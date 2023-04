Elma Saiz renuncia como consejera para centrarse en su candidatura al Ayuntamiento de Pamplona

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha anunciado este viernes su decisión de cesar de forma voluntaria en el Ejecutivo foral para centrarse en su campaña como candidata del PSN a la Alcaldía de Pamplona. Al término de una rueda de prensa en la que ha presentado los datos del PIB en Navarra, Elma Saiz ha explicado que esta misma mañana ha presentado una carta a la presidenta María Chivite comunicándole su “cese voluntario” como consejera a un mes de las elecciones, según informa Europa Press.

En la misiva expresa su agradecimiento a la presidenta por la confianza depositada en ella. “Ha sido un honor y un orgullo estar al frente del departamento”, ha dicho, para expresar también su agradecimiento a los medios de comunicación en relación con sus tareas como portavoz que, según ha dicho, concluyen este mismo viernes.

Elma Saiz ha explicado que “ha sido un trabajo intensísimo el que se ha llevado a cabo en una legislatura en la que hemos tenido que lidiar con una situación complicadísima, una pandemia mundial, y sin salir de esa pandemia afrontando una guerra en las puertas de Europa”.

Además, ha señalado que “ha sido un trabajo en un Gobierno de coalición como una fórmula que entiendo que ha venido para quedarse, pero en minoría parlamentaria, donde el diálogo, la escucha activa a toda la sociedad y la política útil han sido la máxima al frente del departamento, con un equipo de gente fantástica que se ha dejado la piel y lo va a seguir haciendo”. “Ha sido un trabajo muy intenso que ha sentado unas bases que miran al futuro, porque hay una manera de hacer las cosas bien distintas y desde luego ese es el camino que entiendo que hay que seguir, y no tengo más que palabras de agradecimiento por la confianza depositada en mí”, ha insistido.

Elma Saiz ha afirmado que no había “ningún impedimento legal” para compatibilizar su labor en el Gobierno con la de candidata, pero ha señalado que se quiere “centrar en Pamplona”. “Esa manera de hacer política la quiero llevar también al consistorio pamplonés. No dejo de tener cierta emoción, soy una persona que pongo mucha pasión en las cosas que hago y ha sido una gran responsabilidad pero también me voy con la satisfacción de mucho trabajo realizado, aunque siendo consciente de que queda mucho por hacer”, ha dicho.

Saiz ha explicado que ha tomado la decisión “responsable” de cesar en el Gobierno en este momento porque queda un mes para las elecciones y previamente “había mucha cuestiones que dejar terminadas”. “Hoy presentamos los datos del PIB con datos positivos, la campaña de la renta está en pleno proceso, se han llevado a cabo cuestiones tan importantes como la ayuda para familias con hijos menores de tres años, la dotación presupuestaria para todas las cuestiones del ámbito de salud, para fortalecer los servicios públicos y también para mejorar y dar servicio a la ciudadanía y también las condiciones de los profesionales. A un mes de las elecciones entiendo que ha llegado ese momento”, ha apuntado.

Por otro lado, ha preferido no profundizar en la encuesta encargada por el PSN que le da el segundo puesto en las elecciones al Ayuntamiento de Pamplona. “En la sede del Gobierno quiero ser muy pulcra. Voy con todas las ganas para liderar el Ayuntamiento y para llevar mi manera de hacer política y de entender este servicio público a todos los pamploneses”, ha indicado. Finalmente, ha señalado que pasará el viernes “trabajando”. “Hay una parte de despedida de todo el equipo, terminando de hacer todas las cuestiones que me quedan, porque al frente del departamento los días son intensos, así que hoy también será un día intenso”, ha asegurado.