Pepe Vélez: “El 28 de mayo volveremos a ganar, gobernaremos y cambiaremos la Región de Murcia”

“Tenemos el Pabellón Príncipe de Asturias lleno hasta la bandera”. Así ha inagurado el mitin socialista en Murcia el alcalde de la capital, José Antonio Serrano, en el que también han intervenido la alcadesa de Bullas y presidenta de la Federación Regional de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Lola Muñoz, el candidato socialista al Gobierno murciano, Pepe Vélez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Un vaso es un vaso y un plato es un plato”, ha ironizado Pepe Vélez refiriéndose a una frase de Mariano Rajoy en 2015 cuando respondía a una pregunta sobre si los catalanes perderían o no la nacionalidad española en caso de independencia. “Esto es un pabellón lleno, y el otro día era un pabellón vacío, lleno, vacío”, ha afirmado Vélez en referencia al mitin del presidente del Partido Popular y candidato a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo en el mismo pabellón el pasado 22 de abril. Según fuentes de la organización, este sábado se han ocupado las 4.000 plazas del recinto.

“Cada vez que ha venido Feijóo no se ha atrevido a ofrecer alternativas concretas para garantizar el agua y ninguna para otros temas, con lo que les gusta el agua y lo poco que se mojan; estamos ante un Feijóo sin ideas para nuestra región y un presidente regional, Fernando López Miras, que solo ha trabajado pensado en los que más tienen pero no en el 98% de los ciuadanos y ciudadanas de esta comunidad, y que ha protagonizado un escándalo tras otro”, ha dicho Vélez.

El candidato socialista ha lanzado el guante al presidente regional, Fernando López Miras, para mantener con él un cara a cara: “Ponga sitio y hora y hablamos de todo lo que quiera”. “El Gobierno del PP va a pasar a la historia por destrozar el Mar Menor pero también por confrontar al Gobierno de España que más ha invertido en la historia en esta región, el de Pedro Sánchez, dicen que no apoya a esta comunidad pero los datos son los datos, están abiertos -no como aquí-”. Y ha concretado que entre 2019 y 2022 Mariano Rajoy invirtió 1.195 millones de euros en la Región de Murcia, “frente a los 3.240 del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2019 y 2022”. Además, se ha apoyado durante la pandemia a más de 106.000 trabajadores de la Región con los ERTE, y “ha pasado el salario mínimo interprofesional de los 736 euros en la época de Rajoy a los 1.080 actuales, eso es respetar a la clase trabajadora”.

Vélez también ha recordado que “si hacemos la cuenta de estos cuatro años, se han incrementado casi un 50% las pensiones más bajas, y se está trabajando para apoyar al casi medio millón de personas que vive en riesgo de exclusión social y al 11% de niños y niñas que se encuentran en pobreza severa y para los que el Gobierno de España va a destinar siete millones de euros”.

“Hemos tenido muchas reuniones con organizaciones y colectivos y tenemos 9 compromisos sociales para poner en marcha en la próxima legislatura en la Región”, ha dico Vélez. Propuestas para mejorar el empleo juvenil -ha enumerado-, recuperar el consejo de la juventud, “que eliminó el PP”; recuperar el Mar Menor con medidas en origen y “que el PP ha ido envenenando durante 28 años con su desidia”; incrementar la inversión en educación con más profesores, menos ratios y 100 millones de euros para un plan de choque que dignifique los centros educativos, medidas de reducción de la exclusión social “para dar acceso a los servicios esenciales para la infancia más vulnerable en alimentación, sanidad, vivienda y educación”, o reducir la brecha salarial “en una región en las que las mujeres cobran anualmente 5.200 euros menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, y en la que cobran 2.460 euros menos que la media nacional”.

Vélez ha apuntado también que quieren poner en marcha una ley contra la violencia machista “en esta comunidad, que es la segunda con mayor tasa de este delito”; y que contemplan en su programa “subir el presupuesto de cultura, para que sea un pilar fundamental de nuestra Región, junto con la educación”. El candidato socialista ha hablado también de infraestructuras y ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “su apoyo para sacar adelante el AVE soterrado, así como a todos los compañeros de las vías que lucharon para el tren viniera por abajo”.

El cambio climático “está aquí”

Pepe Vélez ha dedicado parte de su discurso al tema del agua. “Nunca con un gobierno socialista faltó una gota de agua, estamos comprometidos pero el cambio climático está aquí y tenemos que plantearnos qué queremos dejar para las nuevas generaciones, pero también tenemos que asegurar el agua para nuestros agricultores y nuestros ganaderos”. El Gobierno de España -ha referido- ha destinado 3 mil millones de euros de inversión en toda la Cuencia y 600 para interconectar desaladoras y generar una energía limpia con las fotovoltaicas. Mientras que el Gobierno de Murcia “lo que ha hecho es perder recursos en el Tribunal Supremo y pancartas, muchas pancartas, pero no ha conseguido traer ni una gota de agua”. Eso sí, ha señalado el candidato socialista, “la desaladora que hicieron en Escombreras y que costaba 22,5 millones de euros, nos va a costar más de 600 millones”.

“la Murcia de Ballesta es pasado”

“Estamos haciendo que Murcia progrese, llevábamos demasiados años de chiringuito y amiguismo del PP, la Murcia de José Ballesta (PP) es pasado”, ha dicho el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano. Tras la moción de censura que le dio la alcaldía, “en estos dos años me he dejado la piel para mejorar este municipio con humildad, generosidad y lealtad; estamos haciendo que Murcia progrese, convirtiéndola en una ciudad más moderna, más conectada y más verde”. Serrano ha agradecido al presidente Pedro Sánchez “el anuncio hace unas semanas de su compromiso para que el tranvía llegue al barrio del Carmen de la capital”. Y ha lamentado la “deslealtad” del Gobierno de Murcia, “que ha demostrado que no apoya ese tranvía, ni la financiación de las líneas de autobuses, ni nos apoya para que acabemos de excavar el yacimiento de San Esteban; nos dicen que sí pero luego no ponen ni un euro”. Y ha criticado “los pufos millonarios que nos han dejado con los convenios de la zona norte, uno de los pelotazos del PP y que nos está costando más de 30 millones de euros”.