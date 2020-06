El presidente del mayor sindicato agrario navarro amenaza a la ministra de Trabajo con "no ser pacíficos" si prosigue la inspección para hallar casos de esclavitud

Las inspecciones que el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo en el sector primario no han sentado nada bien al principal sindicato agrícola de Navarra, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. En un vídeo compartido en las redes sociales su presidente, Félix Bariáin, lanza fuertes amenazas a la ministra Yolanda Díaz por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario sobre sus condiciones laborales en busca de casos de esclavitud.

Duras declaraciones de Félix Bariáin, presidente de UAGN, sobre las inspecciones en el campo pic.twitter.com/m24i9sEE06 — UAGN (@UAGNavarra) May 21, 2020

"Usted está fuera de toda realidad del sector primario [...] no puede acusar a los agricultores y ganaderos de lo que está acusando", comienza el vídeo de Félix Bariáin dirigido a Yolanda Díaz. Un vídeo que fue grabado el 23 de mayo, cuando UAGN denunció que en los días varios agricultores y ganaderos de Tierra Estella (Navarra) se habían dirigido al sindicato quejándose de que "inspectores de Trabajo acompañados de un alto número de efectivos de la Guardia Civil" se habían personado en sus explotaciones.

En un comunicado difundido por el sindicato la semana pasada, y en el que pidieron la dimisión de la Ministra de Trabajo, se criticaba que "a través de este tipo de acciones se daña la imagen del sector". "Varios agricultores nos han comunicado que [...] se ha repartido un cuestionario a los trabajadores con preguntas inadmisibles como por ejemplo si se sienten estresados, agobiados o explotados". "También se les ha preguntado sobre si la empresa les han suministrado Epis, cómo se les remunera, si la empresa se preocupa por ellos, si han realizado cursos de prevención, dónde viven e incluso cómo hacían por la noche para ir al baño. Son unas preguntas impropias para un sector que fue un ejemplo de conducta en la manifestación del 19 de febrero y que es estratégico y esencial durante la COVID-19", denunciaba en un comunicado.



Pero en el vídeo, el presidente de UAGN va un paso más allá, llegando incluso a amenazar a la Ministra de Trabajo con "no ser pacíficos". "Somos un sector que se ha jugado la vida durante estos dos meses de pandemia y nos la seguiremos jugando para producir, y usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos. No sé en que fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos", le espeta Féliz Bariáin a Yolanda Díaz.