La Organización de Mujeres Intersindical de Murcia considera la sentencia contra 'La Manada' como un atentado contra las mujeres

La Organización de Mujeres de La Intersindical de la Región de Murcia muestra su descontento con la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra respecto al denominado caso de ‘La Manada'. A través de un comunicado, esta asociación afirma que “se manda un mensaje terrible a la sociedad que es intolerable” al considerar los magistrados el hecho penal como ‘abuso sexual’ y no una ‘agresión sexual’, lo que hubiera supuesto “unas condenas mayores”, señalan desde el colectivo.

Asimismo, la asociación lamenta que “mientras miles de personas reprobaban a los magistrados y su sentencia patriarcal en distintas ciudades de España, en Murcia se activó el protocolo establecido por violación”. Este hecho al que hace referencia la Organización de Mujeres de la Intersindical ocurrió la pasada noche del 26 de abril durante la celebración de la fiesta universitaria de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UMU, en concreto en el campus de Espinardo, y que está siendo investigado por las autoridades pertinentes.

Bajo el generalizado lema de protesta de NO ESTÁS SOLA, este colectivo quiere también mostrar su apoyo a esta supuesta nueva agresión y manifiestan “no podemos seguir tolerando una justicia patriarcal que se sigue posicionando del lado de los violadores, maltratadores y asesinos mandando un mensaje distorsionado, no podemos permitir que la justicia no escuche los gritos de una sociedad que ha dicho BASTA”.

La decisión de la Audiencia de Navarra respecto al caso de ‘La Manada’ es considerada por esta asociación como una “revictimización de la mujer por parte del Estado”. Continúa el colectivo que con esta decisión se afianza “un modelo de sociedad machista e inseguro para las mujeres”.

Desde La Intersindical señalan posibles soluciones que mejoren el bienestar de la mujer como “la modificación del Código Penal en el que se desaparezca la distinción entre agresión sexual y abuso” o “incluir la formación en igualdad y justicia de género en todas las etapas educativas”.