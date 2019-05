Diego Conesa (PSOE): "El Partido Popular se desangra como régimen en la Región"

Diego Conesa (Fuente Álamo, 1973) ha roto la maldición del PSOE, condenado a la oposición durante las tres últimas décadas en la Región. El Partido Socialista ganó el pasado 28 de abril las primeras elecciones generales tras 30 años. El exdelegado del Gobierno que apaciguó la situación en las vías y apuntaló la llegada del tren soterrado al municipio de Murcia niega la suerte y aduce que el trabajo duro le ha llevado a la victoria, la segunda importante que cosecha tras haber sido elegido alcalde en Alhama de Murcia en 2015 después de que el PSOE estuviera 20 años sin ganar en dicho municipio.

Conesa propugna un cambio tranquilo, como es él mismo. En caso de que haya un cambio de gobierno en la Región, tendrá que entenderse con Ciudadanos, quien tiene la llave de gobierno según han indicado todas las encuestas.

¿Cómo se siente de ser el alcalde del Ayuntamiento de Alhama a ganar las elecciones del 28 de abril en la Región después de que el PSOE no hubiera obtenido una victoria en las generales en 30 años?

Tengo el honor de haber contado con el respaldo de mis vecinos en 2015 y hacía 20 años que el PSOE no ganaba unas elecciones en Alhama de Murcia. Ya en el 2017 gané las primarias del PSOE primero y luego también para ser candidato a la presidencia. La verdad es que hasta ahora no me ha ido nada mal en las urnas.

Tiene usted `baraka´.

Bueno, tampoco me han regalado nada, ni en política ni en la vida en general. Pero bueno, eso te hace saborear mejor las cosas y, sobre todo, no perder el norte.

De hecho, se habla mucho de que los políticos pierden la perspectiva con el poder.

Hace cuatro años justo estaba todavía cotizando como autónomo de la empresa que monté con mi mujer en el año 1998. Estuve como autónomo hasta el día justo de antes de tomar posesión como alcalde. La primera extra la cobré en diciembre del 2015 y pensé si se habían equivocado. Ser autónomo supone una tensión constante.

Como ahora, que me dicen `cómo vas de una campaña a otra´, pero si llevo cuatro o cinco años como aquel que dice en campaña. Tengo clarísimo que esto es una etapa de la vida, tengo que dejarme la piel, vaciarme y no perder la perspectiva. Hace cuatro años estaba haciendo declaraciones de la renta y no he perdido todavía el sentido de la realidad. Me gusta escuchar con mucho detalle y tantear a la gente. Ahora también cuento con todo el recorrido de haber sido concejal portavoz de la oposición, alcalde, secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, lo cual creo que es una buena trayectoria para ser presidente de la Comunidad y saber qué cosas se pueden hacer, cómo se pueden hacer y no gastar esfuerzos donde no se debe. La Comunidad está fatal económicamente, con 9.300 millones de euros de deuda y tengo clarísimo que hay que saber negociar por arriba con el Gobierno de España y, sobre todo, coordinar y colaborar por abajo con los ayuntamientos.

Soy muy municipalista y mis propuestas principales para los próximos cuatro o seis años son un plan de mejora de los espacios educativos públicos en colaboración con ellos y también un plan de mejora de los caminos rurales y las carreteras secundarias regionales. Me niego a entregar el mundo rural, que es la razón de ser de esta Región, a la extrema derecha.

Usted propugna un cambio tranquilo: ¿Cree que a los murcianos nos da miedo la incertidumbre y tendemos al conservadurismo? ¿A qué achaca el hecho de el PSOE haya estado tanto tiempo en la oposición?

He sido ambicioso desde el primer día y mi objetivo era que ganar y marqué mi hoja de ruta desde el momento en el fui elegido secretario general. Estamos en esa fase en la que los simpatizantes tienen ganas, empujan y con ganas de que llegue el domingo y que la ciudadanía de la Región corresponda.

No cree necesariamente que los murcianos seamos muy conservadores. Y lo de tranquilo va con mi carácter. En el mismo congreso en el que marqué esa hoja de ruta el eslogan era un cambio necesario, pero recuerdo que hace un año y medio en Cartagena ya hablaba de un cambio tranquilo, sereno. No he cambiado la hoja de ruta. Un cambio es necesario por higiene democrática. Pero creo que se pueden cambiar muchas cosas también siendo tranquilo y firme. Como alcalde he adoptado muchas medidas y políticas de progreso de igualdad de oportunidades, como creo que debe de ser siempre en un partido socialdemócrata como el PSOE.

Parece ser que Ciudadanos será la llave para abrir la puerta de Gobierno, pero siguen sin deshojar la margarita. ¿Considera que ante la necesidad de apoyo de un tercer partido se decanten por PP-Vox antes que por ustedes-Podemos-Cambiar?

No lo sé. No he establecido cordón sanitario con nadie, lo único que he dicho es que no voy a ser presidente a cualquier precio. Ya me quedé tranquilo en el último debate que tuvimos al saber que no cuento con el apoyo de Vox, pero si tengo alguna línea roja línea roja es la defensa de los servicios públicos básicos que no pueden estar al albur del mercado, como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Hay que cohesionar una región que se quiebra que por una parte muy rica y con mucho poder. Y no podemos olvidar que una tercera parte de la sociedad, uno de cada tres ciudadanos de esta región, está en situación de pobreza y exclusión. Eso es malo para los de arriba y para los de abajo ya que la clase media es la que da cohesión a una sociedad con la mejora de los salarios, y a través de la planificación educativa, sanitaria, de políticas económicas y de tejido productivo.

También ha dicho que no comparte la visión de Ciudadanos de bajar el IRPF ¿Qué planteamiento tienen con respecto a los impuestos?



Si hablamos de una rebaja de IRPF lo que se traduce es que una persona que gana mil euros al mes apenas le supone 80 céntimos al mes y parece que con eso ya salvamos el mundo. Y yo con esos 16 o 17 millones de euros de la rebaja total, que solamente beneficia y apenas a las rentas más altas, haría otras cosas como mejorar el Área III de salud de Lorca o terminar con el quirófano de Caravaca por el que tanto apostó durante esta legislatura Ciudadanos o el Centro de Alta Resolución de Mazarrón o desamiantar los colegios, como ellos tanto han criticado en los Ayuntamientos, creando alarma.

Yo quiero ser presidente para cohesionar esta región y para vertebrarla. Y por eso planteaba ese plan de choque de caminos rurales y carreteras secundarias que te decía para en colaboración con los ayuntamientos y para cohesionar socialmente ese corazón de la democracia que para mí son los espacios educativos públicos.

¿Está tratando de decir que Cs quizás levante la voz de alarma, pero luego no se comprometa a la acción en algunas ocasiones?

La señora Franco ha manifestado en los cuatro debates que he tenido con ella es que quiere ganar estas elecciones. Entiendo que tenga esa aspiración viendo el grado de descomposición y podredumbre del Partido Popular en la Región de Murcia que se desangra como régimen porque ha sido un verdadero régimen lo que hemos tenido con el Partido Popular en esta región.

Si aspiras a sustituir a la derecha entiendo que tengas esa aspiración legítima, pero yo a lo que aspiro es a ganar las elecciones y a liderar un cambio para que siga avanzando esta Región en la línea de lo aprobado en el Estatuto de Autonomía. No sé hasta qué punto estará dispuesto Ciudadanos a compartir un proyecto de Región con el Partido Popular y con Vox y que sea éste el que dirija o lleve adelante las políticas sobre sanidad pública, educación pública o políticas de igualdad.

¿Cómo ve el hecho de que Vox haya irrumpido con mayor fuerza en la Región de Murcia en comparación con el resto de España con un 19% en las generales y con las encuestas que le dan entre 4 y 6 escaños en la Asamblea?

Me preocupa, primero, porque es una imagen lamentable. La normalidad que hemos tenido ha sido un gobierno ineficaz que ha defraudado la confianza de la mayoría de esta Región que pensaba que le iba a solucionar los problemas del agua y no los ha solucionado, los problemas de la educación cuando tenemos la mayor tasa de fracaso escolar o la sanidad que hace aguas por tanto por tantos sitios. Es una imagen lamentable que quiero combatir con todas mis fuerzas porque creo que esta región y, sobre todo, la juventud y las mujeres de esta región se merecen otro relato de esperanza.

Hemos sabido de diversos casos relacionados con la corrupción o incumplimiento de la ley durante esta campaña, uno de ellos el caso una profesora de Cieza que pide a sus alumnos del privado-concertado que voten a Manuel Egea, tío de Teodoro García Egea. Este caso me lleva a dos preguntas: ¿Cómo luchar de forma concreta contra la corrupción y las redes clientares, por una parte, y por otra, qué hacer ante el gran apoyo que le ha dado el Gobierno del PP a la educación concertada frente a la pública?

Estoy dispuesto a liderar el cambio y regeneración que necesita esta Región y también estoy dispuesto a coger el bisturí para ir cortando esas arterias que corrompen la relación con la administración y que hacen ineficaz la gestión de la economía.

Para mantener o asegurar esa complementariedad que nosotros le hemos garantizado a la educación concertada, especialmente la cooperativa que respeta los valores constitucionales, es que la administración sea el órgano competente que trabaje para dignificar el trabajo y también las instalaciones de los espacios educativos públicos, que es la principal el principal cometido de cohesión social que quiero hacer como presidente los próximos cuatro años. Todos los centros tienen que estar en igualdad de condiciones y además la educación ha de ser un proyecto inclusivo que se crea esa diversidad como riqueza humana.

¿Qué le parece el hecho de que el Gobierno del PP cancelara las charlas de sexualidad y afectividad que se estaban impartiendo en la Región?



Es la constatación de que el PP es un modelo totalmente agotado fracasado y temeroso que se entrega a la plaza de Vox. El PP es un siamés acomplejado de Vox.

López Miras siempre repite que Pedro Sánchez viene a Murcia y no habla de agua, pero ¿puede el PP seguir repitiendo `Agua para todos´? ¿Cómo conjugar las posturas contrarias respecto al trasvase Tajo-Segura con sus homónimos de otras comunidades como Castilla-La Mancha?

Lo primero que tengo que decir es que gobernando con el Partido Socialista en el Gobierno de España nunca ha faltado agua en la Región de Murcia ya que ha habido trasvases con menos de 200 hectómetros cúbicos en la cabecera.

Se le olvida al Partido Popular que durante 11 meses no ha habido trasvase Tajo-Segura gobernando ellos en España y en la Región. He trabajado como delegado del Gobierno intensamente en este tema y ahora lo voy a seguir haciendo como presidente y es lo que me pedían los agricultores cuando no había trasvase, que querían seguridad y la garantía de suministro y a un precio justo que solamente se puede dar con el agua desalada. Y ahí están las soluciones que hemos dado en diez meses a todas las comunidades de regantes y, especialmente del Guadalentín y los que puedan nutrirse del agua de Torrevieja, y ahora el paso siguiente es mejorar el precio apostando por la reducción del coste de energía que sería con plantas fotovoltaicas.

Lo del PP y lo del agua es la crónica de una muerte anunciada, es una vergüenza y es un lastre para la región que solamente lo podremos llevar mejor a todos, especialmente a ellos, regenerándose desde la oposición.

Ha hablado también en campaña sobre una futura ley que frene la ludopatía. De hecho, la Región cuenta con 565 locales de apuestas, la mayor proporción por habitante de toda España y Europa.

Con mucha diferencia. No puede ser que tengamos los mismos salones de juego en la pedanía de El Palmar que en la ciudad de Barcelona.

¿Que estamos haciendo en esta Región? Hace falta un poco de cordura y también pensar en las próximas generaciones, en las consecuencias de la ludopatía y los problemas de salud pública para hoy y para mañana y en esos miles de familias. La salud está por encima de cualquier aspecto de libertad económica.

El 24% del PIB de la Región es economía sumergida: ¿cómo se puede abordar esta cifra tan alta?

Creyéndose un Gobierno las funciones que tiene de fiscalización y, sobre todo, de coordinación entre las administraciones locales, por un lado, y, sobre todo, la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. Porque además de mayores ingresos tributarios y de mayores y mejores cotizaciones a la seguridad social, esa es la mejor manera de respetar y apoyar a las empresas que quieren salir adelante. Contarán con todo el apoyo aquellas empresas que se decidan a mejorar las condiciones laborales.