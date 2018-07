El Desvelo publica la poesía de Robert Nye por primera vez en España

La editorial independiente El Desvelo publica por primera vez en España la poesía del novelista y poeta inglés Robert Nye. Se trata de una edición bilingüe que contiene una selección de la obra del autor que ha realizado el traductor Imanol Gómez, quien pondrá voz a los poemas de Nye este viernes, a partir de las 20.00 horas, en La Vorágine. También es el autor del prólogo y de las anotaciones del libro.

Las obras de referencia fueron publicadas en su momento por la editorial Greenwich Exchange y el orden en que se han publicado en esta nueva edición es el mismo que eligió Nye en vida: cronológicamente inverso.

La poesía del autor trata asuntos transcendentes del ser humano a través de "una poesía sencilla y de gran potencia visual". Utiliza hechos del día a día como referencia y observa temas cotidianos como la lluvia o los animales.

Nye murió hace dos años y dejó atrás una larga carrera como crítico de poesía, novelista y colaborador de periódicos. Fue editor de poesía del periódico 'The Scotsman' y crítico de poesía de 'The Times' durante 25 años. Recibió numerosos premios de poesía, pero su obra en ese sentido ha quedado relegada y no había sido traducida y publicada en España hasta ahora.