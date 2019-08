¿Nostalgia o tecnofobia? Videoclub vs. televisión a la carta

Echo de menos los videoclubs. Quizás es un romanticismo estúpido provocado por la edad, pero es así. Soy de esas personas que se preguntan qué hubiera pasado si Blockbuster hubiera comprado Netflix.

Me gustaba ir al videoclub, coger las cintas y leer la contraportada, imaginar si la película era del mismo director que conocía, ir a la estantería de mi género favorito y descubrir las novedades, discutir con la persona que estuviera detrás del mostrador sobre si se trataba de Sci Fi, terror o fantasía y comentar con ella qué le había parecido o qué era lo último que había visto. Era como ir a la tienda de cómics y bucear en diferentes mundos.

Se puede argumentar que esto también ocurre ahora ya que puedes discutir con tus amistades sobre qué ven o incluso Netflix te indica el nivel de coincidencia con lo que ya has visto, pero ¿realmente es igual?

Para empezar, cambia la predisposición: al igual que nadie se sale del cine, a no ser que considere que el filme es un auténtico bodrio, una película de videoclub se empieza y se termina, aunque solo sea porque la tienes que devolver, la has alquilado y no siempre la tendrás ahí.

Cambia la espera y la accesibilidad: el rito. Para conseguir ciertas películas tenías que esperar a que, en primer lugar, fueran estrenadas en el cine y, después, a que llegaran a la tienda. A veces, cuando las ponías en el reproductor debías incluso rebobinarlas, así que la espera hacía que la expectación creciera al comenzar a verlas. La expectativa era mayor y la pasividad ante la pantalla, fruto del agotamiento de los deberes cotidianos, menor.

Cambian los estrenos. Muchos ya no pasan por la pantalla grande, sino que se estrenan directamente en la plataforma. Cambia la duración de las películas ante el precio desorbitado de las salas, alargándose muchas veces de forma innecesaria. Y, sobre todo, cambia la predilección por las series, que generan un enganche continuo, frente a las películas, que son finitas y concretas, y, con ello, la estructura no cambiante de ellas y su falta de criticidad: ¿cómo podrían desafiar al sistema que las sustenta? Incluso las críticas de Los Simpson a Fox están totalmente integradas como macarradas de la serie.

Esta inclinación del gran público hacia las series se basa en factores psicológicos: en subidones de dopamina. El formato serie condensa un montón de situaciones novedosas en unos pocos minutos que alteran nuestra dopamina, elevándola, -formando literalmente serieadictos- y dejándonos al final de cada episodio con ganas de más debido a la Ley de Cierre de la percepción. Nuestro cerebro tiende a cerrar cualquier cosa que perciba inconclusa puesto que no hacerlo provoca ansiedad y malestar.

Otros factores psicosociales son la identificación con los personajes, enganche que no pasa desapercibido a los publicistas, que funciona como catarsis y evasión propia ¿quién no ha llorado o reído ante una ficción? Además, siempre es más fácil resolver las cosas en lo imaginario que en lo real. También funcionan como un gran elemento paliador de la soledad, algo nada nuevo ya que mucha gente asegura que la televisión “da compañía”, dando la nueva televisión la sensación -verdadera o falsa- de estar eligiendo los contenidos.