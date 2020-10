Gómez traslada a UAGN que en Navarra no se instalarán parques fotovoltaicos en suelos de alta valor para el cultivo

El sindicato agrario traslada al departamento de Desarrollo Rural su "preocupación" sobre la instalación de placas

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha trasladado a UAGN que en la Comunidad foral no se instalarán parques fotovoltaicos en suelos de alto valor natural para el cultivo.

Así lo recoge la orden foral 64/2006 que precisa, además, "la prohibición de ubicar instalaciones solares en espacios naturales protegidos, en suelo no urbanizable de protección, en vías pecuarias, Camino de Santiago, yacimientos arqueológicos y demás terrenos de valor cultural, e infraestructuras de interés general existente o previstas".

Además, tampoco se pueden ubicar en áreas cuya vegetación incluya zonas de hábitats prioritarios y según la Directiva 92/43/CEE de alto valor para la conservación, y enclaves con flora protegida incluida en el Catálogo de Flora Amenazada de Navarra, o bien de otros documentos análogos de protección, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En una reunión conjunta de la consejera y los directores generales de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, y de Ordenación del Territorio, Izaskun Abril, con el presidente de UAGN, Félix Bariáin, y el gerente Iñaki Mendioroz, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha querido dejar claro que en lo que respecta a la tramitación medioambiental "cada proyecto debe ser analizado individualmente y no serán aprobados aquellos que no se ajusten a la normativa vigente y que regula tanto la protección medioambiental como la ordenación territorio".

Además, el equipo del Departamento ha trasladado a la organización agraria que el anteproyecto de ley foral de cambio climático y transición energética "contempla la prioridad de que las instalaciones fotovoltaicas se ubiquen en suelos urbanos o urbanizables".

"PREOCUPACIÓN" DE UAGN

En este sentido, UAGN ha presentado al departamento dirigido por Itziar Gómez las alegaciones que ha presentado a la ley para "compatibilizar los objetivos de la norma con la actividad agraria productiva".

Además, la organización agraria ha trasladado a la consejera la "preocupación" por la instalación de grandes parques fotovoltaicos en terrenos productivos agrícolas que "puede afectar al desarrollo de las explotaciones agrarias y a la renta de los agricultores".

"Desde UAGN nos oponemos a estas macro instalaciones en terrenos agrícolas de cultivo y es necesario y urgente que el Gobierno de Navarra tome medidas, así se ha trasladado a los departamentos de Desarrollo Rural y Cohesión Territorial", ha remarcado el sindicato agrario en un comunicado.

En su opinión, "habría que instalar estos parques solares en cualquier suelo no urbanizable de secano de baja productividad, improductivos o no destinados al cultivo agrario y debería de prohibirse que se puedan instalar en suelos no urbanizables de mediana o alta productividad así como en suelo no urbanizable de regadío".

Por ello, desde UAGN han instado al Departamento de Desarrollo Rural que "tome postura y atienda estas peticiones que son muy realistas y razonables y pueden afectar a la competitividad del sector".