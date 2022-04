El pragmatismo de Feijóo y el congreso del PP de la Región de Murcia

Feijóo parace haber adoptado, en sus primeras semanas al frente del PP, el modelo de comportamiento de Mariano Rajoy: pragmatismo y los menos líos posibles. Ahí está, como primer ejemplo, la manera en que se ha lavado las manos ante el pacto de Mañueco con Vox para la formación del gobierno de Castila y León. Su moderación no ha intervenido en un proceso que ha supuesto la entrada de la ultraderecha en un gobierno por la puerta grande. Su desapego para con este acuerdo se ha traducido, incluso, en su ausencia de la toma de posesión de Mañueco con tal de no hacerse la foto con Abascal. A diferencia del tándem Casado-García Egea, quienes pretendían controlar enfermizamente hasta la última reunión de barrio de la formación, Feijóo parece querer aplicar a su gestión del PP la máxima liberal de 'laissez faire, laissez passer' (dejen hacer, dejen pasar). No importan las contradicciones en las que se pueda caer y si estas conllevan empeñar la imagen de moderación por la que Feijóo fue elevado a la presidencia del PP por aclamación. El pragmatismo gallego conlleva evitar los líos internos y respetar el relativismo contextual de cada comunidad autónoma.

Aclarado esto, la cuestión que toca abordar a continuación es averiguar cómo va a modular Feijóo dicho pragmatismo en relación al próximo congreso del PP de la Región de Murcia. El dirigente gallego pretende evitar la escenificación de fracturas internas y apuesta por candidaturas únicas para cada uno de los territorios autonómicos. El problema es que, en la Región de Murcia, las fisuras existen y hay una buena parte del partido que apuesta por la actual alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, como futura lideresa del PP regional. Ante esta situación, el pragmatismo de Feijóo se va a enfrentar a una de las pruebas más difíciles de solventar. De hecho, hay dos posibles formas de comportarse pragmáticamente ante la realidad de una doble candidatura: la primera de ellas es, en este sentido, que Feijóo ponga todo el favor del aparato en López Miras, convirtiéndolo así en el candidato oficial de Génova, y asegurándole el voto de todos los 'vividores de la política' que harían lo que fuese con tal de conservar su sueldo mensual.

La segunda opción, por el contrario, es que Feijóo se inhiba -al igual que ha hecho en Castilla y León- y se mantenga como observador neutro en la disputa entre López Miras y Patricia Fernández. Este sería el peor de los panoramas para el primero: López Miras no tiene auténticos adeptos -los cuales se ganan por admiración y autoridad política e intelectual-, sino asalariados. Si Génova no señala un favorito, los profesionales de la política aguardarán hasta el último momento para ver a quién conceden su voto -no fuera que ganara Patricia y tuvieran que volver a la maldición del mercado laboral-. La neutralidad de Génova siempre jugará a favor de la alcaldesa de Archena. De ahí que, con absoluta seguridad, López Miras y su grupo de pretorianos vayan a intentar que Feijóo convoque un congreso tal y como lo tenía diseñado García Egea: sin rival alguno para él.

Pero hay otra variable en lo que al pragmatismo de Feijóo se refiere que, a buen seguro, formará parte de su cartografía mental sobre la Región de Murcia. El nuevo Presidente del PP quiere volver al periodo de las mayorías absolutas. Lo dejó claro en su intervención en el Teatro Circo de Murcia hace unas semanas. Y sabe -porque es lo suficientemente inteligente para hacerlo- que López Miras nunca le va a posibilitar una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Apostar por el actual inquilino de San Esteban supondrá hipermuscular a Vox y convertirlo en algo más que una fuerza decisiva para la gobernanza de la Región de Murcia. El techo electoral de López Miras no da para lo que Feijóo espera de su nuevo PP. Y si de ser pragmático se trata, quizás pase por su cabeza que el mayor acto de realidad que puede realizar en la Región de Murcia es no apoyar institucionalmente a un candidato que lastraría, en modo no pequeño, el futuro de su formación en el sureste español.