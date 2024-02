David Cano, escritor: “En España 'maricón' suena cada fin de semana en todos los campos”

El Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, una lacra que sigue estando muy activa en nuestra sociedad, se celebra este lunes 19 de febrero. El escritor murciano David Cano habla en '11', su segunda novela, sobre el tabú de la homosexualidad en el mundo del fútbol. El protagonista es el flamante fichaje del Atlético Capital, uno de los mejores equipos de Europa, y se encuentra con el dilema de hacer oficial o no que es gay. En la actualidad, ningún futbolista de élite de Primera División de La Liga en España ha salido aún del armario.

¿Hay homofobia en el deporte?

Creo que se ha conseguido avanzar mucho y que, en algunos deportes, las puertas de los armarios están abiertas y no se le da importancia a con quien se acuesta cada uno o cada una. Sin embargo, en el fútbol parece que los avances se frenaron en seco. Y, sobre todo, en España, donde 'maricón' suena cada fin de semana en todos los campos. Hay homofobia porque el público es homófobo, y da mucha pena que algo tan bonito como el deporte, donde hay tantas historias de solidaridad, de lealtad, de amor y de compañerismo, se vea empañado por el encefalograma plano de algunos simios.

En ciertas disciplinas, y sobre todo las mujeres, sí han declarado abiertamente su condición sexual. ¿Qué pasa en el fútbol?

No es cuestión del deporte, es del contexto y de la atmósfera. “Para ser jugador de fútbol hay que ser muy hombre”, seguro que has oído muchas veces esta frase. A partir de ahí, el machismo se retroalimenta y las bajas pasiones y el comportamiento garrulo impera en las gradas. En deportes minoritarios, el espejo público es mucho más pequeño, y cuando alguien ha salido del armario no se le ha dado más importancia. Pero el fútbol es, para mucha gente, lo más importante de lo menos importante, y desata a veces lo peor de cada uno.

¿Por qué cree que la homosexualidad es un tema tabú en el mundo del fútbol masculino?

Por esto mismo, porque si hay alguien que quiere salir, abre un poco la puerta, mira a su alrededor, y la vuelve a cerrar asustado. En Primera División hay 20 equipos y, cada equipo, más o menos, cuenta con 25 jugadores. Estadísticamente es imposible que no haya homosexuales. Pero, como Héctor en '11', saben que si dan el paso van a sufrir, van a tener que llevar un mochila cargadísima de los prejuicios y las frustraciones de otros. Y, entonces, prefieren mantenerlo en secreto. Les entiendo perfectamente.

¿Está la sociedad preparada para que una estrella del fútbol, como el protagonista de su novela, confirmase su homosexualidad?

Creo que la sociedad en su conjunto, sí. Pero esa persona debe saber que, a pesar de que será un héroe, a pesar de que pueda decir “yo corrí para que los demás pudiesen andar”, va a vivir un absoluto infierno en cada campo que visite. Pero creo que va a pasar pronto y va a servir para saber bien cómo son las costuras de nuestro fútbol y si el estado del fútbol español es para estar orgullosos o no.

¿Cómo lo contaría la prensa?

Habría de todo. Hay una prensa deportiva seria, que cuenta el fútbol como un arte, con un cariño especial; luego hay otra que busca el click, que tira una piedra a ver si suena la noticia y muchas veces no suena; y una que es una absoluta basura. Cada una lo contaría de su forma, pero estoy seguro que la que se viralizaría sería la que tuviese salseo, que al final sería la que más daño haría al jugador.

¿Los futbolistas son dioses?

Algunos sí, y es tan culpa nuestra, por haber endiosado a simples mortales, como de los clubes. ¿Cómo hemos podido llegar a que los jugadores de un equipo solo hablen con los medios oficiales del club? ¿Qué broma es esa? Al final, pierden contacto con la realidad, viven en un mundo paralelo y se creen dueños de los designios de todo el mundo.

En la novela habla también del odio que proyectan algunas redes sociales. ¿Qué papel juegan a la hora de fomentar la homofobia en el fútbol/deporte?

Un papel, desgraciadamente, muy importante. X (antiguo Twitter) es un estercolero, aunque a veces se encuentren cuentas que son diamantes en bruto. Como ejemplo para ver el papel que juegan solo hay que ver cómo reaccionaron a la agresión sexual de Rubiales a Jenni Hermoso. Fue asqueroso y descorazonador, sobre todo por ver a tanta gente joven tan llena de odio. Pero bueno, las redes sociales son el reflejo de la sociedad y la radiografían muy bien.

¿El fútbol va dirigido sólo para unos pocos?

No, me niego a que sea así. No hay nada más inherente a cualquier clase social que el fútbol. Allí, el rey es igual que el frutero; el rico es igual que el pobre. Y se unen por algo tan bonito como el amor a un equipo, a una historia, a unos colores. El fútbol es el invento más democrático de la historia, aunque esté pervertido.

¿Por qué ha escrito esta novela?

Comencé a pensar esta novela cuando vi el documental de Justin Fashanu, un futbolista inglés que fue el primero en salir del armario. Me fascinó su valentía y todo lo que supuso. Me puse a leer mucho sobre él y la historia de Héctor Matías empezó a brotar en mi cabeza. Han sido ocho años de escritura, de correcciones y de mucho tiempo en mi cabeza. Estoy muy contento con el resultado.

¿Por qué 11?

Por mi hermano Leo, que también es escritor. Él fue el que puso ‘Trabajos forzados’ a mi primera novela y, cuando leyó ésta, le pregunté por un título y me regaló ‘11’, que era el título que hubiese puesto si hubiese escrito una novela sobre fútbol. Soy malísimo con los títulos, así que tengo mucha suerte de contar con el talento de Leo.