El PP no necesitaría a Vox y obtendría una mayoría absoluta en la Región de Murcia, según el barómetro del CEMOP

Mientras la sesión plenaria de la Asamblea Regional de ayer miércoles se saldaba con el rechazo de las tres proposiciones de reforma de la ley de protección del Mar Menor presentadas por PP, PSOE y Vox con decenas de agricultores manifestándose en la puerta, el jueves por la mañana se han hecho públicos los resultados del barómetro de primavera del CEMOP dedicado a la 'Agricultura, Mar Menor y agua' con un resultado favorable para los de González Adalid. En el caso de celebrarse en estos momentos unas elecciones autonómicas, el PP alcanzaría la mayoría absoluta con 23 escaños y el 47,7% de los votos y no necesitaría a Vox para formar Gobierno.

Esta mayoría absoluta la obtendría el PP a costa de un escaño de Vox, que pasaría de nueve a ocho diputados en el Parlamento murciano, y también del PSOE, que reduciría su presencia en la Cámara y se quedaría con 12 diputados ya que ambos partidos pierden en torno a un punto en estimación de voto. Podemos seguiría manteniendo sus dos escaños, según los resultados del sondeo del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

Absorción de Ciudadanos y captación de electores de Vox

La subida de casi seis puntos del PP frente al barómetro de invierno no se debe tanto a la transferencia de votantes socialistas como la absorción “casi completa” de Ciudadanos como a la captación de electores de Vox.

Por otro lado, las notas de los políticos regionales sufren una caída con respecto a la encuesta de invierno, y ninguno logra el aprobado a sus actuaciones. El líder mejor valorado en la Región sería López Miras con un 4,8 frente al 3,6 del líder socialista, Pepe Vélez; el 3,5 del jefe de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, y el 3,6 obtenido por la líder de Podemos, María Marín.

En la valoración media de los líderes nacionales según el recuerdo de voto de sus partidos de procedencia obtendría la mejor puntuación el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 7,2; estaría seguido de Yolanda Díaz con un 6,2; después se situaría Alberto Núñez Feijóo con un 6,1, mientras que el presidente de la nación, Pedro Sánchez, aprobaría con un 5,6.

El principal problema para los encuestados en la Región serían los propios políticos, cuestión que se ha vuelto a primer poner en primer plano después de haber decaído durante algunos años, seguido por el empleo y el agua. El Mar Menor y el medio ambiente se encuentran en el octavo lugar de la lista de problemas, con 4,4 puntos.

Avivar tensiones en el seno del Gobierno regional

Los resultados de este sondeo de primavera podrían avivar las tensiones que se escenificaron el miércoles en el Parlamento murciano entre ambos partidos de Gobierno -PP y. Vox- que comparten siete meses de cohabitación en el Palacio de San Esteban a raíz de la reforma de la ley del Mar Menor defendida por el partido de la ultraderecha y que no salió adelante. Los resultados de este barómetro podría hacer que el PP se planteara la convocatoria de unas nuevas elecciones en la Región dependiendo de los resultados que se obtengan en los comicios europeos que se celebrarán en junio.

Se trataría del primer barómetro en el que un partido consigue la mayoría absoluta habiéndose realizado con el cambio de sistema electoral de circunscripción única y en un periodo no electoral, destacan los investigadores. Y estos resultados no “deberían resultar extraños” teniendo en cuenta el barómetro del CIS de marzo ya que la Región está fuertemente influido por el escenario nacional. Las constantes referencias del presidente murciano, Fernando López Miras, al tema de la amnistía no caen en saco roto en la Región.

La investigación del CEMOP está basada en 818 encuestas realizadas entre los días 5 y 22 de marzo, un momento marcado por las protestas de los agricultores. La investigación está sufragada por la Asamblea Regional. Los distintos grupos parlamentarios plantean cuestiones para que el CEMOP investigue sobre ellas.