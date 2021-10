Seguimos igual

Tengo el armario lleno de camisetas y banderolas, una casi por cada manifestación a la que he atendido para mejorar esta Región. La última, la del Mar Menor, un éxito. Sin embargo, el Gobierno regional parece no querer ponerle remedio en su creencia que, de hacerlo, afectará a las mayorías que ha construido a lo largo de los últimos años. Éstas estuvieron basadas, como todos sabemos, en la bandera del agua. Este pasó de ser un elemento de cohesión a un regionalismo hídrico que nos separó del resto del país, a cambio de construir una serie de mayorías absolutas apoyados en unos grupos de presión que se resisten al cambio y que pactarán con quien sea para que toda sigua igual.

Las mayorías rodillo se transformaron en una serie de decisiones nefastas que todavía hipotecan nuestro futuro: traer la alta velocidad por Alicante, sin pensar que tendría que llegar igualmente por allí dadas las demandas europeas; la nula presión del Gobierno regional para mantener la ruta por Chinchilla, que a día de hoy nadie pide electrificar excepto la ciudadanía informada; el cierre del aeropuerto de San Javier para abrir un aeropuerto nuevo, el de Corvera, que no solo esta hipotecando las arcas públicas, a pesar de lo que se prometió, sino que además resulta inútil para viajar, pues por no tener ni tiene conexión con autobús con las principales ciudades de la Región, algo que si tiene Alicante; el empecinamiento en la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, en vez de a Cartagena principal destino turístico de esta Región por su pasado histórico, que hubiera consentido tanto la realización del soterramiento sin tantos conflictos como la gestación de un crecimiento sostenido de esta Región.

La solución dada por Diego Conesa al problema del soterramiento de Murcia hizo que el PSOE ganara sus primeras elecciones en muchos años, aunque perdió en la negociación de las mayorías aritméticas de la cámara. La primera vez por obsesión de Rivera, la segunda por uno de los casos de transfuguismo más espectaculares de este país.

No sabemos qué hubiera pasado de haber estado él en el Gobierno con el corte de las cercanías que ahora aprueba. Sí parece claro, en cambio, que en éste ha tenido mucho que ver el apremio de los grupos de presión valenciano-catalanes por acelerar la construcción del Corredor Mediterráneo, de ahí que el PP murciano se haya movilizado para la foto, pero no para la manifestación como hizo Cámara con el soterramiento. Lo incomprensible ha sido la decisión del PSOE murciano de aceptar dicho cierre, por un futuro que todos deseamos, pero que desconocemos cuanto tardará en llegar. Se sabe cuando empieza una obra, pero no cuándo termina, como le han indicado todos los pueblos del valle del Guadalentín donde gobiernan.

ADIF, en su tónica de no escuchar a nadie que venga de Murcia, porque la presión viene desde más arriba, no ha calibrado los efectos colaterales de su decisión. Con el cierre de las cercanías no solo aumentará la intensidad media de vehículos en la A7, lo que supondrá un aumento en las retenciones a la salida y entrada de Murcia, porque quienes antes no tenían coche porque confiaban en las cercanías han tenido que comprar uno, quienes no lo usaban ahora tendrán que usarlo, y aunque hagan ruedas para intentar disminuir el gasto de un carburante creciente, su peso se notará en la contaminación de la ciudad. Un problema que acabará trasladado al Ayuntamiento de Murcia que tendrá que sufrir las consecuencias de un tráfico infernal conforme las obras del soterramiento avancen cerrando viales al tráfico.

Un Ayuntamiento que, como los vecinos le reconocen, hace mejor las cosas que el anterior, pero que no termina de entusiasmar y esto es, en parte, porque o no tienen plan o no saben comunicar una visión a largo plazo que, aunque no se vaya a realizar en dos años, entusiasme para ganar las próximas. En este sentido resulta curioso que desde el Ayuntamiento de Murcia no se haya impulsado una reunión para tratar los temas de la futura entidad metropolitana.