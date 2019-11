Marimar Blanco (PP) asegura ahora que "hay una representante de EH Bildu en la Mesa de Parlamento navarro", y no rectifica su error

La candidata del PP en Álava al Congreso de los Diputados, Marimar Blanco, sigue sin reconocer que cometió un error al asegurar en una entrevista a eldiario.es, que "hay un representante de EH Bildu en el Gobierno de Navarra", a pesar de que no supo identificar a esa persona. Las afirmaciones de Blanco provocaron la reacción del Gobierno navarro, cuyo portavoz, Javier Remírez, aseguró que "la respuesta o la no respuesta la da la propia afectada, ya que no es capaz de definir qué persona o personas adscritas a EH Bildu son cargos de responsabilidad dentro del Gobierno de Navarra".

La candidata popular ha sido entrevistada este viernes en Onda Vasca, donde se le ha preguntado si ya había recuperado la memoria. Blanco no ha respondido directamente: "Lo que sí he recuperado, y eso lo tienen muy claro todos los españoles, muy especialmente los navarros, es que el PSOE no quiso llegar a ningún acuerdo con Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos), que era la que había ganado claramente las elecciones. No quiso llegar a ningún tipo de acuerdo con las fuerzas constitucionalistas, para llegar a un acuerdo con los nacionalistas y también con EH Bildu. Hay que recordar que negoció con EH Bildu la composición de la Mesa del Parlamento de Navarra".

A pesar de que se le ha señalado que existe una separación entre el poder legislativo (Parlamento) y el poder ejecutivo (Gobierno), y de que ha sido repreguntada en más de una ocasión ("¿Entonces retira que hay un miembro de EH Bildu en el Gobierno de Navarra?"), Blanco ha evitado responder, y ha insistido en que "hubo una negociación con EH Bildu" y que por eso hay una representante de la coalición abertzale en la Mesa del Parlamento. De hecho, no hay una representante sino un representante, que es Maiorga Ramírez, parlamentario de EH Bildu y líder del sector crítico de EA.