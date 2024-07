La lección aprendida

Ya escribí en una ocasión que ahora que el Ayuntamiento de Murcia tiene mayoría absoluta no tiene excusa para no poder ejecutar sus ideas sin que el Mario Gómez de turno les sirva de parapeto para justificar sus errores. Antes, los de Ballesta se excusaban diciendo que Ciudadanos les impedía poner en práctica sus ideas, se las retrasaba o, directamente, les decía que no. Pero ahora que son mayoría y pueden hacer todo lo que prometieron, necesitan una coartada y, sin embargo, como entonces, tenemos lo mismo que antes, mucha foto y poca chicha.

Como no tienen valor, ninguno dirá que la culpa la tiene el Gobierno regional y que López Miras los achicharra a competencia impropias o se niega a financiar el tranvía o establecer, de una vez por todas, la entidad de transporte regional de la que mucho hablan, pero poco hacen. Siempre les quedará Pedro Sánchez o el Gobierno nacional de turno. Antes fue Zapatero. Es lo que hay y es lo que tenemos.

Algunos recordamos el momento en el que el PP gobernaba en todas las administraciones: fue cuando más daño quisieron hacerle a esta ciudad. Menudo muro nos quería poner desde la Moncloa pepera con la aquiescencia de los que ahora dicen que el soterramiento fue cosa suya. Ahora los vemos diciendo que el tren por Alicante fue culpa de Zapatero, nadie recuerda a Valcárcel, mientras pena entre banquillo y banquillo.

La zona norte y Espinardo se inunda cada vez que llueve, no por la mala gestión del PP, incapaz de gestionar adecuadamente el crecimiento nacional, sino porque el Estado no paga obras que no son suyas. Es todo un despropósito que cuela porque cuánto llevamos con esto. Seamos serios, el PP de la Región de Murcia ha dejado tal agujero en las arcas municipales y regionales que no pueden hacer nada, ni respirar. Por pedir que no quede, pero ellos no hacen nada. Por no hacer, ni siquiera revirtieron las obras de movilidad que prometieron. Eso fue humo al día siguiente de las elecciones municipales.

En la ciudad de Murcia hemos pasado del 'Murcia me río' (perdón, Murcia Río) al Rey Lobo. Ahora toca “Murcia se ahoga cada vez que llueve por culpa de Sánchez”. Lo de una mala planificación del modelo urbanístico en esta ciudad seguramente tiene algo que ver y lo de vender renders, pero no retirar escombros o no trabajar por una ciudad que es algo más que las cuatro esquinas, también. Lo que sí está claro es que esta ciudad está sumida ahora mismo en una paralización de ideas, sin planificación a medio plazo y sin ilusión.

Lo mejor es que la ciudad, por falta de dinero, también se va a quedar fuera de ser sede del mundial de fútbol, seguro que también por culpa de los de Madrid. Pero lo que sí es cierto es que el dinero para acondicionar el estadio es para flores.

Madre mía, cómo se está poniendo el florista.