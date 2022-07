Consuelo Ordóñez: “Feijóo ha sido decepcionante. Patrimonializar a las víctimas del terrorismo es indecente”

Consuelo Ordóñez (Caracas, Venezuela, 1959) atiende a este periódico mientras prepara un hilo en Twitter de homenaje a Salomé Alonso Varela, una joven de 28 años, asesinada por una bomba de terroristas de la extrema derecha en 1979 en Madrid. La entidad que preside, Covite, defenderá siempre la memoria de “todas” las víctimas del terrorismo, recalca. Y también añade que no hará nunca “seguidismo” de ningún partido político. Por ello, se lleva las manos a la cabeza de lo ocurrido en España en los últimos días y crítica con dureza al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien creía que tenía “otro perfil” que el de Pablo Casado en relación a ETA. “Estaba convencida de que no tenía ese perfil y de que nos iban a dejar descansar. Pero ha sido grave y bastante decepcionante. Espero que rectifiquen a futuro. Patrimonializar a las víctimas del terrorismo es indecente”, afirma.

La secuencia arrancó con la tensión previa a los actos conmemorativos del vigésimoquinto aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, edil del PP en Ermua. Se acusó a los organizadores del gran acto de Estado de querer vetar la intervención de su hermana, Marimar, se cuestionó la presencia de Pedro Sánchez por sus pactos con EH Bildu y se aprovecharon los discursos para anunciar que se derogaría otra ley, la de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, aprobada precisamente este jueves. En el propio acto, la tensión hacia Sánchez fue evidente por parte tanto de Núñez Feijóo como de Marimar Blanco. Ya el martes, Cuca Gamarra arrancó su réplica al presidente en el debate del estado de la nación con menciones a ETA y con un minuto de silencio mientras la bancada lucía el lazo azul, símbolo contra los secuestros terroristas. Finalmente, en puertas de la votación sobre la ley de memoria democrática, apoyada por EH Bildu, los 'populares' quisieron reunir a todas las organizaciones de defensa de las víctimas del terrorismo.

Explica Ordóñez que a Covite, que no asistió, la invitación le llegó “por WhatsApp” y el martes, “justo cuando estaban haciendo el show” en la tribuna del Congreso. “Las formas eran apresuradas. No nos decían para qué y era de un día para otro”, afirma. La portavoz de esta entidad es consciente de que era para visibilizar oposición a la ley de memoria democrática. “Y nosotros no hacemos seguidismo de ningún partido. Cuando gobiernan, no nos hacen caso. Cuando están en la oposición, nos utilizan”, se queja. “El interés de las víctimas no tiene nada que ver con esto”, apostilla.

Ordóñez remarca que claramente no comparte los pactos del Gobierno con EH Bildu -“no está legitimada en absoluto para que se pacte nada con ellos y menos cuando se habla de víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos” como las del franquismo- pero se niega a contraponer a unas víctimas con otras. “Quieren utilizar a las víctimas de ETA para echar vómito político contra el Gobierno”, asegura. Y añade: “¿Me he leído yo la ley de memoria democrática? No. ¿Voy a hablar sin saber? No. No soy tan osada. ¿Me voy a creer las mierdas que dicen los partidos de la oposición? No. Sé que actúan solamente por su propio interés. El interés de las víctimas o tiene nada que ver”.

Covite ve un “acierto” que se hiciera un acto de Estado en memoria de Blanco ya que aquellas jornadas de 1997 fueron “algo único, un punto de inflexión” contra ETA. Pero “el espíritu de Ermua y el lazo azul son símbolos de todos”, un “patrimonio universal” y no “de un partido”. Significan “la unidad de todos frente al terrorismo” y “esa unidad es la que se quiere desvirtuar y pervertir con un uso partidista”. “El PP siempre ha querido patrimonializar a Miguel Ángel Blanco, cosa que no puede hacer con otras víctimas del partido, como mi hermano”, señala la hermana sobre Gregorio Ordóñez, líder 'popular' en Donostia y parlamentario vasco también asesinado por ETA.

No es la primera vez que Covite pone pie en pared contra el PP pero, como explica Ordóñez, sí lo es desde el relevo en Génova. En los últimos años también ha hecho pedagogía sobre los traslados de presos de ETA poniendo en primer plano el cumpliendo de las condenas y no tanto el lugar siempre que los procesos se ajusten a la legalidad penitenciaria. “Que critiquen lo que quieran pero no en nuestro nombre”, le viene emplazando desde 2018 a la principal fuerza de la oposición. Más recientemente, le respondió también a Isabel Díaz Ayuso: “Si le hubieran recordado por cómo vivió, por cómo hacía política, no estarían, como están, en las antípodas de Goyo”.