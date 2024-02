López Miras es un lince

Vuelve la foto. A Mar Moreno Factory para televisión y medios le gustó la instantánea de Fernando López Miras abriendo la jaula de los linces, una portada más. Tanto le gustó que la repite, aunque ya se sabe que las segundas partes no son buenas y van en páginas interiores. Es de esperar que la tercera ya no lo haga, máxime cuando sabemos que de los ocho primeros que soltaron solo tres, que sepamos, siguen vivos. Cinco han fallecido y los ecologistas, con razón, vienen diciendo que menos portada y más trabajo, que soltar animales sin un plan de recuperación viene a ser un desastre asegurado y a las pruebas podemos remitirnos. Pero oye, esto es como el AVE, que llega, que llega, portada, portada…

Cuántos años llevamos hablando de la necesidad de un plan de transportes, movilidad, infraestructuras, ferrocarril, de educación, industrialización, pero aquí no hay planes, hay portadas. No negaré que funcionan, pues gobiernan. No obstante, convendremos en que tenemos un problema serio cuando las políticas no funcionan: el plan de alquiler para jóvenes, el plan de escolarización de 0 a 3 pagado por el Gobierno de España llega a los colegios, mientras que el del Gobierno regional sufraga a los privados, ampliando las plazas que, sin embargo, no tienen el mismo sistema de admisión que en otras comunidades como Andalucía y Madrid, donde los centros que reciben fondos públicos para el primer ciclo de infantil tienen el mismo sistema.

Aquí, lo de la libertad de elegir no es para los padres, es para los centros, es libertad para las empresas. ¡Murcia, qué hermosa eres! Luego, no hablemos de cómo adelanta Ayuso con el bilingüismo o lo de los grupos con ordenador tras prohibir los móviles. Y hablo de regiones de derechas, para que luego no me digan que si una cosa o la otra. En realidad, en la Región no hay un plan en ningún asunto, más allá de favorecer a los de siempre. Los felinos están sueltos, sin control, comiéndose a los pobres pajarillos. Será porque en esta región lo que importa es la foto, no preguntarse qué lechugas hay detrás.

Seamos serios, las fotos no pueden ocultar la realidad. Todos recordamos cuando el informe del Mar Menor colgado en la página de Transparencia del Consejo de Gobierno podía ser leído por todos. Cuánto tiempo sin ser así. ¿Alguien se lo ha preguntado? Tanto que ahora los pescadores se quejan de que han caído las capturas, pero el Gobierno regional parece que se preocupa por el medio ambiente porque suelta felinos. Miras es un gato, todo lo sortea, y empieza a tener más vidas que un minino. Perdió unas elecciones y gobernó, le salieron tránsfugas y gobernó, le llegaron los de Vox y gobernó y, oye, todo eso con una vida que ya quisiera yo para mí, entre copas, saraos, fiestas y conciertos, y olé por él.

Más quisiéramos algunos. López Miras es un lince, un lince para la factoría Moreno, que mueve las fotos, las imágenes para una televisión que no distingue entre el artificio y la realidad. No pienses en un elefante, piensa en un gato, un lince que sobrevive, no como esos que suelta sin el amparo de Dios. No lo neguemos: vive bien y se defiende como un gato, pero lo de gobernar para los ciudadanos lo dejamos para otro día .