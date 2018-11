Dos parlamentarios murcianos solicitaron al Congreso y al Senado que les sufragaran un viaje de una asociación scout a Tailandia

El senador del PP murciano Francisco Bernabé y el diputado de Ciudadanos Miguel Garaulet solicitaron a las sendas Mesas del Congreso y Senado que les financiasen un viaje de 6.000 euros a Bangkok, capital de Tailandia, para asistir a la 9º Asamblea General de la Unión Parlamentaria Scout Mundial (WSPU, por sus siglas en inglés), según informó Radio Murcia Cadena Ser.

La Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) cursó la invitación a ambos parlamentarios para asistir a dicha Asamblea que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en Bangkok, a la que finalmente ninguno de los dos asistirá.

La documentación cuenta con una memoria económica firmada por la presidenta de ASDE, Elena Cabezas Alcalá, en la que se detalla un total de 5.810 euros para pagar los billetes da avión (4.550 euros), el alojamiento en el hotel (480 euros), el transporte interno (350 euros), el seguro de asistencia de viaje (180 euros) y posibles imprevistos (250 euros).

Bernabé y Garaulet fueron dos de los tres fundadores de la Asocación Parlamentaria Scout de España (ASPE) el pasado junio de 2017. Actualmente Bernabé es el presidente de dicha asociación y Garaulet, el secretario.

El senador del PP dirigió una carta a la Mesa del Senado en la que señala que consideraba "de sumo interés para España que yo pueda estar presente en dicho evento, participando como miembro de las Cortes españolas en dicho encuentro, para lo cual solicito que sean cubiertos por esta Cámara los gastos derivados de dicho viaje".

"Yo no puedo pagarme ese dinero"

"Esto es una asociación parlamentaria de scouts a nivel mundial para que yo como presidente de la Asociación Parlamentaria Scout de España acuda a un congreso mundial de los parlamentarios scouts", dijo Bernabé al diario.es.

"La invitación formal que me hacen se la paso al Senado por si lo considera oportuno sufragarme el viaje porque yo no puedo pagarme ese dinero, evidentemente", señaló el senador. "Pero antes de que se haya tomado la decisión ya he renunciado porque tengo muchos líos ya que ahora soy coordinador de la campaña del PP", añadió.

Por su parte, desde el gabinete de prensa de Ciudadanos en Murcia señalaron que Miguel Garaulet reenvió de forma "automática" la invitación que recibió de la agrupación scout a la Mesa del Senado, como hace con el resto de viajes en los que se requiere su presencia. "No hubiese ido, en todo caso, y no sabía cuánto era el presupuesto ni siquiera", dijo Guillermo Hermida, responsable de comunicación del partido político en Murcia.

"No fue a Zagreb a hablar de la PAC (Política Agrícola Común de la Unión Europea), así que todavía menos hubiera viajado a Bangkok por ese dinero", subrayaron desde Cs.