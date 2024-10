Los sindicatos de la enseñanza pública navarra convocan una nueva jornada de huelga el 29 de octubre

Los sindicatos de Educación Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT han anunciado este miércoles la convocatoria de una nueva jornada de huelga el martes 29 de octubre en la educación pública navarra ante la “falta de respuesta” del Departamento tras las movilizaciones del pasado 26 de septiembre.

Así lo han dado a conocer, en declaraciones a los medios de comunicación, Josu Arraiz (LAB) y María Ruiz (ANPE) durante una concentración junto al Palacio de Navarra. Según Ruiz, “el pasado jueves, el profesorado de la enseñanza pública habló al alto y claro, miles de profesores y profesoras evidenciaron con el paro y las manifestaciones en la calle, acompañados de las familias, que el Gobierno tiene que dar respuesta a nuestras reivindicaciones y a los problemas que hay en los centros educativos”, ya que “el profesorado está saturado y quiere soluciones”.

“Hace casi una semana de las movilizaciones y no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Navarra. Consideramos que no puede hacer oídos sordos ante esta situación y le emplazamos a sentarse a negociar y a entablar una verdadera negociación con las organizaciones sindicales”, ha apuntado.

Ha añadido Ruiz que “queremos resolver los problemas que aquejan a la enseñanza pública y a su profesorado, y debe hacerse pronto, con propuestas concretas que incluyan calendarización y financiación sobre las reivindicaciones planteadas”. “Este Gobierno tiene en su mano que, en la elaboración de los Presupuestos, se contemplen las medidas que nuestro colectivo presenta y reivindica. Pensamos que debe actuar si verdaderamente tiene como objetivo la mejora de la enseñanza pública”, ha remarcado. También ha emplazado a los grupos parlamentarios a que “colaboren en la obtención de la financiación que resuelva los problemas que reivindica este colectivo”.

En respuesta a si se replantearían la nueva huelga en caso de que el Ejecutivo accediese a negociar, Arraiz ha señalado que tienen “toda la buena voluntad para negociar”. “De hecho, todo lo que estamos haciendo es para conseguir sentarnos a negociar con el Gobierno de Navarra. Está claro que es a ellos ahora a los que les corresponde mover ficha, porque hasta ahora no han hecho nada. Pero no hasta ahora en lo que llamamos de curso escolar, sino en los últimos dos o tres cursos escolares. Luego ya les toca”, ha remarcado.

En este sentido, ha comentado que “la huelga no es un fin en sí mismo, es una herramienta que nosotros tenemos para conseguir que el Gobierno de Navarra, por fin, que es su responsabilidad, se siente a negociar con los representantes de todos los trabajadores de la enseñanza pública”. Ha añadido Arraiz que “no podemos todo para mañana” sino “empezar a negociar”, así como “calendarizar y financiar”.

Preguntado por la “prioridad” entre todas sus reivindicaciones, Arraiz ha respondido que “es un conjunto, no hay por qué priorizar”. “Cuando nos sentemos a negociar igual sí hay que empezar a pensar qué es lo que se puede empezar a hacer primero, pero nosotros ahora mismo no vamos a poner una lista de prioridades porque no, es un bloque”, ha dicho.

Sobre si la comunidad educativa está dispuesta a secundar una nueva huelga, ha respondido que están “súper contentos con el éxito que tuvo la primera movilización, fueron miles de profesores los que secundaron la huelga y los que salieron a las calles”. “Pensamos que si no se consigue nada no se van a quedar en su casa, toda esa gente que se ha movilizado entenderá, como entendemos nosotros, que ahora es el momento de seguir. Ahora que se están negociando los Presupuestos es el momento de pisar el acelerador y conseguir algo para la educación pública”, ha subrayado.