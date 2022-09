Consuelo Ordónez: “Acababan de matar a mi hermano y una jauría nos gritaba '¡Vosotros, fascistas, sois los asesinos!'”

Cuando salió a las primeras manifestaciones después de que ETA asesinara a Gregorio Ordóñez, el lema con el que se plantaba ante el terrorismo era el de 'Dilo con tu silencio'. Gregorio era, había sido, su hermano. “Acababan de matar a mi hermano, y era una masa, una jauría humana de odio, gritando como locos: '¡ETA, mátalos!', '¡Gora ETA militarra!', '¡Independentzia!', '¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!'. Y luego encima nos empezaban a lanzar piedras”, recuerda Consuelo Ordóñez (Caracas, 1952), que preside también el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), en una conversación con Pedro M. Sánchez para 'La Tramoya del Príncipe', el nuevo pódcast de elDiario.es/Euskadi y elDiario.es/Navarra.

Consuelo Ordóñez: "La izquierda abertzale actúa como los talibanes, hace las cosas por estrategia"

“Si te enfrentas a ETA en tu casa, entre las paredes, si no lo haces público, si no te significas públicamente contra ellos, vives relativamente bien, aunque claro, el ambiente te corroe, porque es insano. Pero tu vida no corre riesgo. El problema es cuando das el salto”, relata en la conversación. “En ese momento todavía no había ni asociaciones de víctimas constituidas en el País Vasco ni nada. Estas víctimas, las hermanas Cuesta [hijas de Enrique Cuesta, asesinado por ETA en 1982], y los ciudadanos que iban a apoyar esas concentraciones sí que eran valiente. Estaban ahí desde hace años y eran precisamente unos ciudadanos a los que mi hermano tenía mucha admiración. Sabía y siempre decía que estos ciudadanos eran los que iban a acabar con ETA”, recuerda.

Ordóñez se muestra también muy decepcionada con Alberto Núñez Feijóo. “Ha sido decepcionante. Patrimonializar a las víctimas del terrorismo es indecente”, dijo en una entrevista con elDiario.es/Euskadi en julio. Ahora, abunda en esa dirección: “Tenía muchas esperanzas en Feijóo. Es indecente ese tipo de utilización de las víctimas para enfrentarnos a otras víctimas. Es una de las cosas más gordas que se han hecho. Lo de [Pablo] Casado era continuo, pero esto me parece más grave”.

Con Pedro M. Sánchez, Consuelo Ordóñez habla también del legado y del recuerdo de su hermano. “Me di cuenta de que era la hermana de Gregorio, y lo he llevado siempre con un orgullo impresionante. He aprendido muchísimo de él. También me dejó en herencia su popularidad. En el fondo, lo que les molestaba era que yo les recordaba a mi hermano Gregorio. Yo no les hacía daño por ser yo. Pero el odio... El odio es mortífero, ha sido el arma más mortífera desde que existe la humanidad. Le tenían tanto odio que le odiaban hasta después de muerto, y por eso su tumba fue profanada cinco veces”, explica.

Estos fragmentos de la entrevista con Consuelo Ordóñez forman parte del primer episodio de 'La Tramoya del Príncipe', el nuevo pódcast de Pedro M. Sánchez para elDiario.es/Euskadi y elDiario.es/Navarra.