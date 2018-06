Un alcalde de Cantabria suspende sobre la marcha un pleno extraordinario para ver el debut de España en el Mundial

Que el Mundial de fútbol 'paraliza' el mundo no deja de ser una expresión coloquial que dista de la literalidad. Sin embargo, en un pueblo de Cantabria ha pasado a ser una realidad. Y es que el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, suspendió en la tarde de este viernes sobre la marcha un pleno extraordinario que había convocado él mismo para ir a ver el debut de la selección española en Rusia.

En el Ayuntamiento de este municipio había convocada una sesión extraordinaria a las 17.00 horas a instancias de PSOE e IU, y otra prevista para las 19.00 horas a solicitud de la Alcaldía. Finalmente, solo se celebró la primera, en la que se aprobó por unanimidad pedir al equipo de Gobierno que destine parte del superávit de 2017 a ejecutar cuatro obras que cuentan con subvención.

Pasados diez minutos de la hora fijada para el inicio del segundo pleno, el regidor del PRC de Revilla lo interrumpió alegando que al haberse alargado la primera de las sesiones, se había "rebasado varios minutos" la hora de comienzo del segundo, con lo que "en principio no debería celebrarse". Asimismo, hizo alusión a que pronto empezaba el partido de la selección española aduciendo "sensaciones futbolísticas y no futbolísticas", para sorpresa del resto de concejales y público asistente en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La decisión del alcalde, que gobierna en minoría, provocó el enfado de la oposición, que explicó a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según señalaron estos grupos, le había aconsejado el secretario municipal.

En un comunicado remitido anoche tras el pleno, el Ayuntamiento explicó que, "según el reglamento", el segundo "no podía celebrarse al haber concluido la primera sesión un cuarto de hora más tarde de la hora a la que debía iniciarse la segunda", pero sin aludir a las palabras de Ortiz sobre las "sensaciones futbolísticas".

No obstante, los reproches de la oposición han ido más allá y este sábado, el edil no adscrito ex del PP, Javier Fernández Soberón, ha pedido la dimisión de Ortiz ante lo que considera una "auténtica falta de respeto, moral y responsabilidad". Y es que en la citada sesión estaba previsto que se aprobasen subvenciones en obras por valor de un millón de euros para las que su plazo de solicitud está a punto de concluir.

"Si Astillero pierde las subvenciones para las obras, por no haber rebasado el plazo de solicitud al suspender el alcalde el pleno para ver el fútbol, Ortiz no sólo debería dimitir sino que probablemente por privar a este municipio de un millón de euros de subvención no debería ni pasear por él", ha recalcado Fernández Soberón.

Mandato convulso

El mandato de Ortiz al frente de este Consistorio está marcado por la convulsión política. Recientemente ha tenido que enfrentarse a una moción de censura que terminó por fracasar, después de que semanas antes los propios regionalistas rompieran unilatelarmente la coalición con el PSOE a causa de las discrepancias en el proyecto de semipeatonalización de una de las calles del municipio.

La principal razón por la que la moción de censura no fructificó fue la negativa del entonces portavoz del PP, Carlos Cortina, a dar un paso a un lado. PSOE e IU habían pedido su retirada política al considerar que un concejal que está siendo investigado por prevaricación "no puede formar parte de la solución". Posteriormente, y ante la inminente apertura del juicio oral por esta causa, Cortina presentó su dimisión.