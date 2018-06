Rubén Garre (Activa Podemos): "Podemos no es un fin en sí mismo, es un medio para ganar el gobierno municipal y mejorar la vida de los murcianos"

Rubén Garre es el candidato de Activa Podemos, la plataforma que se presenta a las primarias al Consejo Ciudadano Municipal de la organización. Garre estudió filología inglesa y actualmente trabaja, como autónomo, en la distribución de suministros alimentarios. Por otra parte, Garre ha colaborado en distintas actividades para proteger el patrimonio histórico, natural o inmaterial de la Región de Murcia.

El candidato se unió a Podemos a raíz del 15-M, y afirma que esa experiencia le ha aportado "una visión de la política profundamente democrática y participativa", indica Garre.

-¿Cuáles son los retos de la organización con este proceso interno?

El reto principal de Podemos Murcia en este proceso interno es dotarnos de una línea política y una organización que nos permita ser lo queremos: la herramienta política para el cambio de Murcia, a favor de la gran mayoría de las personas que vivimos en el municipio. Del proceso, el partido tiene que salir más unido, más fuerte, más profundamente democrático, más amable con sus militantes e inscritos, más unitario y con la mirada hacia fuera. Podemos no es un fin en sí mismo, es un medio para ganar el gobierno municipal y mejorar la vida de la inmensa mayoría de las murcianas y murcianos, siendo conscientes de que somos una parte más de la unidad popular, junto con el resto de organizaciones, fuerzas y demás ciudadanía que apuestan por el cambio real.

- Desde Activa Podemos, ¿cuáles son las líneas básicas a desarrollar en el partido?

Las líneas políticas básicas de Activa Podemos son la defensa de una Murcia feminista, acogedora, tolerante, amable, solidaria, sin muros ni barreras, sin clientelismo ni corrupción, una Murcia sin exclusión social ni pobreza, que rescate a los más necesitados, con una política de viviendas sociales, que defienda el trabajo digno, exigiendo tal práctica a toda empresa que contrate con el Ayuntamiento, que apueste decididamente por una economía ecológicamente sostenible, con movilidad, sin emisiones contaminantes, una ciudad amable para peatones y ciclistas, con una huerta viva, más animalista, que apueste por la remunicipalización de los servicios públicos externalizados y por una mayor descentralización de competencias hacia las juntas municipales y una mayor participación en los asuntos públicos de vecinas y vecinos.

- ¿Cómo definirías al equipo que te acompaña en Activa Podemos?

El equipo de Activa Podemos es, sobre todo, un grupo de militantes de base y activistas de los movimientos sociales existentes en Murcia, de miembros de los círculos de Podemos en barrios y pedanías, de personas trabajadoras de diversas edades y profesiones, de la enseñanza, del sector sanitario, juristas, empleados públicos, trabajadores precarios, autónomos y algunas personas jubiladas y en paro.

- Vosotros consideráis que Cuidando Podemos mantendría el status quo y con él el debilitamiento de los círculos. Sin embargo, desde Cuidando proponen 5 representantes de los círculos al Consejo Ciudadano Municipal y ustedes sólo 3. ¿Cuál es su opinión?

No creo que la otra candidatura quiera el debilitamiento de los círculos. Sin embargo, me gustaría hacer una puntualización. Los denominados “representantes de los círculos”, en realidad no son tales, no los eligen los propios círculos, son representantes de la militancia y se eligen conjuntamente en una única urna para todo el municipio. Incluso, en alguna ocasión, se han presentado personas que no participaban realmente en ningún círculo. Por tanto, proponer que haya 3 o 5 representantes votados en urna ni refuerza ni debilita a los círculos. Y por otra parte, quiero destacar que en nuestra lista hay tres candidatas que son enlaces o responsables de sus respectivos círculos.

A diferencia de la otra candidatura, nosotros/as sí hacemos propuestas organizativas concretas para reforzar los círculos, como, por ejemplo, que participe y tenga voz en todas las reuniones del Consejo Ciudadano Municipal una persona de cada círculo, elegida directamente por los militantes de ese círculo. Además, proponemos dos encuentros anuales de círculos, en los que ellos se auto organicen y cuyas conclusiones sean obligatoriamente tenidas en cuenta. También proponemos dos asambleas presenciales anuales para debatir y decidir asuntos de interés y donde los cargos públicos y orgánicos rindan cuentas ante la militancia. Y lo que es más, nuestro modelo permite que los dos representantes institucionales presentes en el Consejo Ciudadano puedan ser vocales de juntas municipales, reforzando así la descentralización.

- Queda poco para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Desde IU-Verdes han pedido a Podemos y Equo una alianza para cambiar el ayuntamiento en 2019. Si de usted dependiera, ¿buscaría formar una candidatura unitaria con otros partidos y que incluyera a distintos movimientos sociales?

Nuestra candidatura es la única que lleva en su programa la propuesta de que Cambiemos Murcia y Ahora Murcia comiencen desde ya a funcionar como un solo grupo municipal, y por supuesto, apostamos por una candidatura de unidad popular que incluya a Podemos, IU, Equo, a personas independientes y a activistas de los movimientos sociales. Queremos que dicha candidatura elabore su programa a través de un proceso participativo que genere ilusión y sume a más gente, con asambleas en barrios y pedanías donde se recojan sus problemáticas y soluciones. En lo que respecta a las listas, proponemos primarias abiertas y conjuntas, a diferencia de la otra candidatura, que prefiere un acuerdo de cuotas de partido. Es fundamental que vayamos a las elecciones con el mejor programa posible y con los mejores candidatos y candidatas. Consideramos secundario que, entre los próximos concejales/as del cambio, haya uno más o una menos de Podemos que de IU. Por último, me gustaría señalar que apostamos por construir un espacio de confluencia democrático e integrador, donde todas las militancias trabajen conjuntamente, para así generar confianza y asegurar unidad de acción en el futuro grupo municipal.