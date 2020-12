El Parlamento rechaza la enmienda de totalidad de Navarra Suma a la propuesta fiscal del Gobierno

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad presentada por Navarra Suma al proyecto de ley de medidas tributarias para 2021 elaborado por el Gobierno foral. Tal y como estaba previsto, han votado en contra de la enmienda los grupos parlamentarios de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. El proyecto seguirá ahora su trámite parlamentario, con el debate de enmiendas parciales, antes de su debate y votación definitiva.

De entre las medidas integradas la ley, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, ha destacado la importancia de la exención del pago para autónomos y pymes del Impuesto sobre Actividades Económicas (el Gobierno compensará a los ayuntamientos por la merma recaudatoria que supondrá esta exención) y la supresión de la tributación por módulos y su sustitución por un régimen de estimación directa especial. En este último caso, la consejera ha dicho que "no es cierto que este nuevo sistema suponga un incremento de presión fiscal para empresarios y autónomos cuyos ingresos se hayan visto minorados por la pandemia".

La ley también prevé el establecimiento de nuevos límites en planes de pensiones y sistemas de previsión social, la simplificación de la deducción por creación de empleo, la prevalidación en el incentivo fiscal audiovisual y, en materia de lucha contra el fraude, la aplicación de medidas de control tributario para evitar el fraude en recaudación, la prohibición de las amnistías fiscales, la prohibición del software de doble uso (aplicaciones informáticas que facilitan la ocultación de ventas), o las medidas de control tributario sobre monedas virtuales.

Elma Saiz ha asegurado que se le hace "muy difícil comprender" la enmienda presentada por Navarra Suma. "Es una ley muy pensada para los tiempos que corren. El mensaje del PSN y del Gobierno foral en materia fiscal es nítido y el proyecto de ley es un claro ejemplo de ello. El 22 de octubre el portavoz de Navarra Suma aseguraba que el Gobierno de Navarra iba por buen camino en materia fiscal. Nada hemos cambiado en esas premisas, no habrá subida de impuestos generalizada y las prioridades presupuestarias del Gobierno siguen siendo las mismas, hacer frente a la pandemia desde lo público y reactivar Navarra", ha asegurado.

Sin embargo, ha señalado que "todo cambió cuando se hizo público el acuerdo presupuestario -entre el Gobierno y EH Bildu-, entonces llegó el enésimo giro de Navarra Suma y planteó una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos y a las medidas tributarias". "Todo lo que hacen no hace sino poner de manifiesto que ya no saben qué hacer para que no se note su irrelevancia política. Están solos, lejos de sumar, y lo que hacen es restar y poner palos en las ruedas", ha asegurado.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que el Gobierno foral "sube impuestos y lo quiere hacer de forma gradual, para que parezca que no duele, no vaya a ser que la ducha fría de más impuestos despierte más enfado en los ciudadanos y desplome las perspectivas electorales -del Gobierno-".

Valdemoros ha dicho que "subir impuestos tiene contraindicaciones porque la gente reacciona a los mismos, aumentar la presión fiscal es alterar los incentivos con que deciden las empresas, los hogares, las personas, y eso tiene un coste, pero parece que esto no le importa al Gobierno, todo vale para aferrarse al poder una legislatura". "Señora presidenta, se han quedado desdibujados en su defensa de la foralidad, en el modelo de convivencia, en su política económica, en su protección a la gente trabajadora, en su modelo de gestión de lo público. Qué lástima que utilicemos nuestra foralidad y autonomía tributaria para tratar peor a los nuestros, es terrible, señora Chivite, difícil de entender", ha asegurado, para afirmar que la propuesta fiscal del Gobierno "no responde al bien común sino a la búsqueda de gloria personal -de la presidenta-, es un drama para los momentos complicados en que vivimos".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha respondido que "lo que es un drama es la oposición tan destructiva que tenemos en Navarra". "Hace escasas semanas el señor Esparza -portavoz de Navarra Suma- declaró que el Gobierno iba por buen camino en materia fiscal y dijo que le sonaba muy bien la música del proyecto, y este es el mismo texto, sin cambiar ni una coma, al que han presentado una enmienda a la totalidad. Bienvenidos a la enmienda de la pataleta, de la confrontación, de la contradicción y de la gran mentira, con el mantra una y otra vez de que el Gobierno está subiendo los impuestos a todos los navarros y navarras, mentira", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que los partidos que componen Navarra Suma "siempre han estado donde están hoy, en políticas regresivas, de bajo perfil en materia fiscal y a esperar a que el mercado regule más allá de lo que debe regular, que es la vida de las personas". "En los últimos veinte años sus propuestas en materia fiscal y económica allá donde han tenido responsabilidades de gobierno nos han dejado un panorama desalentador, estoy hablando del conjunto de los gobiernos occidentales; nos han dejado un empobrecimiento de la clase media occidental en favor de la concentración de la riqueza en pocas manos", ha sostenido.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que en la propuesta del Gobierno "hay cosas que nos gustan y hay cosas que no, y Navarra Suma, al que parecía que tanto le iba a gustar el proyecto que estaba redactando el Gobierno, al final resulta que ha presentado una enmienda a la totalidad". Araiz ha señalado que "en algunos sectores sí se va aumentar la presión fiscal" y ha dicho a Navarra Suma que "las empresas generan riqueza pero los trabajadores aportan su fuerza de trabajo y es el conjunto de todos lo que hace que se genere riqueza, no solo el capital general riqueza".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que Navarra Suma sigue "con la receta de 2015, que dejó en riesgo serio de solvencia a Navarra, apurando la deuda hasta el extremo, buscando formulas de financiación como los peajes en la sombra y llevando al sistema público a ser vendido, recortado y privatizado". No obstante, tras mostrarse de acuerdo con las modificaciones previstas en la ley, Buil ha afirmado que Podemos no se ve "reflejado" en la propuesta en su conjunto. Así, ha lamentado que su grupo no ha conseguido frenar "el incremento abusivo" de los precios del alquiler y tampoco ha logrado que "se hagan los estudios pertinentes para un trato más favorable a los trabajadores en pobreza".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha dado "un no muy rotundo" a la enmienda de Navarra Suma y ha señalado que la propuesta del Gobierno tendrá efecto en los ingresos, "pero no es para la que Navarra Suma ha montado aquí, que pareciera que el Gobierno estuviera haciendo la revolución fiscal". "Son modificaciones fiscales que nos parecen necesarias, pero son totalmente insuficientes porque no se aborda la justicia fiscal que necesita nuestro sistema. El principio de proporcionalidad continúa sin aplicarse a los contribuyentes y el ejemplo más claro es que no se aplica a las empresas con grandes beneficios la misma proporción que se aplica a las rentas del trabajo", ha asegurado.