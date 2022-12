COVITE denuncia 69 actos de apoyo a ETA en Navarra durante el 2022

El Observatorio de la Radicalización de COVITE ha vuelto a hacer una recapitulación de todos los actos de homenaje a ETA que se han realizado a lo largo del año. En total, la asociación ha contabilizado más de 500 actos de apoyo, sobre todo en Euskadi y Navarra, donde han sumado la inmensa mayoría de los casos. Concretamente, en Navarra, COVITE ha tenido constancia de 69 actos de apoyo a la banda terrorista que en la Comunidad Foral mató a un total de 42 personas durante los años que estuvo activa.

Consuelo Ordónez: "Acababan de matar a mi hermano y una jauría nos gritaba '¡Vosotros, fascistas, sois los asesinos!'"

En comparación con años anteriores, según COVITE, el número de actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas ha aumentado un 139% con respecto a 2021, año en que registraron un total de 228 actos de apoyo a ETA. No obstante, el colectivo ha hecho hincapié en la “buena noticia” que supone que el número de 'ongi etorris' a presos de ETA durante 2022 haya sido el más bajo desde que empezaron a denunciar públicamente este tipo de actos, a finales de 2016, “habiéndose producido solo un 'ongi etorri' en 2022”, el realizado al etarra Ibai Aginaga el pasado trece de marzo en Berango.

“Ojalá en 2023 ya no tengamos que documentar ni un solo 'ongi etorri'”, ha expresado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. La asociación ha atribuido la desaparición de los 'ongi etorris' a su labor de “documentación y denuncia pública” de este tipo de actos “humillantes e indignos”, que ha dado como resultado “el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española a los 'ongi etorris'”, así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas, “exceptuando a EH Bildu”.

Sin embargo, el colectivo también ha hecho hincapié en que el apoyo a ETA a través de otro tipo de actos está “lejos de desaparecer”, tal y como reflejan todos los actos documentados en el Observatorio de la Radicalización a lo largo de 2022. COVITE ha explicado que este aumento de los actos de apoyo a ETA también se explica porque han invertido este año “un mayor esfuerzo” en documentarlos, debido a la desaparición de los 'ongi etorris', “lo cual requería mucha más dedicación”, según han manifestado desde la asociación.

Piden mayor implicación de las instituciones

La presidenta de COVITE ha afirmado que las calles y los espacios públicos en Euskadi y Navarra “siempre” han sido un “escaparate” de las reivindicaciones de la izquierda abertzale. “Centenares de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son héroes. Reivindicar la amnistía para quienes están en la cárcel por crímenes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de anormalidad moral y democrática”, ha planteado. Así, una de las principales críticas vertidas por la asociación ha sido sobre el papel que juegan las instituciones, “que siguen sin tratar este asunto con la seriedad y la urgencia que merece”. El colectivo ha lamentado así que los esfuerzos de prevención de radicalización, incluido el Plan Nacional de Prevención, se hayan centrado en el yihadismo y hayan ignorado el “principal” foco de radicalización que existe en España, en clara referencia a la violencia de ETA y sus implicaciones posteriores.

COVITE también ha subrayado que, pese a que los 'ongi etorris', “sin duda los actos más humillantes para las víctimas”, hayan desaparecido, no es sinónimo de que la izquierda abertzale haya condenado su pasado de complicidad con ETA y haya realizado el “recorrido ético necesario” para contribuir a la consolidación de “la paz y la convivencia en libertad” en Euskadi y Navarra. “EH Bildu habrá podido renunciar a realizar más 'ongi etorris' públicos, pero lo ha hecho sin condenarlos y sin haber renunciado a continuar con la transmisión del odio hacia todo aquel que no comparta su pensamiento fanático. Si han dejado de hacerlos, es porque no les ha quedado otro remedio por la presión social y política que han recibido, no porque hayan hecho una reflexión ética al respecto”, ha afirmado Ordóñez.

En esta línea, COVITE ha responsabilizado a los políticos de la izquierda abertzale de ser quienes más contribuyen a una radicalización violenta, “al llamar 'presos políticos' a los asesinos de nuestros familiares y 'refugiados' a los etarras prófugos de la justicia”. Consuelo Ordóñez ha criticado que este año, con motivo del aniversario del fin del terrorismo de ETA, Arnaldo Otegi insistiera en que los presos de ETA “son tan víctimas como los asesinados por ETA”, hablando de que la solución sería excarcelarlos, “es decir, darles impunidad, porque siempre han creído y siguen creyendo que matar o ayudar a matar no estuvo mal, y que por ello no merecen estar en la cárcel”, ha concluido la presidenta de la asociación.