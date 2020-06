Navarra negocia con el Estado la flexibilización de su objetivo de déficit para compensar su no participación en el fondo de 5.000 millones

La ministra de hacienda, María Jesús Montero, anunció el martes que tanto Navarra como Euskadi no participarán de la totalidad de los 16.000 millones del fondo extraordinario que Gobierno de España ha creado para destinar a las comunidades autónomas para combatir los efectos de la COVID-19. En concreto, no entrarán en el reparto de los 5.000 millones de euros para compensar pérdidas en los ingresos debido a que son las dos únicas comunidades que tienen haciendas propias. A diferencia de Euskadi, donde la medida ha enfadado al Ejecutivo vasco, en Navarra la decisión no ha sentado tan mal. La consejera de Economía y Hacienda. Elma Saiz, ha asegurado que "el Estado no tiene que compensar" a Navarra por tener un régimen fiscal propio. Saiz ha afirmado además que ya se está negociando con el Ministerio de Hacienda la flexibilización del objetivo de déficit a modo de compensación por no participar de ese reparto de 5.000 millones de euros.

"El Estado no nos tiene que compensar porque nosotros tenemos nuestra propia autonomía fiscal y es en el marco de la relación bilateral y de la comisión coordinadora del Convenio Económico donde se tienen que buscar los instrumentos de los que queremos dotarnos, como la flexibilización para llegar a unos objetivos de déficit para poder paliar el impacto recaudatorio tan negativo que ha supuesto el Covid", ha asegurado la consejera Elma Saiz.

De esta forma, Navarra podrá compensar en cierto modo la caída de la recaudación que la propia consejera cifró en unos 800 millones de euros para 2020 flixibilizando el objetivo de déficit acordado con el Estado. Saiz ha señalado que el Gobierno foral mantiene abierta esta negociación."Es un trabajo que se está haciendo, que está abierto, que tendrá que ver sus frutos".

Navarra podrá echar mano de los 101 millones de euros de superávit

Por otro lado, la ministra Montero anunciaba el martes que aquellas comunidades que hubieran cerrado el 2019 con superávit, podrían utilizarlo para sufragar el "hipotético déficit" generado por el gasto extraordinario por el coronavirus. Navarra es uno de los tres territorios junto con Euskadi y Canarias, que cerró el año pasado con la tesorería en números positivos, y podrá echar mano de 101 millones de euros (cifra que detalló la consejera en marzo) para mitigar parte de estos gastos.

Navarra además sí que va a participar en los 11.000 millones de euros que el Ejecutivo central destinará a las comunidades autónomas para financiar los gastos extraordinarios en salud y educación, competencias transferidas a todos los territorios. Una medida que la consejera de Hacienda ha valorado de forma positiva. "En esta situación de pandemia, cualquier fórmula que ponga un esfuerzo presupuestario de 16.000 millones a disposición de las comunidades yo lo considero positivo, porque en una situación tan complicada cualquier fondo adicional es importante, y la propuesta del Gobierno de Navarra es que es en el Convenio Económico donde tienen que dilucidarse todas estas cuestiones", ha señalado.