Ganarse el respeto

Hace unos meses decidí que a los que no me aportan tanto en lo personal, laboral etc les iba directamente a dejar de prestar atención ,ladear e incluso ignorar. Me va bien, si no me respetas no te vas a ganar mi respteto .

En la vida política pasa lo mismo, esta Región dejó hace tiempo de ser respetada, no de ahora, es de décadas, no nos respetan, y no nos respetan por que no hemos querido que nos respeten .

Este pasado fin de semana, con el problema del AVE en Madrid algún medio nacional titulaba 'Valencia y Alicante se quedan sin AVE '.

Bueno, la línea de AVE es la misma, se separa al poco de pasar de Albacete, pero como no nos hicimos respetar entonces y aceptamos que no llegase directa, si no que llegase por Alicante ahora queda que es la línea de Alicante .

Con la autovía de Madrid pasó lo mismo, la N301 que va recta no se desdobló a partir de La Roda, se fue a buscar la de Valencia, por eso vamos por la carretera de Valencia.

Murcia nunca se ha querido hacer de respetar, ha sido siempre laboratorio nacional, los gobiernos en minoría no ganando unas elecciones, los tránsfugas, aceptar tener una mala financiación, el tener diputados y senadores más de partido que mirar por su tierra, y un largo etcétera.

El dar un golpe en la mesa y hacer valer ahora más que nunca un puñado de diputados sería hacerse más respetar que nunca, o si no que se lo cuenten a los catalanes.

Con dos o tres diputados de los que dependa un Gobierno nacional que pongan Murcia de una vez por todas en el mapa podríamos conseguir que nos respeten, que pudiéramos pedir lo que es justo, y que nos lo tuvieran que dar.

Ahora mismo solo somos unos pagafantas, se ríen de nosotros, lo hacen por que queremos, por que hemos querido, por que si te quejabas te cortaban la cabeza en Madrid, por que vas a la carrera de San Jerónimo a levantar el dedo que te dicen los de tu color .

Y si además, ni aquí mismo te respetas peor aún, si estás a merced de los del agro, de unos pocos que se hacen llamar 'tejido' , que lo único que se tejen es un gran bolsillo, apañados estamos, ni te haces de respetar aquí ni fuera .

Casa uno sabe lo que hace……