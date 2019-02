Ciudadanos exige al Ayuntamiento de Murcia "transparencia" y "garantías" en la Oferta de Empleo Público

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido "transparencia" al alcalde de la ciudad sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por el Consistorio. En este sentido, desde la formación naranja han exigido los informes jurídicos que avalan la legalidad de la OEP y han pedido a José Ballesta que "se pronuncie y tranquilice a los aspirantes y ofrezca garantías de que dicho proceso no se va a paralizar o anular", ha expresado Mario Gómez, portavoz de Cs, a través de un comunicado.

La OEP, publicada en el BOE el pasado 5 de diciembre, y publicitada por el Gobierno local como "histórica" por casi las 700 plazas que se pondrán a concurso, cuenta con varios recursos vía contencioso-administrativo interpuestos por trabajadores, colectivos o sindicatos que podrían poner en riesgo la celebración de la Oferta de Empleo. En esta misma línea, Cs ha pedido que ante la posibilidad de que se produzca "un caos administrativo y graves perjuicios a los opositores", sea el propio José Ballesta el que dé explicaciones sobre la OEP: "Somos partidarios de que sea la máxima autoridad en La Glorieta quien dé la cara ante los aspirantes garantizando una convocatoria rigurosa con la legalidad", ha manifestado Mario Gómez.

Por otra parte, Cs ha solicitado al Ayuntamiento que "se fije la fecha concreta de la celebración de las oposiciones si es verdad que no existen dudas en torno a la redacción de las bases de las convocatorias para las diferentes categorías ni se vulneran derechos fundamentales".

Somos Sindicalistas respalda esta petición de transparencia, pero ha advertido de que las bases de la convocatoria no son los únicos problemas de la OEP: "También hay que tener en cuenta que el plazo para ejecutar la Oferta de Empleo ha caducado y que no está contemplado en el presupuesto de 2018 los posibles gastos que esta genere como, por ejemplo, las indemnizaciones por despido al personal interino y laboral", declaró hace unos días a eldiario.es Armando Plaza, delegado sindical en el Ayuntamiento de Murcia de Somos Sindicalistas". Para este sindicato, "las convocatorias de la OEP no reúnen los mínimos legales, como ya expusimos en el recurso de reposición presentado", recordó Plaza.

A este respecto, el delegado sindical de Somos Sindicalistas en el Consistorio ha afirmado que también "se podrían haber vulnerado derechos fundamentales, en los correspondientes al derecho constitucional de la 'libertad sindical', de esta sección sindical y de su delegado", expresó Armando Plaza.

Las tesis de Somos Sindicalistas han sido compartidas por la 'Asociación de Trabajadores Interinos, Laborales y Temporales del Ayuntamiento de Murcia' (INTERLAB). Este colectivo presentó el pasado mes de enero un recurso de reposición en el juzgado contencioso-administrativo porque el plazo de ejecución de la OEP podría haber caducado al sobrepasar el límite de tres años establecido en el artículo 70.1 del Estatuto Básico de Empleo Público (EBEP).