Organizaciones sociales y partidos políticos reivindican el cierre del CIE de Sangonera La Verde

Alrededor de 50 personas se han concentrado esta mañana frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Sangonera la Verde (Murcia) para reivindicar su cierre. Se han escuchado cánticos como "Ninguna persona es ilegal", "Nativa o extranjera la misma clase obrera", "CIES No", "El mediterráneo es un cementerio", "La Ley de Extranjería tortura y discrimina".

El acto ha sido secundado por varias organizaciones sociales, partidos políticos y ONGs. También han acudido a la convocatoria los concejales de Cambiemos Murcia Sergio Ramos y Margarita Guerrero.

Pancarta contra las redadas racistas O.B. / Murcia

En declaraciones a eldiario.es David García de 'CIEs No Valencia' ha manifestado que esta concentración sale de un encuentro anual que han realizado todos los años por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.

García ha señalado que desde las organizaciones solidarias se han centrado en demostrar a la sociedad qué son los Centros de Atención Temporal de Extranjeros y los ha calificado como "una ampliación de la comisaría". También, ha indicado que "muchas veces se confunde el término de acogida con el de encarcelamiento".

En este sentido, ha lamentado en especial la situación de los menores tanto acompañados como los que no lo son: "No hay que dejar de ver el desarraigo que se produce cuando vienen con sus familias y el adulto es deportado".

Margarita Guerrero, concejala de Cambiemos Murcia ha reiterado el apoyo a este tipo de convocatorias porque piensan que "los CIE no deberian existir, se encuadran dentro de todas las políticas migratorias desde la Unión Europea que hasta incluyen concertinas". La edil ha manifestado su oposición a este tipo de medidas porque "no solucionan el problema y criminalizan a los extranjeros, insistimos en la necesidad de replantear las politicas migratorias en toda la Unión Europea".

En este sentido, la concejala ha indicado que "no deberían existir estos centros, porque las personas que vienen no deberían verse sometidas a este trato por el hecho de no tener la condicion administrativa". También, ha reivindicado la necesidad de replantear el problema a nivel europeo pero sin la existencia de estos centros. Guerrero ha señalado la necesidad de que "se mejoren las condiciones en origen porque de lo contrario no van a cesar los flujos migratorios".

Pegatinas contra el Centro de Internamiento de Extranjeros O.B. / Murcia

Por otro lado, Alfonso, militante del Partido Comunista de los Pueblo de España (PCPE) ha reivindicado que "independientemente de la procedencia de las personas que forman la clase trabajadora los intereses de esta son los mismos". También ha manifestado la "necesidad " de cerrar los CIE porque "atentan contra la libertad de la clase obrera que en situacion de necesidad abandonan su pais para buscar unas mejores condiciones".