La mujer invisible

La Asamblea Regional ha hecho una campaña institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La campaña se llama "45 voces de mujer", y en ella aparecen voces, cada una con un mensaje propio, "para visibilizar el esfuerzo y la superación de las mujeres de los 45 municipios de la Región de Murcia".

Me parece una excelente idea, aunque con una manifiesta carencia: nadie pone voz a las 102.163 mujeres extranjeras que residen en esta Comunidad Autónoma a día de hoy. Son el 13'5 por ciento del total, por lo que, calculadora en mano, y con la idea de igualdad que todas pregonamos, me salen seis. Es decir, que en esos videos deberían aparecer seis mujeres si lo que queremos es reflejar la realidad de la Región de Murcia del año 2021.

En primer lugar deberíamos ver a una mujer marroquí. Ellas son más de 37.000, una de cada tres extranjeras residentes en esta Comunidad Autónoma. La mayoría son musulmanas, y visten a su gusto, faltaría más. Unas llevan "hiyab" y otras no. Todas existen y todas deberían tener los mismos derechos que tú y yo, puesto que sus deberes los cumplen sobradamente, trabajando en el campo, o en su casa para su familia, o como empleadas en servicios domésticos, o en hostelería. Algunas aportan un servicio de valor incalculable: cuidar a nuestros mayores y acompañarles con cariño hasta el final de sus días. Exactamente igual que las ecuatorianas, que son el segundo colectivo de mujeres por número en la Región de Murcia, con más de 8.000.

Así que, para ser políticamente correctas y consecuentes con nuestra idea de igualdad social, propongo incluir en los videos a seis mujeres, que por número de habitantes en esta Comunidad Autónoma, deben ser: una marroquí, una ecuatoriana, una británica, una rumana, una boliviana y una colombiana.

Ellas y el resto de mujeres extranjeras que nos rodean, hasta casi un centenar de nacionalidades, están aportando a la sociedad murciana todo lo que tienen cada día que se levantan. Están formando familias que llenan nuestros colegios públicos y nos garantizan el futuro.

Espero que este mensaje llegue a nuestras representantes políticas, mujeres y hombres, que algún día deberían demostrar sensibilidad hacia las personas, hacia todas, y no solo hacia las que les garantizan el sillón en su partido político.

Sois tan machistas como los hombres que nos gobiernan. Seguramente tenéis trabajando en casa a una nicaragüense, o a una boliviana, o a una marroquí, pero cuando salís a la calle se os olvida que son mujeres con derechos a las que de entrada ya se les despoja de varios fundamentales: el derecho a existir, el derecho a expresarse, y el derecho a votar y participar en la democracia para la que trabajan cada día.

En otro momento hablaremos si os parece de las condiciones laborales de esas mujeres, las que tienen la suerte de trabajar. Hablaremos de lo que cobran, de como muchas son acosadas en el trabajo, y de lo mucho que les cuesta salir adelante.

Por suerte para nosotras, las hijas de esas mujeres se quedarán aquí, y muchas irán a la universidad, ya lo están haciendo. Son o serán pronto nuestras médicas, abogadas, ingenieras, profesoras, enfermeras, administrativas, conductoras, y policías. Algún día, aunque no tan cercano, ésta sociedad en la que vivimos se tendrá que tragar su machismo y su xenofobia, y les tendrá que abrir las puertas a sus instituciones, porque se habrán ganado el derecho democrático a elegir y ser elegidas representantes políticas. Serán ministras, concejalas, alcaldesas, consejeras, o presidentas de la Comunidad Autónoma y de España, aunque me temo que no llegaré a verlo. Me conformaría con una alcaldesa de Murcia, mi ciudad, que después de 40 años de democracia, ya va tocando.

Seas quien seas y de donde seas, no olvides que en esta Región, el 8 de marzo habrá mujeres que no se podrán manifestar de ninguna manera, ni en la calle ni por internet. Porque ellas, Fátima, Mirta, Ioana..., estarán luchando por su prioridad en la vida: ser, existir, dejar atrás a la mujer invisible.