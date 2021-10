Esparza dice que el PSN ha "cerrado la puerta" a NA+ al mantener la negociación con Bildu y no acudirá a la reunión

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado este viernes que el PSN ha "cerrado la puerta a Navarra Suma" para negociar los Presupuestos Generales de Navarra para 2022 al mantener la negociación con EH Bildu, por lo que NA+ ha decidido no acudir a la reunión a la que le había convocado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para este viernes por la tarde.

Esparza ha asegurado en un comunicado que, tras el ofrecimiento que realizó el jueves a la presidenta para un acuerdo con el fin de sacar a EH Bildu de "la ecuación política", Chivite ha "reafirmado su alianza con Bildu, la izquierda radical vasca, y se aleja de la moderación". "La respuesta del PSN ha sido clara y significa cerrar la puerta a Navarra Suma y a la mayoría social que no comparte las pretensiones de los herederos políticos de ETA", ha añadido.

"Al no romper con Bildu no nos deja otra opción que no acudir a la reunión, a pesar de haberlo intentado y haberle dado una nueva oportunidad", ha asegurado.

Esparza ha considerado "incompresible" que Chivite "siga de la mano de Bildu después de las palabras de Otegi, después de que este se quite la careta y considere que los presos asesinos son sus presos, dejando claro los vínculos entre Bildu y la organización terrorista". "Elegir a Otegi es incompatible con Navarra Suma y la moderación, con lo que Chivite nos da la espalda después del acuerdo que le he ofrecido, incluso más allá de los Presupuestos, si se apartaba de Bildu", ha añadido.

A este respecto, ha señalado que "es difícil de entender que un partido que se acaba de definir como socialdemócrata se aleje de la moderación acto seguido y no rompa con un partido que sigue sin condenar el terrorismo". "La sociedad navarra y española no lo entienden", ha concluido.

El portavoz de la coalición de UPN, Cs y PP ha destacado que "a lo largo de la legislatura le hemos dado a Chivite diversas oportunidades para que se separe de Bildu, recupere las llaves de Navarra y cumpla el deseo de la mayoría de los navarros que con su voto dijeron que querían un gobierno de los partidos constitucionalistas y sin presencia de la izquierda abertzale, pero ha dejado claro que no quiere hacerlo".

Para Javier Esparza, "debe quedar claro que quien ha cambiado su posición es el PSN". "Chivite está hoy más preocupada por ir preparando de nuevo el apoyo de Bildu para la próxima legislatura que por el bienestar y el progreso de Navarra", ha asegurado.