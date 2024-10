Miguel Fernández, escritor: “El tiempo juega a favor de Mari Trini. Ahora vemos lo adelantada y valiente que fue”

“Yo no soy esa que tú te imaginas / Una señorita tranquila y sencilla / Que un día abandonas y siempre perdona / Esa niña sí, no / Esa no soy yo”. Esta canción de Mari Trini da título a las memorias escritas por el periodista Miguel Fernández (Granada, 1962), 'Yo no soy esa que tú te imaginas. Mari Trini, una memoria sentimental' (Plaza & Janés, 2024) que presenta este miércoles 2 de octubre a las 19.30h en el auditorio de la Fundación Cajamurcia de Gran Vía, 23, con entrada libre y en compañía de Gonzalo Pérez-Miravete Mille, hermano de Mari Trini.

Cuando era adolescente, Fernández cayo rendido en “el universo emocional de sus canciones” de esta cantautora murciana, descendiente de Salzillo y que pasó en Molina de Segura sus últimos años de vida hasta que falleció en 2009 con 62 años.

“No conseguí despegarme de todo aquello. Después, me rebelé ante ese olvido injusto al que se la sometió. La llamé y le ofrecí escribir sus memorias. Me dijo que se lo pensaría y al poco tiempo, murió”, cuenta el también autor de 'La vida rota. La biografía definitiva de Amparo Muñoz' y 'Desafiando al olvido, la biografía de Waldo de los Ríos'.

¿Por qué crees que en Murcia no se le haya dedicado ni un auditorio ni un centro cultural o una calle (aunque sí tiene un jardín) a una artista que durante varias décadas figuró entre las personas más populares de España?

Ni en Murcia, que es su tierra, ni en Madrid, donde pasó gran parte de su vida, ni en Ibiza, donde fue tan feliz… Este país es bastante desagradecido con sus figuras, se toma un reposo, a veces excesivamente largo, antes de rendir un homenaje. Sin embargo, el tiempo juega a favor de la figura y la obra de Mari Trini. Han ocurrido muchas cosas que nos hacen ver lo adelantada y valiente que fue.

¿Por qué no la suele incluir en el terreno de la canción de autor española cuando fue la materia de sus canciones?

La cultura no ha sido ajena al machismo que todavía pesa sobre la sociedad española. Fíjate que se acuñó el término 'canción de autor' que inevitablemente evoca el nombre de muchos cantantes masculinos. ¿Y las mujeres? ¿No existían? A Mari Trini le colocaron la etiqueta de 'melódica' que no le hace justicia.

Las canciones de Mari Trini supusieron una liberación para muchas mujeres de la época, ¿las hemos escuchado a ellas, generacionalmente, entonces o ahora?

Cuando Mari Trini empezó a cantar estaba en vigor una ley que obligaba a las mujeres a contar con el permiso del padre o del marido para cualquier trámite cotidiano, eran ciudadanas de segunda. Ni siquiera el matrimonio suponía una liberación. Para esas mujeres, canciones como 'Yo no soy esa' eran una forma de protestar abiertamente contra una sociedad que las oprimía. Y ese grito pasó de madres a hijas porque, como Mari Trini cantó en los ochenta, “ser mujer es una asignatura difícil.” Por eso, sin reconocimientos ni homenajes, Mari Trini perdura en la memoria sentimental de varias generaciones

Siempre se recuerda que fue la primera mujer en aparecer en vaqueros en la tele, lo que le valió apelativos como 'pata de palo' o 'marimacho', ¿cómo venimos de un conservadurismo televisivo tan marcado?

El conservadurismo lo invadía todo: también criticaron que eligiera el suyo como nombre artístico. Incluso se publicaron cartas de protesta en ABC. ¿Cómo iban a reaccionar los sectores más inmovilistas ante una mujer que podía llenar un auditorio que conducir un coche de carreras?

¿Cómo ves el momento de su muerte, venida a menos y estafada por su socio?

Mari Trini fue una víctima de eso que hoy llamamos edadismo. De pronto, todo lo que era anterior a la Movida parecía antiguo. El negocio discográfico cambió. La sociedad española fabricó otros ídolos. Todo eso pasó como un rodillo sobre una mujer que apenas había cumplido 40 años. Debió sufrir mucho.

Gloria Fuertes le escribió estos versos: “Cuando canta, los amantes lloran, los amantes aman, los versos se encienden, la prosa se apaga”. ¿Te parece que era así?

No seré yo quién rectifique a Gloria Fuertes. Durante más de una década cada año apareció en la lista de los personajes más populares de España, esos con los que se identifica la gente de la calle. Por algo debió ser.

¿Pudo haberse definido como lesbiana en la época en la que vivió? ¿Se la debe reivindicar como artista lesbiana ahora?

Ella vivió todo con mucha naturalidad y se mantuvo equidistante de organizaciones y colectivos. En sus canciones defendió, sin rodeos, la libertad, la igualdad, la diversidad. Creía firmemente en esos valores. Después, cada cual elige sus iconos.

¿Qué es lo que más te fascina de ella?

Su capacidad de resiliencia, su rebeldía, su independencia.

También te acercaste a la actriz y miss Amparo Muñoz en otra biografía, ¿ves algo en común entra ambas figuras?

Cuando Amparo volvió de Manila con la corona de Miss Universo, en el aeropuerto le preguntaron: “Y ahora que eres famosa ¿a quién te gustaría parecerte?” Amparo respondió: “A Mari Trini”.