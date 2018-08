Si Pedro Zerolo levantase la cabeza: Carta a José Luis Rodríguez Zapatero

Querido José Luis,

Hace apenas unas horas he sabido de tu próxima visita a mi Región por invitación de la universidad católica que preside José Luis Mendoza, y quiero confesarte que la sorpresa y el bochorno que siento son mayúsculos. Hace poco más de un año, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos LGTBIQ "Madrid Summit", recordaste a Pedro Zerolo y afirmaste que la ley del matrimonio homosexual era la ley de la que más orgulloso te sentías: "Ni el machismo ni la homofobia ni la transfobia son compatibles con la democracia ni con una convivencia en libertad, porque no hay democracia que no respete a todos sus miembros y a todas las orientaciones", dijiste. Ahora, un año después, aceptas la invitación de la universidad católica de mi región, dirigida por un señor que afirma que "el matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios" y que acabó siendo denunciado por incitación al odio por el colectivo No Te Prives. Entre otras lindezas, y refiriéndose a la educación afectivo-sexual en los centros educativos, este señor sentaba cátedra desde su universidad privada clamando: “no vamos a permitir esta barbaridad”, "soy católico y no quiero que estas personas le den educación a mis hijos o mis nietos". Pienso en Pedro Zerolo, José Luis, y me pregunto qué pensaría si te viera aceptando esta invitación, participando en un bolo costeado por este señor.

Llevo toda la tarde preguntándome si no has encontrado quien te asesorara, quien te informara, quien te dijera qué se cuece aquí en Murcia. Señala la prensa que tu visita tiene una doble vertiente: charla por invitación de la UCAM y presentación del candidato socialista para las próximas elecciones, y me extraña que nadie te haya podido señalar el conflicto de intereses, lo anómalo de la situación. En mi humilde opinión, tu presencia en el acto de la UCAM es un intento de suavizar su imagen, un lavado de cara, porque no alcanzo a imaginar qué principios comparten contigo y que compartes tú con el ideario de esta institución ultracatólica. Pero también vienes a un acto del partido con los compañeros y compañeras, ediles socialistas de Murcia; los mismos que están luchando por que se cumpla la ley y no se legalicen los siete edificios de la UCAM considerados ilegales por la propia Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento. De verdad que no entiendo tu visita al campus de la UCAM, un tour por sus instalaciones. ¿No es una forma de deslegitimar y desautorizar a personas que comparten tus principios y trabajan diariamente guiados por ellos?

Querido José Luis, de ser uno de los presidentes más progresistas en políticas sociales de Europa, pasas a hacer un bolo para una de las instituciones más contrarias al ideario socialista. No imagino una foto del presidente que más hizo por la igualdad junto a una de las personas que más se opone a ello en mi región. Pienso en esa fotografía y siento ganas de llorar. De verdad, no te mereces ni nos merecemos esto, valemos mucho más.

Y esto no es solo mi opinión, porque entre el elenco de los que para la UCAM son insignes académicos encontrarás a José María Aznar (nombrado doctor honoris causa por esta institución en 2010), el que afirmaba que "las uniones gay no debían ser equiparadas ni al matrimonio ni a la familia", Jaime Mayor Oreja (2012), que no solo se negó a condenar el franquismo sino que celebraba la "extraordinaria placidez" de aquel periodo, o Antonio María Rouco Varela (2016), qué decirte de él que no sepas, con sus manifestaciones sobre el divorcio, el aborto, la homosexualidad, las exhumaciones... entre otros. Por otro lado, otra evidencia del ideario de esta institución es que la Falange Española ha criticado a la UCAM por invitarte, por motivos evidentemente nada parecidos a los que yo te expongo aquí.

No sé qué puedas conocer de esa institución, pero yo me ofrezco a explicarte, si no lo han hecho los compañeros y compañeras de tu partido sobre el daño que le estás haciendo al mismo en esta región… Un día después de apadrinar al candidato socialista a la alcaldía de Murcia, José Luis Rodríguez Zapatero hace un bolo de la UCAM... ¡Qué estampa esperpéntica, José Luis! Alguien debería aconsejarte, valorar los hechos, decirte a dónde vas.

Señala la prensa que acudes a nuestra región por invitación de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), bajo la dirección de Víctor Meseguer –“socialista”, dice la prensa. Ignoro cómo se concilia la responsabilidad social corporativa en una universidad privada que cuenta con mil trabajadores y de la que no se conoce representación sindical alguna, ni se la espera –baste recordar lo sucedido recientemente a CCOO en el campus que ibas a visitar. Es más, chirría bastante que un sindicalista de toda la vida como Meseguer haya sido incapaz de crear la sección de su propio sindicato, UGT, ahí mismo en la UCAM –donde dirige la citada cátedra- para defender así los derechos de sus trabajadores – recordemos las recientes denuncias por la precariedad laboral en esa institución- y predicando con el ejemplo de responsabilidad social. Lo más curioso, es que la incapacidad de Meseguer para crear una sección sindical en la UCAM no le ha impedido durante todo este tiempo ser representante de su sindicato ante el Consejo Económico y Social de nuestra Región, ni que fuera reprobado para tal cargo por la sección sindical de UGT en la Universidad de Murcia (la pública). No puedo evitar recordar el reverso del carnet socialista, donde dice: "Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes". Si este es el socialismo que defiende el PSOE, te aseguro que no encontrarás ninguno en la UCAM, José Luis, no te engañes y que no te engañen. No hay personas en esa institución que defiendan y trabajen por los principios que tú has defendido contra viento y marea. Y en mi humilde opinión, tú vas a lavarles la cara, querido José Luis. Es un regalo envenenado esa invitación, ojalá te lo haga ver con estas líneas.

Quiero recordarte las palabras que pronunciaste en julio de 2005, en tu memorable e histórico discurso en el pleno del Congreso antes de la aprobación de la reforma del Código Civil que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo: " No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros". Cuando hace 4 años recibiste el Premio Pluma por parte de la Federación Estatal de Lesbinas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) recordaste aquel discurso y que era "la decencia lo que estaba en juego frente a quienes consideraban esto como una indecencia".

Pues por eso, por decencia, por respeto, por dignidad, por esa sociedad decente que no humilla a sus miembros, por el legado de Pedro Zerolo, te pido, José Luis, que el nombre del presidente que más hizo por la igualdad no se vincule a la UCAM.