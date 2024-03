Los pagos en tiempo récord a un lobby proisraelí ponen bajo la lupa al Gobierno de López Miras

La pantalla del móvil registra que la llamada en curso se dirige a Zakut Innovation Hub, pero la voz femenina de un contestador desvela al otro lado que el teléfono marcado ya no existe. La asociación proisraelí -que escogió a la Región de Murcia para instalar su primera aceleradora de empresas emergentes en España- percibió dos subvenciones en 2021 y 2022 del Gobierno de Murcia por un millón de euros según la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Según publicaba el portal Murciastartup el 1 de noviembre de 2022, la aceleradora, “que ha apoyado a proyectos de la Región ayudándoles a conseguir mentorías, formación y financiación de la mano de expertos” ha decidido detener su actividad hasta que no finalice el conflicto. El portal Las Noticias RM, sin embargo, vincula la desaparición de Zakut en la Región con la publicación en prensa de la adjudicación exprés de las subvenciones. El pasado 9 de febrero la Fiscalía abrió diligencias tras recibir la denuncia del abogado José Luis Mazón. Y el pasado lunes la Fiscalía Europea seguía el camino abierto por su homóloga española.

El responsable de llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea ha sido el abogado José Luis Mazón, portavoz de la Asociación Preeminencia del Derecho. En su escrito, apunta a los funcionarios responsables de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) por presunta malversación de fondos públicos por la supuesta concesión irregular de estas ayudas. La denuncia recoge detalles publicados el pasado mes de septiembre por el portal digital Las Noticias RM. “El presidente murciano, Fernando López Miras, es el máximo responsable de la Comunidad y, evidentemente, tuvo que autorizar esa operación de un millón de euros, de los cuales 800.000 son de fondos europeos”, precisa Mazón.

La Asociación Zakut, según se recoge en la denuncia, fue creada el 24 de abril de 2021 y 45 días después ya había recibido los primeros 500.000 euros. Transcurrido un año, alcanzaría el millón de euros en subvenciones al recibir otros 500.000. Los estatutos de la asociación están firmados por los hermanos David y Philip Hatchwell, “reconocidos empresarios internacionales con un gran aglomerado de empresas, fundaciones y asociaciones por todo el mundo”, recoge Mazón en su denuncia. David Hatchwell es el presidente de la Comunidad Judía en España, “y no esconde su simpatía por las políticas de derechas y conservadoras; es una persona muy cercana a Isabel Díaz Ayuso (presidenta de Madrid)”, aseguran fuentes cercanas a la investigación en curso.

La subvención, a fondo perdido y dentro de un programa de ayudas otorgadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para impulsar el emprendimiento, estaba cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Zakut, según la denuncia de Mazón, “obtuvo la peor puntuación en la valoración de entre las tres entidades subvencionadas”. El 22 de junio de 2022, la asociación de los hermanos Hatchwell volvió a postular satisfactoriamente para dicha subvención.

Primero la subvención, después los estatutos

Se da la “curiosa” circunstancia -sigue el abogado en su denuncia- de que los estatutos de la asociación se incorporaron al Registro de Asociaciones de la Región de Murcia “diez días después de recibir los primeros 500.000 euros, tal como acredita el sello de la Secretaría general de la Consejería de Presidencia”.

El Coordinador de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, pone el acento en que la convocatoria para acceder a las subvenciones se regía por las bases reguladoras de la Orden de 26 de diciembre de 2017, que en su artículo 8.3 establece la obligatoriedad de acompañar a la solicitud la escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, entre otros documentos. Sin embargo, los estatutos no se registran hasta el 18 de junio de 2021 y el plazo de presentación de solicitudes era de un mes a contar desde el 9 de abril. “La solicitud se realizó el 6 de mayo, habiéndose creado la Asociación una semana antes, y según lo anterior, los estatutos, si se acompañaron a la solicitud, no estaban debidamente diligenciados, pues se registraron el 18 de junio”, según informa Las Noticias RM.

En opinión de Álvarez-Castellanos, “la clave está en cuándo se aportaron. Si con la solicitud, si en el periodo de diez días extraordinario para completar documentación (10 al 21 de mayo) o ni siquiera se aportaron; pero, en cualquiera de los casos, no estarían diligenciados debidamente ni durante el plazo de presentación ni en el momento de la notificación de la concesión (8 de junio)”. Por lo que, “creemos que aquí radica la irregularidad, además de en una posible no justificación de la primera subvención, en cuyo caso no podría haber concurrido a la segunda de 2022”.

Tanto Podemos como PSOE han presentado sendos escritos en la Asamblea Regional para solicitar información y que el Gobierno de Murcia aclare “las presuntas irregularidades en la concesión de las subvenciones”. “De confirmarse, estaríamos hablando de hechos muy graves. No se pueden utilizar fondos públicos para enriquecer o beneficiar a nadie. Además, la gestión de éstos debe hacerse con la máxima transparencia y cumpliendo la ley”, ha dicho el diputado regional y presidente del PSOE en la Región de Murcia, Alfonso Martínez Baños, quien ha añadido que “en realidad, no nos sorprende. No sería la primera vez que, en estos cerca de 30 años de gobiernos del PP en la Región, se vea envuelto en un caso de corrupción”.

Actualmente, sin actividad

“Han saltado todas las alarmas porque, entre otras cosas, se han concedido subvenciones de hasta un millón de euros a esta entidad recién creada. De hecho, cuando la asociación recibió los primeros 500.000 euros ni siquiera había registrado sus estatutos, y actualmente no tiene actividad. Resulta, cuanto menos, sospechoso”, ha señalado el socialista.

Sin embargo, la asociación sigue operando en otras comunidades. De acuerdo con el diario Infolibre, Zakut también se habría beneficiado de otros gobiernos populares, al haber recibido subvenciones en Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde han recibido 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente.

Desde el PSOE recordaron este lunes que el Gobierno de López Miras subvencionó con más de 26.000 euros a la empresa de un corrupto, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ya estaba investigado. “Concretamente, a una sociedad sin trabajadores y sin apenas actividad. Es importante recordar que estamos hablando del padre político de López Miras, el que lo eligió a dedo para sucederle y poder mantener la corrupción del PP en la Región, cuando se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Un expresidente regional que ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad”.

Cooperación con la Fundación Hispanojudía

Según recoge la denuncia de Mazón, la dirección de la Asociación Zakut “no le es ajena o desconocida al presidente de la Región de Murcia”. Y aporta el dato de que el Gobierno regional firmó en julio de 2020 un protocolo de cooperación con la Fundación Hispanojudía de la que es presidente Hatchwell, en la sinagoga de Lorca situada en el castillo de la localidad, según el cual ambas entidades estaban “interesadas en desarrollar conjuntamente programas y actividades que tengan como finalidad la difusión y puesta en valor del legado sefardí en España, tanto en el territorio nacional, como en el exterior con el fin de divulgar la historia y cultura hispanojudía”.

Según los estatutos, los fines de la asociación eran “la incubación de PYMES innovadoras, así como la promoción del emprendimiento y la innovación” a través de “actividades como jornadas, talleres, asesoramiento y mentoring, encuentro de networking, etc”; fomentando “proyectos de innovación y emprendimiento en el tejido empresarial regional, especialmente los que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales”.

Además, señalaban que “se fomentará la tutela a los emprendedores” y promocionará puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los inversores privados o business angel. Según la página web de la asociación, Zakut Innovation HUB “es un concentrador de Emprendimiento, Innovación y Tecnología ubicado en Murcia”.

“Trabajamos con el Technion [Instituto Tecnológico de Israel] que es bastante potente y prestigioso. Nos mentorizaban a la hora de hacer planes de negocio y búsqueda de inversión, y también en temas como el diseño o la presentación del pitch de un producto”, cuenta a elDiario.es una fuente que participó en un programa de la aceleradora de empresas.. La formación tenía lugar en el edificio Plazarte, una torre de oficinas fácilmente reconocible en el skyline de Murcia.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia han defendido que Zakut es “una empresa privada que se presentó a una convocatoria pública y, según criterios objetivos que cumplía, obtuvo la subvención del Instituto de Fomento”. Y han recordado que puede consultarse en la web del INFO la concesión “como todas y cada una de las subvenciones otorgadas”: “Todo se ha hecho bajo la normativa vigente y no se trata de una subvención directa, sino de una convocatoria de ayudas. Todo está hecho con criterios públicos incluidos en la convocatoria”, han zanjado.

“Total transparencia”

El INFO “dispone de toda la información para ponerla a disposición de la Fiscalía cuando así se le requiera”, han añadido desde el Gobierno regional, al tiempo que aseguran “plena colaboración y total transparencia” en lo que se refiere a los expedientes relacionados con las ayudas a las que se optaban por concurrencia competitiva y que se otorgaron a la empresa mencionada “que cumplía los requisitos objetivos de las convocatorias”. “Algo que, sin embargo, no ocurrió en la convocatoria de 2023, ayuda a la que también presentó solicitud y que, al no cumplir con algunos de los requisitos le fue denegada”, han reconocido desde el Ejecutivo.

elDiario.es Región de Murcia ha intentado ponerse en contacto con la organización de Zakut en repetidas ocasiones, sin haber obtenido respuesta. “El caso está en manos de las instancias correspondientes”, ha sido la única declaración de Constanza Mas, que aparece todavía como CEO de la asociación, aunque aseguró “no estar ya vinculada” con Zakut.

Para Mazón, “esta subvención a fondo perdido se dio en condiciones llamativas; no es nada habitual y no se ha explicado el sistema de control de la concesión”, señala el letrado, quien pone el acento en que “se hizo todo muy rápido y suelen tardar meses”. Para el abogado, fue un “regalo” y en su mayor parte, “europeo”.

El pasado 17 de enero el Tribunal de Cuentas abría diligencias también a petición de la Asociación Preeminencia del Derecho que preside Mazón por una denuncia contra el Gobierno de Madrid por la cesión de 13 viviendas a la Comunidad Judía de Madrid de la Agencia de Vivienda Social.