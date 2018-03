Más allá del 8 de marzo

Muchos colegas de la universidad española compartirán conmigo que con la implantación de los llamados “planes Bolonia” se nos insistió desde las propias instituciones docentes, mediante campañas de información, planes de formación y proyectos de innovación educativa, en la conveniencia de aumentar la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que actualmente conocemos como aprendizaje centrado en el estudiante.

Curiosamente, , la Declaración de Bolonia de 1998 no establecía nada respecto a las metodologías docentes, la asistencia a clase o la evaluación continua, sino que se añadió a posterori, no sin las protestas de algunos, como algo necesario en nuestro sistema universitario nacional. No obstante, una década después de la implantación de los primeros grados, y tras muchos acuerdos europeos derivados de la citada Declaración, el “nuevo” sistema docente está actualmente tan arraigado que resulta en ocasiones infructuoso analizarlo, y mucho más criticarlo, puesto que ocasiona una reacción de muchos docentes convencidos, casi podríamos decir de forma extremista, de las bondades de tener al estudiante empleado con trabajos individuales y en grupo, asistiendo a clase, con evaluación continua y conectados online en el campus virtual resolviendo tareas, participando en foros, etc.

Puedo compartir el objetivo de que cuanto hacemos los docentes debe girar en torno al estudiante, porque debemos tener en cuenta sus características, tener flexibilidad con las metodologías docentes y con la evaluación (no con el nivel requerido, que debe ser exigente en todo caso), e incluso ofrecerle un trato personalizado cuando sea posible mediante las tutorías; pero sin agobiarle, ni imponerle tareas irrelevantes y mucho menos obligarle a asistir a clase cuando realmente no es necesario.