Renfe desmiente a Francisco Bernabé en sus críticas al tren híbrido

Francisco Bernabé, exdelegado del Gobierno de Murcia y actual senador del PP, realizó unas declaraciones para criticar el nuevo tren híbrido de Murcia, pero poco después ha tenido que rectificar.

Bernabé valoró de manera contundente el primer viaje del tren híbrido de la línea Cartagena-Madrid: "El híbrido de la vergüenza es el timo del siglo. Tarda media hora menos a Madrid únicamente porque ya no hace paradas en el trayecto".

Ante dichas afirmaciones, Renfe ha desmentido a Bernabé y ha aclarado que el tren híbrido de Murcia cuenta con las mismas paradas que tenía su antecesor, el Altaria. En este sentido, y en contra de lo declarado por el senador popular, el nuevo tren va más rápido porque puede aprovechar los tramos de Alta Velocidad del trayecto.

"Me he equivocado y lo he hecho mal"

El senador ha dado marcha atrás en sus declaraciones y se ha disculpado: "Me he equivocado y lo he hecho mal . Lo correcto es admitirlo. Retiro lo que he dicho, pero no el resto de mis declaraciones sobre el tren híbrido que ha puesto el PSOE para sustituir al AVE", ha comentado Francisco Bernabé al periódico La Verdad.

La periodista Rosa Roda salió al paso inmediatamente después de producirse esta falsa afirmación de Bernabé y expresó en su cuenta de Twitter la versión de Renfe, especificando cuáles son las paradas que tenía y tiene la línea Cartagena-Madrid.

Desde @Renfe informan que el Alvia (híbrido) mantiene las mismas paradas que el Altaria al que ha sustitudo que nunca paró en Cieza y Calasparra. Mantiene paradas en Balsicas y Torre Pacheco. Va más rápido, dice Renfe, por la línea del AVE desde Albacete. https://t.co/HR6p2t3bNK — RR NEWS (@RosaRodaNews) 21 de septiembre de 2018

El político murciano es conocido, entre otras muchos aspectos, por ser un dirigente muy activo en Twitter. A pesar de esto, Bernabé no ha publicado sus disculpas en esta red social.