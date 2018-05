Carta abierta de un cura al presidente del Consejo General del Poder Judicial, sobre la sentencia de La Manada

¿Cómo quieres que entendamos que una muchacha de 18 años sea penetrada varias veces por cinco hombres corpulentos contra su voluntad y no se considere violación, sino abuso sexual? De verdad, intenta explicárnoslo porque no lo entendemos. Tampoco yo.

Admites en tu comunicado, Carlos, que podamos discrepar a través de recursos, pero lo que ha hecho la ciudadanía es decir basta ya porque hay un marco de desigualdad entre hombres y mujeres. Porque siguen asesinando a mujeres por la violencia machista. Mira si yo voy por la calle y me salen cinco hombres corpulentos y se abalanzan sobre mí, lo único que puedo hacer es dejarme caer al suelo, encogerme y cubrirme la cabeza con las manos. ¿Eso es menos violencia que si intentas dar una patada o un puñetazo? Si los veo venir, saldría corriendo. Y lo mismo hubiera hecho esta muchacha de 18 años: correr si los hubiera visto venir, pero no pudo porque lo tenían planeado. Y lo que tenían planeado era violarla los cinco, incluso analmente ¿Cómo pueden ser absueltos de violación?

Si esto ya es duro para los ciudadanos, más duro es que el magistrado Ricardo González hiciera un voto particular pidiendo la absolución porque él vio en el vídeo "una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo", que tenía "una innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión", y “que dolor no sintió".

Quienes han visto ese vídeo han señalado que les ha producido un inmenso asco. Coinciden en que son imágenes desgarradoras de cinco hombres violando a una muchacha. Son imágenes que repugnan, imágenes durísimas. Pero el único que vio una especie de orgía fue este magistrado ¿Qué quieres que pensemos de este magistrado? ¿Qué quieres que piense de este magistrado? Sin obviar la recreación de las palabras que utiliza para avalar su tesis. ¿Qué forma de ver la realidad debe tener para interpretar que ahí hubo "jolgorio y regocijo"? Yo lo voy a definir como un corazón ennegrecido.

A raíz de las protestas en la calle y de declaraciones desde muchos ámbitos -excepto de la máxima autoridad de las diversas organizaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Católica-, dijiste que estas críticas comprometen la confianza en la justicia y creo que te estás dejando llevar por el corporativismo, porque lo que realmente compromete la justicia son este tipo de sentencias. Porque ha habido otras decisiones judiciales que han recibido el aplauso de la ciudadanía.

¿Por qué en vez de atrincheraros en el Poder Judicial no intentáis hacer una reflexión profunda, honda y autocrítica? Porque lo que decimos es que queremos una mejor justicia, al tiempo que valoramos los aciertos que tiene.

Mira, Carlos, nos duele cuando gente adinerada sale absuelta porque el delito ha prescrito y simultáneamente se recortan derechos. ¿Por qué no fuisteis valientes para decir no a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, que recorta derechos civiles? Fuisteis muy tibios.

Nos duele el cambio de jueces que han demostrado una gran vocación y profesionalidad en la instrucción de sumarios contra los corruptos por otros jueces que tienen vinculaciones con el Gobierno. Nos duele cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) defiende más a las familias españolas contra las entidades bancarias que nuestros tribunales.

Gracias al TJUE se eliminaron las claúsulas suelo. Aquí hay que darle las gracias a un juez valiente que elevó esta consulta en el caso Aziz. El TJUE advirtió de la indefensión de las personas frente a los bancos y declaró como abusivos los intereses de demora y el vencimiento anticipado. ¿Por qué estas sentencias han venido del TJUE y no de nuestros tribunales? Triste fue cuando el Tribunal Superior de Justicia toma la decisión que las cláusulas abusivas sólo pudieran ser reclamadas desde la sentencia del TJUE y tuvo que ser este mismo tribunal quién os dijera que eran a partir del mismo día de la firma de la escritura.

Os habéis enfadado mucho con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial debería de haber apartado a Ricardo González porque tiene "algún problema singular". Toda la magistratura habéis pedido su dimisión. Estáis en vuestro derecho porque consideráis una intromisión del poder ejecutivo en el judicial, pero, también os hago la siguiente pregunta: ¿por qué no pedisteis su dimisión cuando hubo fiscales y jueces que denunciaron presiones para evitar la investigación de la corrupción política y empresarial? ¿Esto no es intromisión y atentando flagrante contra la independencia judicial? Desde mi punto de vista, esto es mucho más grave que las declaraciones de Catalá, un ministro que quiere doblegar el poder judicial y ponerlo al servicio de las élites sociales y económicas. Me imagino que serás consciente de eso, aunque me podrás decir: ¡Qué me vas a decir a mí!

Creo que os equivocáis si os sentís atacados, si os consideráis víctimas de la "incomprensión social". No tenéis derecho, porque la única víctima es esta mujer violada. Si por las críticas y las protestas os sentís dolidos, ¿cómo se puede sentir ella? Vuelvo a insistir: esas críticas piden un mejor funcionamiento del Poder Judicial.

Me vas a permitir que te ponga un ejemplo de autocrítica de la Iglesia Católica a la cual pertenezco, por si os puede servir: nos avergonzamos de la pederastia en la Iglesia. Existe este grave delito fomentado por el corporativismo. La pederastia se ocultaba, se miraba hacia otra parte y se culpabilizaba a las víctimas y no pasaba nada cuando se destruían vidas.

Tuvimos un caso, entre otros muchos, que fue muy escandaloso, el del fundador de Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que era un pederasta declarado. Pero a pesar de esa evidencia, bajo el pontificado de Juan Pablo II fue mimado, protegido, encubierto y encumbrado hasta que el Papa Francisco lo condenó.

Tenemos un caso de mucha actualidad y es el del Cardenal Pell, acusado por la policía de Sidney de múltiples delitos de pederastia. Sentimos horror y no podemos caer en el corporativismo. Tenemos que escuchar el clamor de la gente y corregir lo que haya que corregir. Si no es así, todo se corrompe con el tiempo. Salvando las distancias, espero que te sirva este ejemplo, antes de que sea tarde.

Quiero recordarte tus propias palabras pronunciadas hace años y que me encantaron. "La Ley está pensada para los robagallinas y no para el defraudador" y "si la justicia no funciona, no hay reparación democrática", dijiste cuando pedías leyes que favorecieran la lucha contra la corrupción. Espero que luches por esto y sigas creyendo en lo que dijiste. Que el poder no te anule y al final seas una pieza del engranaje.

Antes de despedirme, quiero decir una cosa sobre la que llevo insistiendo un tiempo: las ofensas a los sentimientos religiosos. Un chiste, una imagen, una escena o que Willy Toledo se cague en la divinidad no puedo ser un delito. Sí es una falta de respeto que personalmente no me gusta y me produce malestar, pero no puede pasar de ahí.

Se ofenden los sentimientos religiosos cuando atentamos contra la dignidad humana, contra los Derechos Humanos, cuando empobrecemos, cuando provocamos guerras y las legitimamos, cuando vendemos armas, cuando ponemos alambradas contra las personas que vienen huyendo de la guerra y del hambre… Dile a los jueces y juezas que un chiste no ofende a Dios, pero sí que lo hace la gente siga muriendo en el Mediterráneo.