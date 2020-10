Las pensiones son sostenibles y Europa no parece creerlo

Lo que nadie parece creer es que el actual sistema de pensiones es sostenible y de verdad lo es; lo que no cuentan es que aunque el paro azote y la tasa de natalidad afecte al número trabajadores cotizantes, el sistema actual de pensiones sería sostenible si se corrigieran los tres verdaderos factores que lo ponen en riesgo: la economía sumergida, la globalización y los sueldos.

Dejando a un lado la economía sumergida y el número de trabajadores que no pueden ser contratados (no cotizan a la Seguridad Social) por no tener tarjeta de residencia, mal endémico que aumenta exponencialmente desde los gobiernos de Aznar, se suma algo que ahora empieza a aflorar a la opinión publica: una globalización que ha llevado a las empresas españolas a dirigir sus procesos de producción al extranjero. La agricultura va mayoritariamente a Marruecos o Latinoamérica -pocos se acuerdan ya del 'fincón' Argentino- y la industria a China, India etc… (aunque luego nos hagan regalos para los hospitales), buscando el menor coste de la mano de obra que claro está tampoco cotiza a la Seguridad Social.

A parte de las ayudas con reducciones a la cotización que se ofrecen a los empresarios, tenemos el problema de que los sueldos actuales son de subsistencia; a día de hoy un mileurista es un rey aunque el salario mínimo sea de 900 euros, ya que existen los micro empleos de una o dos horas (baja cotización).

Un trabajador con la tecnología actual es capaz de producir mucho más que un trabajador de los años 80, ¿Por qué han caído los sueldos?, ¿a qué se destina esa plusvalía?

Que un error al votar de Unidas Podemos incorporara 'la mochila austríaca' a las recetas de la reconstrucción y que el PSOE se negara a repetir la votación, parece más bien una pantomima enfocada a cumplir alguna obligación europea, que al final impondrá deberes para un rescate cinco veces mayor al que nos soltaron con la crisis bancaria. En enero de 2021 se empezarán a ver los deberes impuestos.

La preparación a la 'mochila austriaca' empezó por pasar a las clases pasivas a la Seguridad Social aunque ahora el Pacto de Toledo parece querer que se sigan jubilando a los 60… veremos, la que sí está clara es la amenaza del endurecimiento de las condiciones de la jubilación anticipada.

Al final los que mandan harán parecer culpables a los que tienen que pagar las consecuencias, para que agachen la cabeza, asuman su culpa y su penitencia y además explicarán que el actual sistema de pensiones NO ES SOSTENIBLE, eso sí todos de acuerdo para que no se note.