Animalistas representan “los espíritus ensangrentados” que morirán en Sanfermines para exigir el fin de la tauromaquia

Un año más, las organizaciones por la defensa de los animales AnimaNaturalis y PETA han celebrado en la jornada previa al chupinazo en la Plaza Consistorial de Pamplona una protesta contra la tauromaquia en la que medio centenar de activistas han representado, semidesnudos y cubiertos con una tela roja, a “los espíritus ensangrentados” de los 54 toros que mueren durante los Sanfermines.

Desde hace décadas, el escaparate internacional que proporcionan los Sanfermines es aprovechado por los movimientos antitaurinos y animalistas para que su mensaje tenga un mayor alcance a través de los medios internacionales ya asentados en la capital de Navarra para la cobertura de las fiestas. Este año en el acto los activistas han posado frente al Ayuntamiento de la capital navarra con los brazos elevados, simbolizando las “almas en pena” de los animales, cubiertos con telas rojas y con diademas de cuernos en la cabeza. En él se han podido leer pancartas con el mensaje 'Pamplona: violencia y muerte contra los toros' en distintos idiomas, como euskera, alemán, inglés o francés. También se han gritado consignas como 'Tauromaquia, abolición', o 'Sanfermines sin crueldad'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de AnimaNaturalis, Cristina Ibáñez, ha explicado que con esta acción se pretende “dejar claro que la tauromaquia llena Pamplona de almas en pena”. “Las personas que participan simbolizan, semidesnudas, los espíritus ensangrentados de los toros que mueren en San Fermín cada año durante esta semana de fiestas. Hablamos de 60 animales, 60 toros en una única semana”, ha señalado.

Esta acción, ha dicho, se enmarca dentro de la campaña 'San Fermín sin sangre', “y ya llevamos más de 200.000 firmas en contra de la tauromaquia”. “Y es que el sufrimiento de los toros es promovido y hasta financiado por autoridades e incluso instituciones religiosas de Navarra. Suena inaudito decirlo en voz alta, pero es así”, ha afirmado.

Según ha indicado, “desde el Ministerio de Cultura nos dicen que en 2018 hubo una caída del 58% de los festejos en plaza respecto a 2007 y de un 2% respecto a 2017”, que “tan solo” un 9% de la población asistió a festejos taurinos en plaza, y que “dos de cada diez personas que asistieron lo hicieron con entrada gratuita”.

“A pesar de esto, más de 9.000 toros van a morir asesinados en las plazas en este país y más de 50.000 animales serán torturados en festejos populares. Desde AnimaNaturalis junto a PETA llevamos 19 años realizando esta acción y no descansaremos hasta la total abolición de la tauromaquia, que simplemente satisface a una minoría”, ha remarcado.

Preguntada sobre los avances en esta materia, Ibáñez ha subrayado que el número de festejos y de personas aficionadas “desciende”. “Sí que es verdad que tenemos un panorama político ahora mismo complicado, así que tenemos un reto muy importante, pero a la tauromaquia le queda muy poco de vida, estamos muy cerca de conseguirlo”, ha añadido. Además, ha considerado que “cada vez hay más gente concienciada que rechaza esta tortura innecesaria de animales para el divertimento de unas pocas personas”.

Ha precisado Ibáñez que “no estamos en contra de esta fiesta, estamos en contra del maltrato hacia los animales”, que a su juicio es “totalmente innecesario, es totalmente arcaico”. “El año pasado demostramos que se puede hacer una fiesta muy divertida con el encierro que hicimos de dinosaurios. Queremos unas fiestas divertidas, queremos un pueblo unido, pero sin crueldad, hacia los animales ni hacia las personas”, ha reivindicado.

En cuanto a los encierros, ha dicho que “los festejos populares también son una tradición totalmente arcaica e innecesaria en la que los animales sufren”. La carrera de los mozos con los astados se produce todas las mañanas del 7 al 14 de julio entre la cuesta de Santo Domingo y la plaza de toros. 875 metros que los toros recorren en unos dos minutos y medio, y donde no suelen sufrir daños físicos de importancia más allá de algunas caídas, aunque cada vez menos debido al compuesto antideslizante con el que se impregnan los adoquines del recorrido. En años anteriores, estos colectivos antitaurinos han reconocido que los encierros “también conllevan un maltrato”.

En el acto se ha dado lectura a un manifiesto -que un transeúnte ha tratado de interrumpir con gritos como 'Fuera, fuera' o 'Viva San Fermín'- en el que las asociaciones han criticado la continuidad de “los espectáculos que siguen torturando animales como parte de nuestras fiestas más arraigadas”.

“La tauromaquia es algo que arrastramos del pasado y no nos deja avanzar. No nos deja abrazar un mundo con más empatía, donde los animales y el medio ambiente son mucho más importantes que ese pasado tan arcaico y remoto en la historia”, han reivindicado.

Según recoge el comunicado, “no hay nada en la tauromaquia que nos enorgullezca; no hay nada que nos haga sentir mejores personas, mejores ciudadanas, mejores pamplonesas; no hay nada en la tauromaquia excepto sangre, sufrimiento, tortura y muerte de animales”. “Esa no es la cultura que queremos”, han subrayado, tras remarcar que San Fermín “es vida, alegría, entusiasmo, sonrisas, reírte con tu familia, con tu cuadrilla”.

“Nuestras fiestas son una celebración de la vida y no de la muerte”, han señalado, para a continuación indicar que “nuestra verdadera historia comenzará después de la tauromaquia, cuando el lastre del pasado y el estigma de la tortura de animales quede en el olvido, en el más lejano de los pasados, en el más vergonzoso capítulo de la historia”, han remarcado.