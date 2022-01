Los docentes se merecen algo mas

Hay una frase hecha que enmarca la gestión del Gobierno regional, consejos vendo que para mí no tengo, o más bien habría que decir, exijo lo que no hago. Todas las semanas sale el consejero de Sanidad de la Región de Murcia a dar datos de la COVID, a informar si hay nuevas medidas y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no hay semana que no le dé un palo al Gobierno central. No negaré que algún otro palo merece, pero viendo lo que se vio este fin de semana con la vacunación de los docentes, harían bien en mirárselo porque desde que el Gobierno central no les marca las guías van como pollos sin cabeza.

Nadie se puede creer qué han hecho con la vacunación de los docentes: mal, tarde, con colas kilométricas, sin vacunas para todos y con avisos de aquella manera. Un colectivo que se está manteniendo, como los sanitarios, al pie del cañón y eso que en Murcia son los más recortados del país en horas y en refuerzos para atenuar la COVID a pesar de la inversión del Gobierno central. Profesores que dan clase a nuestros hijos en esas latas de sardinas que llaman aulas, en las que el aire acondicionado llega si lo pagamos los padres, y la calefacción, cuando llegan los ingresos de la Consejería, y me dicen que siempre mal y tarde. Dónde estará el dinero de la COVID, dónde la inversión para reducir las ratios que supla los días de clase que perdieron mis hijos el año pasado.

Cada vez que abre la boca el consejero o López Miras suenan las mismas palabras, no sé qué de la autonomía, el problema de la gestión nacional y que hay que tomar medidas. Esas que ellos no toman y por eso tuvimos las colas que tuvimos en la vacunación de la tercera dosis y claro, al día siguiente, muchos profesores con secuelas de las vacuna, otros tantos enfermos de COVID y ellos venga a echar balones fuera, hasta que la mentira les ha pillado tanto al consejero de Sanidad con su nefasta gestión de las vacunas, como a la consejera antivacunas que no había preparado nada para el comienzo del curso a pesar de que la subida de la ola llevaba semanas tocando: lo que viene siendo un desastre en toda regla que sufren nuestros hijos.

Esto es un desastre, compares con quien compares, pero la cosa viene de lejos: yo todavía me acuerdo de las razones por la que dimitió el anterior consejero, un tema de vacunas, de personas que se vacunaron sin tener que vacunarse. Esta vez es incluso peor, quienes tenían que vacunarse no sabían a qué atenerse y confiaron en su organización, en la Consejería y los dejaron en la estacada. Nada extraño viendo como tratan a la educación en Murcia. Ese es el valor que da la Consejería de Educación a los profesores, a las personas que educan y dan valor a nuestros a hijos e incluso a nosotros si estudiamos. Si esas personas no interesan ¿a quién vamos a mimar?

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que tenemos que cuidar lo público, lo de todos. Los sanitarios y su atención primaria, en la que no se invierte, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y, sobre todo, la base para que el futuro nuestros hijos puedan ser lo que quieran: los docentes. En la forma y el trato de la vacunación de estos últimos está el gusto, pero parece que gusto ninguno. Pero aquí no hay nadie que llame al gobierno bolivariano, comunista con los que tapan sus carencias. Palabras comodín con lo que intentan tapar su ineptitud, porque lo de la vacunación del otro día es de quien tiene las competencias, pero parece que en Murcia quien gobierna no sabe ni atarse los zapatos.