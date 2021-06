Navarra habilita un sistema de autocita para agilizar la vacunación durante el verano

El Servicio Navarro de Salud habilita desde este viernes un sistema de autocita para que los grupos de edad que tengan abierto ya su proceso de vacunación pidan cita y así agilizar la inmunización durante el verano. Además, en las zonas rurales se agrupará más de una zona básica de salud y se ampliará el margen temporal para vacunar a partir de ahora.

GUÍA | Qué se puede hacer en Navarra hasta el 1 de julio

Saber más

Desde este viernes, el Servicio Navarro de Salud dejará de enviar SMS a las franjas de edad que tengan abierto su proceso de vacunación. Por el contrario, serán todas estas personas quienes tengan que pedir hora para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 porque este es un grupo "más adentrado en el mundo digital y con mayor movilidad". Para ello, los ciudadanos tendrán que acceder a la página web coronavirusnavarra.es en el que podrán seguir un tutorial. Asimismo, la población tendrá la opción de pedir la cita durante más tiempo, concretamente, durante todo el mes de julio para así poder organizarlo. Como hasta ahora, la apertura seguirá un orden descendiente de edad.

De la misma manera, se seguirán haciendo "repescas continuadas". Se procederá a enviar un SMS a aquellas personas que "por la razón que sea" no han pedido cita para recibir el pinchazo en julio. Si aun así no cogieran cita, el Servicio Navarro de Salud llamará para recordarlo.

Esta nueva fase contempla otro cambio. En las zonas rurales de Pamplona, hasta ahora se ha seguido un proceso de vacunación emplazado en su zona básica de salud durante un día y su "agenda espejo" a los 21 días. Por el contrario, ahora se agrupará más de una zona básica de salud para aumentar el margen de tiempo y la población pueda tener mayor margen para recibir la vacuna. Además, los sábados y domingos, los ciudadanos de las zonas rurales podrán acceder a la vacuna en Pamplona.

Además, la carpeta personal de salud se podrá activar en los puntos de vacunación, a diferencia del proceso actual, que solo permitía hacerlo desde los centros de salud y el polideportivo de la UPNA. Igualmente, se activará a través de un SMS enviado al teléfono móvil, facilitando su activación, ya que hasta ahora se hacía mediante un enlace enviado al correo electrónico.

Este nuevo proceso de vacunación considerará vacunar a las personas que viajen al extranjero durante un tiempo superior de tres semanas por motivos laborales, estudios o causas de fuerza mayor. En estos casos, se tendrá en cuenta la incidencia del país de destino y se compatibilizará la vacunación de esas personas de manera cercana a su grupo de edad, pero también coincidiendo "con las exigencias de su fecha de viaje". Sin embargo, los viajes internacionales de ocio o turismo no serán motivo para justificar su vacunación.

Las personas que tengan una pauta completa de vacunación podrán estar exentas de cumplir cuarentena si se diera el caso de ser contacto estrecho de una infección por COVID-19, pero no de otras medidas de seguridad. Así, se tendrán que someter a una prueba PCR al inicio y a otra a los siete días del contacto, y tendrán que cumplir con "medidas más intensas que si no son contacto estrecho". No obstante, en un contexto de brote o contacto estrecho con casos de variantes diferentes a la británica, las personas inmunizadas tendrán que seguir haciendo la cuarentena a pesar de ello.

Por el momento el Servicio Navarro de Salud está dando citas a personas de todas las franjas de edad hasta llegar a las de 30 a 39 años, colectivo al que ya se ha comenzado a inmunizar en las áreas rurales y se empezará a vacunar la semana que viene en las áreas urbanas. La comunidad foral fue una de las primeras que abrió el proceso de vacunación a estas personas y el pasado domingo en el área de Tudela ya se comenzaron a poner las primeras dosis a los mayores de 30.

Esta semana se está enviando ya los SMS a las personas de ese grupo de edad de las áreas urbanas para que vayan concertando la cita para los próximos días. Mientras se siguen dando citas para los mayores de 40 años, el grupo de edad más numeroso y en el que un gran porcentaje ya tiene inoculada una dosis, y a los mayores de 50 para completarles la pauta.

El objetivo que se había marcado Salud a comienzo del proceso de inmunización era llegar a finales de junio con un 40% de la población navarra vacunada con la pauta completa, hito que se alcanzó ya hace más de una semana. Según explicó la presidenta María Chivite hace unos días, el plan actual es llegar a "las primeras semanas de agosto" con la inmunidad de grupo alcanzada, es decir, un 70% de la población inmunizada, "un objetivo alcanzable si se mantienen los suministros de vacunas", aseguraba la consejera Santos Induráin en una comparecencia.

Esta semana Salud prevé administrar más de 52.000, lo que suponen casi 10.000 más que las inoculadas la semana previa. En el último día se pusieron 9.125 fármacos contra la COVID-19, y las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 220.685 y más de la mitad de la población navarra ya tiene al menos una dosis.