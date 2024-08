Chivite sitúa el acceso a la vivienda y la salud como las prioridades del Gobierno de Navarra para el nuevo curso político

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha situado entre las prioridades de los socialistas navarros para el nuevo curso político la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2025, “una reforma del sistema sanitario que coloque a la ciudadanía en el centro”, y trabajar para “encontrar la manera de construir vivienda pública asequible para disposición de los jóvenes y de las familias”.

Chivite, que ha participado este viernes en una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN en Pamplona, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo del inicio del curso político, que “hay quienes están empeñados en pintar una Navarra del desastre, que no es real, porque empezamos el curso con récord de empleo, con los datos de paro más bajos del país, con unas perspectivas de crecimiento económico estables, con una economía dinámica, abierta y además con unas cuentas públicas que son las más saneadas de este país, de hecho, somos la comunidad con menor tasa de deuda de este país”.

Además, ha resaltado que el PSN abre este curso “con la fortaleza de un partido unido, de un partido cohesionado, con ilusión para seguir construyendo desde el diálogo y desde la centralidad política, porque hoy el Partido Socialista de Navarra es el único con capacidad de llegar a acuerdos de manera transversal”. “Somos la única fuerza de esta Comunidad con la capacidad y con la responsabilidad de tener un diálogo abierto con el único objetivo de que avance nuestra Comunidad”, ha indicado.

No obstante, ha precisado que “tenemos claro cuál es la dirección en la que debe avanzar Navarra” y ha apuntado que “el camino es el que nos haga avanzar en prosperidad, en toda la extensión de la palabra, en prosperidad económica pero sin duda también en prosperidad social, porque son los avances sociales y no los temas identitarios o debates identitarios lo que de verdad no reclaman los navarros y las navarras”.

María Chivite ha asegurado que el PSN “tiene muy claro cuál es el marco institucional de Navarra y será firme en la defensa de ese marco institucional y también en la mejora de nuestro autogobierno desde la Lorafna”.

Para este curso político, Chivite ha señalado que el PSN se marca principalmente cinco objetivos prioritarios que “tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y con el avance en convivencia”.

En primer lugar, ha citado la aprobación los Presupuestos Generales de Navarra 2025, “unos Presupuestos que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad, para seguir desarrollando las diferentes políticas”.

Preguntada sobre si esos Presupuestos podrían ser menos expansivos que los de los últimos años, Chivite ha indicado que “cuando tengamos las cifras del techo de gasto presupuestario serán públicas y conocidas”, pero ha afirmado que es “pronto en estos momentos para dar cifras, porque todavía no las tenemos como definitivas”. En todo caso, ha avanzado que “no se puede seguir creciendo continuamente a los mismos niveles que veníamos creciendo, pero no tenemos las cifras y cuando sean las definitivas, las abordaremos”.

Como segundo reto, ha asegurado que el PSN va a ser “muy firme para defender una reforma de nuestro sistema sanitario que coloque a la ciudadanía en el centro”. “Los recursos deben estar al servicio de la ciudadanía y no al revés, y por eso hay que ser ambiciosos y plantear reformas estructurales, porque necesitamos un sistema que trabaje para los ciudadanos y que sobre todo se adapte a esos nuevos perfiles de demandas”, ha dicho.

Así, ha afirmado que “vamos a reivindicar que en la ley foral de Salud se dé una respuesta ambiciosa y valiente y a la altura de lo que la ciudadanía le reclama en este pleno siglo XXI”.

También ha citado Chivite la elaboración de la ley foral de Industria, indicado que “necesitamos esa ley siga haciendo de la industria navarra una industria competitiva, competitiva por innovadora, competitiva por sostenible”.

En cuarto lugar, la líder del PSN ha señalado que “este verano, recorriendo Navarra, he podido constatar que la gente está preocupada por la vivienda y no solo por la vivienda en Pamplona y Comarca, sino también porque la vivienda llegue a zonas rurales como instrumento también para combatir la despoblación, para que nuestros jóvenes se quedan a vivir en los pueblos y que además se tenga en cuenta esa diferenciación en el acceso a la vivienda”.

En ese sentido, ha señalado que “tenemos que encontrar la manera de construir vivienda pública asequible para disposición de los jóvenes y de las familias de nuestra tierra”. “Necesitamos un pacto que involucre desde la Administración local hasta las Administraciones europeas, constructores, propietarios, porque solo con una visión integral podremos hacer frente a un problema de calado como es el la vivienda, y no solo con acciones puntuales, sino también con acciones que se mantengan a lo largo del tiempo”, ha resaltado.

Por último, como reto prioritario ha mencionado la convivencia “frente al aumento de los discursos de odio, odio que venimos viendo en actos como el Ospa Eguna, que rechazamos, que venimos viendo en actos como los homenajes a etarras, que también rechazamos, y también el odio contra los migrantes”.

Sobre este último asepcto, Chivite ha criticado que “la derecha está empeñada en asustar y en enfrentar a la sociedad sobre las consecuencias que tiene la inmigración” y frente a ello ha indicado “la Navarra de este siglo es una Navarra multicultural, y negar esa evidencia o pretender evitarla es como poner puertas al campo”. “Por lo tanto, seamos conscientes de que necesitamos migración. Necesitamos la fuerza laboral de las personas migrantes para seguir manteniendo nuestra calidad de vida, y los necesitamos como parte activa de nuestra sociedad”, ha subrayado.

Por ello, ha defendido que desde el PSN “hablaremos de integración, no de odio, y deberemos poner los recursos educativos, sociales y laborales necesarios para que quienes vienen se integren en nuestro contexto de derechos y obligaciones y de libertades”.

Al término de su comparecenacencia, María Chivite ha sido preguntada por los periodistas acerca de las renuncias de cargos que se vienen registrando en el departamento de Función Pública pero se ha limitado a señalar que el director general de Función Pública “ya ha dado las explicaciones oportunas”.

Por último, respecto al encuentro que mantendrá el próximo miércoles en Pamplona con el lehendakari Imanol Pradales, la jefa del Ejecutivo foral y líder del PSN ha señalado que tiene “ganas de conocerlo personalmente” ya que no pudo asistir a su toma de posesión y ha mostrado su interés en ver “qué cuestiones podemos tratar en esa reunión”. “Hay un marco de acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco, que también tendremos momento de valorarlo”, ha afirmado.