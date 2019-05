Ginés Ruiz Maciá (Podemos-Equo): "Ballesta es como su tranvibús: no deja de ser un autobús de toda la vida, pero con una carrocería tuneada"

Ginés Ruiz Macía (Murcia, 1975), el candidato a la alcaldía de Murcia de Podemos-Equo más conocido como Gino, atraviesa a menudo el jardín Floridablanca en su "intento de buscar espacios verdes" de camino a su despacho de abogados en la Gran Vía. El abogado penalista se formó en temas de interés público ambiental y de libertad de información en Estados Unidos. De vuelta en Murcia empezó a trabajar con grupos ecologistas y asociaciones de vecinos que terminaron llevándolo a importantes casos de corrupción en la Región como `Zerrichera´, `Novo Carthago´, `Marina de Cope´, `Umbra´o `Pokemon´.

"No somos mucha gente en este lado -abogados- y son temas que no se hacen por dinero", apunta Ruiz Maciá. "Lo que me subleva, como a las organizaciones ecologistas, es que estás luchando contra los que en teoría tendrían que estar protegiendo todos esos lugares", señala el cabeza de lista al consistorio de la formación morada, quien se decidió a entrar en política fundamentalmente por este motivo.

"El hecho de haber podido salvar una zona como Marina de Cope y que mi hija de siete años vaya a conocerlo me llena de emoción", apunta el candidato a alcalde "a tu altura", como reza el lema de su campaña y atestiguan sus 2,04 metros.

Los Ramos, Alquerías y Gea y Truyols se encuentran entre las diez poblaciones con menos renta en los grandes municipios de España, según los datos que facilitó la Agencia Tributaria a principios de año. ¿Cómo ve esta información?

Esto es secular, viene de muy lejos. Se gobierna desde el centro y para el centro. Además, el Ayuntamiento tiene conciencia de que Murcia es solo Trapería, Platería y poco más. Con el proyecto de Conexión te venden como concepto que vamos a ampliar el centro hasta Ronda Sur. Todo el municipio tiene que tener la misma atención, si quieres un municipio justo.

Siempre se habla de ciudad, cuando Murcia es un municipio, ¿cómo te puedes olvidar del 60% de población que vive en las pedanías? Mucho Smart City, muchos sensores, muchas fotos bonitas y vídeos de realidad virtual, pero tienes pedanías con decenas de miles de personas viviendo sin aceras o sin escuelas infantiles con plazas de 0 a 3 años.

¿Y qué me dice de las carencias de movilidad del municipio?

La movilidad es, quizá, el gran problema que tiene el municipio ahora mismo. No son solo los atascos, o los trayectos eternos en autobuses caros y poco eficientes. Es que le hemos regalado la ciudad a los coches, con lo que eso conlleva. Esto no se soluciona con proyectos estrella, imposibles de realizar y que se llevan una parte importante en el presupuesto.

La movilidad hay que plantearla de cero. Eso lo podremos hacer cuando esté terminado el soterramiento. Mientras, hay que realizar un ejercicio de participación ciudadana para mejorar frecuencias, rediseñar trayectos y, por supuesto, abaratar los viajes para que los habitantes vean el transporte público como una opción real para sus traslados y consideren que compensa dejar el coche. De esa manera también empezamos a construir un municipio saludable porque podremos reducir los niveles de contaminación, ruido y estrés, recuperando, además, el tiempo que perdemos en los atascos.

El actual alcalde José Ballesta cuenta con muy buena imagen.

Lo primero que hizo el alcalde José Ballesta al llegar al Ayuntamiento fue duplicar el presupuesto de la publicidad. Así que esa buena imagen la estamos pagando todos, con lo que eso conlleva. Para que él parezca un buen alcalde, en vez de trabajar para serlo, hay muchas zonas de Murcia a las que no le llega la inversión. Ballesta es como su tranvibus, que no deja de ser un autobús de toda la vida, pero con una carrocería tuneada para parecer más bonito. Un alcalde no tiene que mejorar su imagen tiene que mejorar su municipio.

Ginés Ruiz Maciá, candidato de Podemos Equo a la alcaldía de Murcia / David de Flores, La Cámara Roja

¿No les pesa no haber llegado a una confluencia para el municipio con Cambiemos Murcia?

El objetivo era alcanzar una coalición Podemos, Izquierda Unida y Equo pero IU decidió, legítimamente, ir por su cuenta. No hubo acuerdo, pero no creo que haya que hacer una guerra de eso, y espero que eso no reduzca las opciones de cambio porque haya votos que se queden sin representación. Esa fue nuestra preocupación desde el principio.

¿Qué recogen de la labor realizada por el grupo municipal Ahora Murcia?

Ahora Murcia ha hecho un maravilloso trabajo de oposición que ha ayudado a que hoy tengamos opciones reales a ser fuerza gobierno. Además, cuento en mi equipo con numerosas personas que han venido compatibilizando su presencia en Ahora Murcia y Podemos, como es lógico entre dos fuerzas que hemos colaborado de forma estrecha en toda la legislatura. Yo mismo he participado de manera intensa en el trabajo jurídico de esta formación, con lo cual me siento totalmente identificado con el trabajo que han hecho.

En el municipio de Murcia uno de los problemas más graves que tenemos es la contaminación ambiental. ¿Cómo ve usted este tema?

Hablar de contaminación es hablar de salud pública; hablar de calidad del aire es hablar de la esperanza de vida de los vecinos. No entendemos que el equipo de gobierno actual no se haya tomado en serio este problema.

Para reducir la contaminación ya hemos hablado de la mejora de la movilidad pero también es vital el aumento de zonas verdes, quitar protagonismo y espacio al coche en beneficio del peatón y la bicicleta, controlar las quemas agrícolas, iniciar la transición energética del municipio hacia las renovables y crear cercanías descentralizando servicios y promoviendo el comercio local. Por otro lado, y en cuanto al control y medición, ampliar y mejorar la red de estaciones medidoras y modificar el protocolo municipal incluyendo actuaciones reales que vayan más allá de la mera información.

Después de la burbuja de la compra de vivienda ha venido la burbuja del alquiler.

Esa es una de nuestras principales preocupaciones y por eso el programa de Podemos-Equo dedica un bloque completo a la vivienda, incluyendo propuestas como elaboración y ejecución de un plan municipal de vivienda; somos el único de los siete municipios con mayor población del país que no cuenta con un plan de este tipo. En los últimos diez años solo se han construido siete viviendas sociales, lo que refleja la inexistencia de políticas en este sentido. Esto no es un gasto, sino una inversión con retornos a medio y largo plazo.

Vamos a crear una concejalía de vivienda en la que, además habrá una oficina de alquiler que fijará unos precios de referencia para establecer bonificaciones a los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler dentro de esos márgenes. Esto unido a la dotación de seguridad por parte del Ayuntamiento a los propietarios y a la construcción de viviendas sociales para alquilar, incrementará la oferta de viviendas y bajará los precios.

Ginés Ruiz Maciá, candidato de Podemos Equo a la alcaldía de Murcia / David de Flores, La Cámara Roja

También hay un problema con la gentrificación.

El Partido Popular lleva veinte años favoreciendo las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio. Vamos a las ciudades donut, en las que el centro se vacía de noche, cuando tenemos que reivindicar modelos mucho más mediterráneos donde la vida se hace en la calle, pero para eso tienes que cuidar el comercio minoritario, porque crea vida en las calles, fortalece la economía local, aumenta la seguridad y crea sentimiento de pertenencia al barrio.

La política se dirime en las redes sociales a una velocidad de vértigo y, por otro lado, en esta campaña ha habido mucha dosis de agresividad.

Antes los comentarios se quedaban entre las cuatro o cinco personas que tenías alrededor. Hoy con los móviles, las cámaras y las redes sociales todo transciende. Se ha perdido mucha reflexión y eso ha bajado mucho el nivel porque ves que la gente habla con miedo a equivocarse. Importa más el ‘zasca’ que la reflexión profunda.

Las redes no son siempre espacios amables y la política también se está convirtiendo en un espacio agresivo y eso es muy peligroso porque aleja a la gente. Lo que perjudica a la política es que no hablemos de lo que le preocupa a la gente.

Según el sondeo Sigma 2 publicado el pasado domingo por el periódico La Verdad, Ballesta vencería por la mínima y el Gobierno estaría en manos de Ciudadanos. Ustedes mantendrían los tres ediles de Ahora Murcia, mientras que Cambiemos Murcia no conseguiría representación. ¿Ven plausible un Gobierno PSOE-Cs-Podemos ya que en cualquiera de los posibles escenarios sería necesario el acuerdo entre tres partidos?

Nosotros trabajamos para obtener resultados aún mejores que los que dice la encuesta, por lo que está por ver que sea necesaria la participación Ciudadanos para formar gobierno. Nos vamos a emplear a fondo para conseguir un gobierno en el que participen solo partidos progresistas, para lo que es fundamental que ningún voto con vocación de cambio se quede sin representación.

En esta misma encuesta se refleja que usted es más conocido que Sergio Ramos, de Cambiemos Murcia, pero tiene una valoración menor ¿Cómo ve estos datos?

Soy más conocido porque llevo veinte años luchando en los juzgados contra la corrupción, aunque solo esté unos meses en política. Es llamativo que en unos meses de actividad política tenga ese grado de conocimiento por encima de otras personas que llevan ya cuatro o más con actividad en la institución. Con lo que respecta a la valoración, desconozco qué parte de mi actividad se ha valorado, pero en cualquier caso confío en mejorarla.