físicas, asuntos como un convenio colectivo, la brecha salarial, la menstruación o la familia también afectan de diferente forma a los atletas según su sexo. Muchas mujeres aplazan su decisión de querer ser madres hasta que terminan su carrera deportiva, algo que no es ningún impedimento para ellos ya que físicamente no tiene ninguna consecuencia (algunos deportistas, incluso, duermen en una habitación diferente a la de sus bebés o hijos pequeños para que puedan descansar mejor). Otras, como la piragüista Teresa Portela (fue madre hace 7 años y el pasado verano ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos) sí vuelven a competir al más alto nivel después de dar a luz, pero mínimo están casi un año paradas entre el embarazo y el posparto. Es muy importante sensibilizar a la sociedad de que las deportistas siguen siendo aptas para la élite después de dar a luz.