La 'cansera' murciana del transporte público

Aquí en Murcia a los del PP (que llevan desgobernándonos y dividiéndonos 30 años) siguen con la estrategia electoral de repetir cien veces una mentira para al final convencer a los ciudadanos de que es una verdad rotunda.

Cuando ganan unas elecciones tienen la obligación de prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. No es ningún secreto para nadie que en el ADN de la derecha española los servicios públicos son un estorbo: primero empiezan supuestamente fiscalizándoles para después reducirlos y finalmente cerrarlos; eso ha pasado con la sanidad, enseñanza, servicios sociales o vivienda pública.

Y ahora les hablo del transporte publico municipal de Murcia -autobuses- y, en concreto, de la huelga de los conductores de LATBUS -los que nos prestan el servicio a las pedanías de Murcia- quienes llevan dos semanas de huelga indefinida con todo el derecho y toda la razón del mundo porque están viendo desde hace muchos años que en esta Murcia de Vicente Medina se miente descaradamente por boca de los responsables de transportes de los últimos veinte años. “El transporte de las pedanías no es rentable”, y con este mantra contaminan a la sociedad murciana para que crean que es cierto y justificar la desastrosa gestión del transporte público en esta área del municipio. De modo que el primer factor de la estrategia electoral es la mentira.

En 2015 las competencias del transporte público de pedanías tenían que haber sido transferido de nuevo, como dice la ley del transporte regional, al Ayuntamiento de Murcia, hecho que no se ha llevado a cabo al rechazar el consistorio murciano tal obligación, incurriendo en una ilegalidad. Así, el segundo factor de la estrategia electoral es la dejación de funciones administrativas.

Cuando el 28 de abril se llegó el acuerdo de desescalada de las comunidades autónomas, en el área del transporte publico se pusieron cuatro fases de reapertura.

Movilidad Urbana y periurbana:

Fase 0: Incremento progresivo de frecuencias en el transporte público, especialmente en horas punta. Preparación de planes de movilidad reforzada, incluyendo gestión de la demanda. En la distribución de la ocupación se prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad.

Fase 1: El transporte publico en entornos urbanos e interurbanos a niveles de oferta de servicios del 80 -100%. Medida de gestión de la demanda de viajeros. Se establecerá un factor de ocupación de referencia.

Fase 2: Sin explicitar

Fase 3: Todos los servicios de transporte publico al 100%

Este acuerdo de desescalada está al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de 2020 del estado de alarma.

El tercer factor de estrategia electoral es el incumplimiento flagrante de las leyes del Estado.

Para la reapertura del transporte publico en el plan de desescalada está destinada una partida presupuestaria de 800 millones de euros, de los cuales a la Región de Murcia le corresponderían unos 47,5 millones aproximadamente. Si el consejero de Transportes afirma que el transporte en pedanías es deficitario, y le han inyectado dinero para reabrir las líneas y no lo ha hecho: ¿a dónde ha ido a parar esa ayuda que no es reembolsable?

El cuarto factor de estrategia electoral es el supuesto desvío de fondos públicos.

Si los ciudadanos de las pedanías tenemos problemas insufribles para coger un autobús publico que nos lleve en condiciones a nuestros puestos de trabajo, hospitales de referencia especialistas, colegios, universidades etc., porque los horarios de paso son terribles: en el mejor de los casos tienes un autobús cada media hora y no siempre, cada hora, cada hora y media, cada dos horas, cada dos horas y media , cada tres horas, ¡¡cada tres horas y media y hasta no tener ni autobús!!

En la capital, en cambio, con unos horarios cada quince minutos y unos precios de los billetes subvencionados hasta el 70%, el servicio del transporte es inmensamente mejor, y ¿por qué?, por obra del espíritu santo. Cuando hay voluntad de dar un buen servicio se hace y cuando no, no, cuestiones económicas aparte.

El quinto factor de estrategia electoral es la discriminación hacia la mayoría que conformamos el municipio, las pedanías.

Concluyendo, queridos lectores, que no nos vuelvan a decir ni el consejero de Transportes ni el alcalde de Murcia que el transporte en pedanías es deficitario. Estamos cansados de la Murcia de Mariano Jose de Larra de “Vuelva usted mañana”, de tanto que llevamos pidiendo al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma para que normalicen la situación del transporte y respeten los puestos de trabajo de todos los conductores.

Pedir el apoyo a todas las pedanías para que los trabajadores de LATBUS, que están haciendo el plante que nos debería haber tocado a los usuarios del transporte, y que salgamos de nuestra cansera murciana y exijamos y peleemos por los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos.